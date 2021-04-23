«Водители слишком инфантильны»: кто виноват в смертельной аварии Tesla

Систему автопилота Tesla легко обмануть и заставить автомобиль «думать», как будто за рулем находится водитель, сообщает The Verge со ссылкой на ежемесячный журнал Consumer Reports, выпускаемый некоммерческой организации Consumers Union.

«Ни при каких обстоятельствах не повторяйте этот эксперимент. Любой, кто использует автопилот на дороге без водителя, подвергает себя и других пассажиров смертельной опасности», — предупреждает Consumer Reports.

Как выяснилось, с помощью тяжелой цепи, прикрепленной к рулю, можно имитировать давление рук водителя. Положение водительских рук — это основной показатель, который отслеживает автопилот Tesla, чтобы удостоверится, что водитель следит за дорогой. При помощи груза на руле исследователи смогли проехать несколько миль, сидя на пассажирском сидении.

«Машина проехала несколько раз по полукилометровому треку и ни разу не заметила, что за рулем никого не было, что никто не прикасался к рулю и что никто не сидел на водительском кресле. Было страшно осознавать, как легко «обмануть» гарантии безопасности, которые нам дает Tesla», — заявил директор Consumer Reports по автотестированию Джейк Фишер.

Эксперимент был проведен после смертельной аварии с двумя жертвами, в которой участвовал электрокар Tesla. Сейчас по этому делу проводится следствие и правоохранительные органы предполагают, что машина могла ехать на автопилоте без водителя, что может быть основной причиной ДТП. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск всячески отрицает вину автопилота и говорит, что он был выключен в момент аварии, ссылаясь на журналы данных автомобиля.

Как отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев, система Tesla не призвана полностью заменить человека, но может максимально помочь в сложной ситуации.

«Что показал тест Consumer Report? То, что автомобиль соблюдает скорость и следит за полосами движения, что очень хорошо.

Однако, тест выявил уязвимость системы — нет датчика, позволяющего оценивать нахождение человека за рулем за счет давления веса человека на поверхность кресла, а также датчика объема, который призван оценивать занятое пространство и объем фигуры на водительском сидении.

Два таких датчика могут с большой точностью определить, есть ли за рулем водитель и предотвратить возможность включения автопилота в случае, если за рулем никого нет», — рассуждает эксперт.

Кроме того, Бургазлиев предостерег водителей от злоупотребления этой системой: «В настоящий момент не существует 100% безопасной системы автопилота в мире».

Руководитель информационно-аналитического портала «Зеленая точка старта» Станислав Макухин отметил, что каждая авария Tesla становится поводом, чтобы посудачить по поводу надежности электромобилей в целом, и системы автопилота в частности. При этом для многих не важно, что именно стало причиной ДТП.

«На дорогах ежедневно гибнут люди — по вине пьяных водителей, не везде качественного дорожного покрытия, или беспечности самих пешеходов. В случае последнего трагического происшествия с электромобилем Tesla в Техасе Илон Маск все четко объяснил, что автомобиль не был подключен к программе Full Self-Driving, а, следовательно, не мог работать на автопилоте из-за отсутствия требуемой дорожной разметки. Стандартный автопилот Tesla требует, чтобы дорожная разметка и прочие дорожные элементы инфраструктуры были в рабочем состоянии. Дорога, на которой произошла авария, не имела соответствующего функционала, поэтому базовая функция автопилота Tesla не была активна. Здесь, как говорится в старой армейской шутке, «виновата не бобина, а чудак сидел в кабине», — объяснил Макухин.

Также эксперт отметил, что большая часть водителей слишком инфантильны и считают, что, если они сели в современный автомобиль, то можно полностью «отключиться» от дороги. Этого не предусматривает даже автопилот Tesla.

«Если говорить про возможность обмануть систему автопилота, как это сделали в эксперименте издания Consumer Reports, то в принципе в этом нет ничего удивительного. При желании обмануть можно любую электронную систему. В данном случае, полагаю, что Tesla может в будущем ужесточить требования к возможности включения автопилота. В частности будут установлены новые датчики, которые будут соотносить наличие веса на сиденье, ног в педальном узле, и рук на руле, а так же возможность включения автопилота в экстренных случаях и при ограниченной скорости», — считает Макухин.

Известно, что ранее инженеры компании призывали главу Tesla усовершенствовать контроль за водителем при включенном автопилоте, так как нынешняя система, по их мнению, «неэффективна». Так, они предложили встроить в электрокар систему камер, чтобы отслеживать направление взгляда водителя или усовершенствовать рулевой датчик, однако Илон Маск отклонил данное предложение.