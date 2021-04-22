Новая жизнь культовой игрушки: тамагочи вернулась на рынок

Bandai America вновь запускает некогда популярную тамагочи, доработав ее под реалии XXI века, сообщает портал CNN Business.

Первые тамагочи появились в 90-х годах. Основная задача владельца тамагочи — воспитать виртуального питомца, который «живет» в гаджете после того, как он вылупился из яйца, Тамагочи требует внимания: его надо кормить и играть с ним. Если за цифровым питомцем не ухаживать и не уделять ему внимание, то зверек умирает — таким образом в маленьких владельцах игрушки воспитывалась ответственность.

Дизайн современной Tamagotchi Pix останется таким же как и раньше: это брелок в форме яйца с тремя кнопками.

Однако те, кто знаком с оригинальной игрушкой, заметят, что важное изменение коснулось дисплея — теперь вместо пиксельного черно-белого изображения небольшой экран будет выдавать цветную картинку.

First pics of the tamagotchi Pix! Twitter — Gabe (@tamagabchi) April 20, 2021

Кроме того, в Tamagotchi Pix добавили камеру, чтобы владелец мог делать фотографии вместе со своим цифровым питомцем, а также фотографировать реальную еду, которая послужит пищей для тамагочи. Однако перенести фотографии на компьютер или телефон не получится, так как игрушка не имеет возможности подключения к сети.

Чтобы покормить тамагочи, можно самому приготовить еду или заказать доставку уже готовой. Кроме того, пользователь может рисовать или готовить вместе с питомцем. В электронном брелоке также существует режим исследования, где есть другие тамагочи, которые будут всячески взаимодействовать с жителем гаджета.

Новая игрушка стоит около $60 и доступна для предзаказа уже сейчас. Продажи стартуют в июле этого года.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда Bandai вновь воскрешает свою знаменитую игрушку. В 2017 году, отмечая свое 20-летие в Северное Америке, японская компания запустила мини-версию карманного питомца, а в 2019 году Bandai выпустила Tamagotchi On — цветную версию классической игрушки, которая снискала популярность не только среди детей, но и взрослых.

«Сегодня утром я случайно увидел пост о новой тамагочи и в итоге пошел и купил его в тот же день. Я искал что-то, с чем можно было бы поиграть на работе в унылые дни — и тамагочи — идеальный вариант», — пишет один из пользователей Twitter.

Обычно корпорация не публикует данные о количестве проданных в регионах устройств, однако директор по стратегическому развитию Bandai Тара Бади признался, что продажи Tamagotchi On превзошли все их ожидания.

Стоит отметить, что про оригинальную тамагочи, с пиксельным монохромным экраном, никто не забывает, и она все также популярна.

«Став взрослым, я принял правильное решение», — пишет другой пользователь Twitter, демонстрируя своим подписчикам купленную игрушку «из детства».

За 25 лет своего существования Bandai продала более 82 млн тамагочи — сперва бренд появился в Японии, а потом уже и в Америке.

При этом в стране восходящего солнца игрушку никогда не забывали — Tamagotchi регулярно «перезапускалась» и до сих пор является одной из самых популярных детских игрушек в стране.

Тара Бади объясняет популярность цифрового зверька среди японцев очень просто: «Во всех странах есть определенные товары, которые популярны среди всех детей. В Японии такой игрушкой является тамагочи».