Роскомнадзор угрожает Twitter, Google и Facebook многомиллионными штрафами

Власти могут оштрафовать Twitter на 24 млн рублей за отказ выполнять требования Роскомнадзора, который потребовал удалить с платформы запрещенную информацию, сообщает ТАСС.

«В суд поступили шесть протоколов в отношении Twitter, составленные по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление владельцем сайта или информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ»). По каждому протоколу компании грозит штраф до 4 млн рублей, а всего ее могут оштрафовать на 24 млн рублей», — сообщили в Судебном участке мирового судьи №422.

Кроме Twitter под удар штрафных санкций могут попасть Google и Facebook — в суд поступило по пять протоколов в отношении этих американских компаний.

«Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. По каждому протоколу компаниям грозит штраф до 4 млн рублей, а всего их могут оштрафовать на 20 млн рублей», — отметили в суде.

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с «Газетой.Ru» заявил о том, что такие санкции не представляют особой экономической опасности для IT-корпораций и скорее несут информационный посыл.

По словам Щельцина, таким образом власти пытаются добиться от сервиса качественной обратной связи, чтобы решить проблему не удаления противоправного контента наилучшим для всех образом.

При этом эксперт отметил, что Роскомнадзор не заинтересован в том, чтобы блокировать социальные сети и доставлять неудобства российским пользователям — по словам Щельцина, у ведомства есть и другие методы воздействия на IT-гигантов, которые никак не скажутся на жизни россиян.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал «Газете.Ru», что в законодательстве есть целый пакет мер для случаев, когда штрафы не влияют на действия компаний.

«Это ограничение трафика, ограничение рекламы и, наконец, блокировка. Но так как цель — не избавиться от присутствия в России глобальных платформ, а ввести их деятельность в рамки закона, то блокировку будут откладывать на столько, на сколько это будет возможно», — поделился эксперт.

Также Горелкин рассказал, что самый большой штраф, вынесенный в России компании Google, составлял около полумиллиарда рублей. На судьбу компании он не повлиял, но повысил уважение к антимонопольному законодательству РФ, заметил депутат.

«Это был суд по жалобе «Яндекса» о монопольных преимуществах Google и его предустанавливаемых приложениях.

В Европе и США мы видели миллиардные штрафы бигтеху. Ни одну компанию они не разорили, но эффект был тот же — соблюдение закона.

Я считаю, что мелкие штрафы не воспринимаются крупными компаниями в качестве стимулов к законопослушанию», — поделился Горелкин.

Ранее власти приняли решение замедлить работу Twitter на территории России из-за несоблюдения законодательства страны. Еще с 2017 года РКН требует удалить запрещенный контент с платформы, однако Twitter не отреагировал на данное требование.

В ведомстве подчеркнули, что в случае, если сервис продолжит игнорировать российские законы, Twitter будет подвергнут полной блокировке на территории РФ ровно до тех пор, пока платформа не удалит противоправные материалы.