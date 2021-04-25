На смену смарт-часам: электронную кожу научат измерять пульс

Всего через несколько лет доктора смогут фиксировать жизненные показатели пациента с помощью электронной кожи, которую можно будет носить на теле в качестве своеобразного трекера, сообщает CNN. Соответствующей разработкой занимается профессор инженерной кафедры Токийского университета Такао Сомея. Проект Сомеи еще должен пройти клинические испытания, но профессор сообщил о том, что уже начал договариваться о производстве девайса.

Электронная кожа, или e-skin, представляет собой носимый сенсор, который может считывать сигналы человеческого тела, например, пульс или электрический импульс, возникающий при сокращении мышц. Японские ученые смогли создать из поливинилалкоголя ультратонкую электронную кожу, которую можно буквально приклеить к телу пользователя при помощи водяного пульверизатора.

Небольшой передатчик внутри кожи будет передавать показания на смартфон или в облачный сервис, позволяя доктору следить за состоянием пациента в режиме реального времени.

«E-skin — это новое поколение носимых устройств. Сегодня самые популярные носимые гаджеты — это часы или очки, но они слишком массивные. В свою очередь электронная кожа почти ничего не весит, отлично тянется и имеет хороший запас прочности», — утверждает профессор Сомея.

В настоящий момент ученый также создает LED-дисплей, который можно будет носить на тыльной стороне ладони — он также будет интегрирован в пластинку электронной кожи. Он поможет престарелым пациентам, а также всем тем, кто испытывает трудности в использовании смартфона, иметь возможность постоянно следить за пульсом и другими показателями. Также он сможет транслировать примитивные эмодзи вроде сердца или радуги, которые родственники пациента смогут отправлять ему «на ладонь», чтобы они не чувствовали себя одиноко.

Сомея отметил важную роль сетей 5G в развитии технологий носимых устройств, в том числе, и технологии e-skin. Благодаря связи пятого поколения, большие объемы данных могут передаваться беспроводным путем на высокой скорости, что дает возможность пользователям следить за своим здоровьем в режиме реального времени.

«Конечная цель электронной кожи — обеспечить мониторинг различных показателей человеческого тела в любом месте в любое время, не мешая при этом повседневной жизни», — заявил профессор.

Материал «е-кожи» — электроактивные полимеры, которые обладают электронной проводимостью и обладают высокой способностью аккумулировать обратимые ионы, рассказала «Газете.Ru» основатель экосистемы биохакинга AIBY Оля Осокина. Это особый класс материалов, способных приспосабливаться к поверхности различной формы. Благодаря этому, достигается высокая точность при низкой вероятности деформации.

«Но успех технологии кроется не только в материалах кожи, но и в синергии с чипами и самой программой, которая анализирует и выдаёт рекомендации. Проект Такао Сомеи имеет высокий потенциал роста, поскольку он не только находится в тренде миллиардного рынка, но и учитывает и социальные факторы, что сейчас не менее важно для мирового сообщества», — считает эксперт.

По словам Юлии Ткаченко, руководителя департамента по развитию медицины BestDoctor, детекция частоты сердечных сокращений что в смарт-часах, что в e-skin такая же, просто последняя сделана из более удобного материала по сравнению с носимыми девайсами.

«Материал, из которого делается искусственная кожа, - это поливинилалкоголь. Это нетоксичный материал, который в целом в медицине часто используется.

Он себя зарекомендовал, поэтому каких-то опасных последствий, скорее всего, у такого гаджета не будет.

С другой стороны, не стоит забывать о риске аллергических реакций — он есть всегда, и не только в случае использования этого девайса. Удобнее ли будет такая технология, чем часы или браслет, — вероятно. Очевидно, что гаджет, который наклеивается на кожу, и про который ты на неделю забываешь, носить проще, чем какой-то более увесистый девайс. Но при клинических испытаниях также должна проводиться оценка, насколько людям комфортно носить электронную кожу», — заключила Ткаченко.