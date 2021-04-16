«Цифровое гетто»: нужны ли детям свои соцсети

От Марка Цукерберга требуют прекратить разработку Instagram для детей. Соответствующий запрос изложен в письме, созданном коалицией Campaign for a Commercial-free Childhood, выступающей за ограждение несовершеннолетних от онлайн-рекламы, сообщает «Би-би-си».

В письме, подписанной 99 организациями и индивидами, говорится о том, что платформа, «зацикленная на имидже и внешнем виде», может иметь негативное влияние на здоровье и благополучие детей.

Впервые о планах корпорации Facebook создать отдельную версию Instagram для лиц младше 13 лет стало известно в марте текущего года.

«Дети все чаще просят своих родителей зарегистрировать их в социальных сетях, чтобы они могли оставаться на связи со своими друзьями. Версия Instagram, которую могут контролировать родители, как, например, мы сделали с Messenger Kids, сейчас находится в разработке. Мы расскажем подробности позже», — написал глава подразделения Instagram Адам Моссери.

Впоследствии представитель Facebook, владеющей фотохостингом, заявил о том, что аккаунты детей будут «управляться родителями».

«Дети уже подключены к интернету и хотят общаться со своей семьей и друзьями, веселиться и учиться. Мы хотим помочь им сделать это безопасным и подходящим для возраста способом, а также найти практические решения для имеющейся в отрасли проблемы, когда несовершеннолетние скрывают свой настоящий возраст, чтобы получить доступ к онлайн-платформам», — сообщил представитель корпорации.

Между тем, правозащитники уверены, что такая площадка, как Instagram, по своей сути не подходит детям в возрасте до 13 лет.

«Бизнес-модель Instagram основана на обширном сборе данных, максимальном времяпрепровождении «в телефоне», продвижении культуры идеализации кумиров, а также на повышенном внимании к внешнему виду. Это, безусловно, неприемлемо для маленьких детей», — считает исполнительный директор Campaign for a Commercial-free Childhood Джош Голин.

Кэтрин Монтгомери, старший аналитик «Центра цифровой демократии», уверена в том, что Facebook не будет заботиться о благополучии детей: «Facebook утверждает, что создание отдельного Instagram поможет им обезопасить себя на платформе. Но настоящая цель компании — расширить свою прибыльную и высокодоходную социальную сеть, добавив в нее еще более молодую аудиторию и познакомив детей с мощной коммерциализированной средой онлайн-платформ, которая представляет серьезную угрозу их приватности и здоровью».

Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров назвал детские версии социальных сетей бесполезными.

«Как только ребенок узнает, что есть «взрослая» версия с большим количеством контента, он непременно ее установит. Детям интересно все неизведанное, в юном возрасте они крайне любопытны. Если родителей очень беспокоит присутствие ребенка в социальных сетях, то я советую ограничить им туда доступ. Дождитесь более осознанного возраста, когда вы сможете спокойно разговаривать на взрослые темы и честно отвечать на вопрос «Откуда берутся дети?».

Мне сложно представить, что крупные социальные сети выпустят отдельные приложения для детей.

Если это и случится, то тренд начнется с запада. Да и с технической точки зрения ограничивать контент для детей проще внутри существующих приложений, встроив в их ленту жесткий фильтр и родительский контроль», — считает эксперт.

Отдельная социальная сеть для детей — плохое решение, потому что оно только усугубит негативные стороны соцсетей в целом: зависть к чужой яркой и насыщенной жизни, шейминг, сложности в налаживании социальных связей, утверждает Гаухар Алдиярова, директор по маркетингу мессенджера Gem4me.

«Дети могут быть очень жестоки по отношению друг к другу, и никакие модераторы не спасут ситуацию.

Не хватало еще навязать нашим детям видение, какое количество молочных зубов должно выпасть к 10 годам, иначе ты «какой-то не такой».

Кроме того, если в отдельной социальной сети будут только дети, она точно вызовет интерес маньяков и психически нездоровых людей, а также недобросовестных рекламодателей всех мастей. Ну и еще вопрос на засыпку: а когда ребенку исполнится 16 (18, 20 — не суть), соцсеть просто удалит его аккаунт, потому что он больше не ребенок? И прощай, все связи, любимый блог, коллекция мемов, переписка?» — задается вопросом эксперт.

По мнению Алдияровой, было бы уместнее перестать лукавить и отменить возрастное ограничение для детей в основных социальных сетях.

«Все равно дети обходят это ограничение, увеличивая свой возраст, никто эти данные не проверяет и в итоге в любой соцсети полно 8-10 летних пользователей, которых сама соцсеть считает 30-40 летними и предлагает им соответствующий контент. Хороший и правильный выход из этой ситуации — дать детям возможность (и создать определенные преимущества) регистрироваться со своим настоящим возрастом. Как это будет сделано — через связь аккаунта со школьным, с помощью верификации от родителей — не принципиально. И уже когда соцсеть будет видеть настоящий возраст пользователя — включать ограничения на неподобающий контент, убирать агрессивных рекламодателей и т.п.», — считает собеседница «Газеты.Ru».

Либо уж вообще не пускать детей в соцсети, либо держать возле себя — цифровое гетто ничего не даст, заключила Алдиярова.