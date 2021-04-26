Проект «Гуакамоле»: Google сможет слушать пользователей круглосуточно

Компания Google тестирует новую функцию, которая позволит управлять смартфоном с помощью голоса без необходимости вызывать ассистента фразой «Окей, Google», сообщает 9to5Google. Вероятно, «корпорация добра» планировала рассказать о ней в рамках конференции разработчиков I/O, которая состоится 18 мая, но тайное стало явным после того, как функция под названием «Гуакамоле» стала доступной на устройствах Android у ряда пользователей.

Сообщается, что включить «Гуакамоле» и начать ею пользоваться пока нельзя, так как на текущий момент она была просто добавлена в меню настроек без официального запуска.

«Гуакамоле» фактически добавляет на смартфон быстрые команды, предоставляя пользователю возможность отдавать распоряжения голосовому помощнику, не произнося при этом триггер «Окей, Google».

При включении «Гуакамоле» виртуальный ассистент не будет находиться в спящем режиме до тех пор, пока не услышит кодовую фразу, а будет в постоянном ожидании команды от владельца устройства. Таким образом, пользователь сможет отвечать на звонки или отключать будильник с помощью фразы «хватит» [«stop»] или «прими/отклони звонок» [answer/decline the call].

Перед тем как эта функция станет доступной, владельцу гаджета предлагается перейти по ссылке и ознакомиться со специальным документом, в котором перечислены правила и условия использования «Гуакамоле». Пока ссылка не является активной и оценить, о чем именно предупреждает Google, нет никакой возможности.

Однако, учитывая историю компании, можно предположить, что список правил и условий — довольно внушительный.

«Корпорацию добра» неоднократно обвиняли в том, что ее голосовой помощник «подслушивает» пользователя даже в то время, когда он формально считается выключенным.

Многие пользователи интернета не раз попадали в ситуацию, когда они в реальной жизни обсуждали какой-либо товар, а затем их буквально заваливали контекстной онлайн-рекламой с предложением купить его.

В 2019 году в Кремниевой долине разразился громкий скандал, связанный с прослушкой пользователей через голосовых ассистентов и «умные» устройства. Тогда Google пришлось признаться в том, что компания действительно записывает и прослушивает пользователей, но делает это исключительно ради их блага — с целью улучшения технологии голосового помощника.

При этом Google якобы обрабатывает лишь 0,2% от всех голосовых команд, которые отдают пользователи, но эта работа «критически важна» для развития голосового помощника Google Assistant. Кроме того, компания заявила, что работает над улучшением технологии по распознаванию звуков, которые были записаны случайно. Обычно «умный» ассистент включает запись только тогда, когда слышит фразу «Окей, Google», но иногда ошибочно реагирует и на другие триггеры, начиная прослушку в тот момент, когда пользователь этого не подозревает.

Новости о функции «Гуакамоле», которая фактически позволит Google легально «слушать» пользователя все время, пока включен его телефон, вызывают в соцсетях опасения касательно конфиденциальности личных данных пользователей. Между тем управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман считает, что новая «фича» от Google значительно упростит способы коммуникаций и беспокоиться о ней незачем.

«Пока что, по сообщениям СМИ, речь идет по возможности принимать или отклонять звонки и выключать будильник, то есть речи не идет о взаимодействии с самим поисковиком. Понятно, что для общения с последним какие-то кодовые слова или одно слово будут нужны.

В этом варианте никакой дополнительной персональной информации о пользователях система получить не сможет, поскольку будильник и звонок требуют одного или двух слов.

Да и в целом опасаться голосовых помощников не стоит, поскольку они четко ограничены именно теми фразами, которые вы произносите. Функция Google — это шаг вперед в работе ассистентов, и нужно посмотреть, какими будут следующие шаги, но уже сейчас можно сказать, что число таких коротких команд будет расти», — говорит Шерман.

На самом деле подобная функция для Google не нова — уже больше года можно не произносить «Окей, Google», чтобы остановить установленный вами таймер, поясняет Александр Ревский, исполнительный директор iMARS Communications.

«Поэтому «Гуакамоле» — это просто дальнейшее расширение данной возможности на схожие задачи, которое в настоящий момент проходит внутреннее тестирование, что совершенно необязательно приведет к релизу для общего пользования.

Необходимо понимать, что в настоящий момент общество крайне озабочено безопасностью личных данных, в связи с чем любые попытки компаний расширять здесь свои возможности будут широко обсуждаться и осуждаться.

IT-гиганты будут вводить любые функции, которые могут вызвать подобное ощущение у пользователей, крайне осторожно, чтобы не повторить кризисных ситуаций, схожих, например, с кейсом WhatsApp начала этого года», — отмечает Ревский.

Тем не менее, по мнению эксперта, дальнейшее развитие голосовых помощников приведет к тому, что пользователи будут доверять им все больше разнообразных задач, которые с точки зрения приватности и личной информации каждый будет оценивать по-разному. Компании будут уделять данной проблеме пристальное внимание и предлагать комплексные решения, где каждый сможет устанавливать параметры приватности, подходящие лично для него.

«Пользователям же в очередной раз стоит посоветовать тщательнее читать лицензионные соглашения, чтобы подобные нововведения не становились неприятной неожиданностью», — заключает Ревский.