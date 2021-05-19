Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Интернет

close
Хаби Лейм Хаби Лейм

Герой-антилайфхакер: кто такой Хаби Лейм и почему он стал мемом

Как парень, развенчивающий TikTok-лайфхаки, стал интернет-мемом

Хаби Лейм — тиктокер из Италии, ставший знаменитым благодаря своим видео, где он развенчивает глупые лайфхаки. «Фишкой» блогера является его невозмутимое выражение лица, которое сопровождает каждый его ролик. Как Лейм стал одним из главных мемов весны 2021 года — в материале «Газеты.Ru».

Скопировать ссылку

Если вы активный пользователь социальных сетей, то наверняка не раз встречали видео с темнокожим парнем, который высмеивает «полезные» лайфхаки из TikTok. Ролики с ним стали вирусными благодаря его абсолютно безучастному виду, которым он демонстрирует, что остался абсолютно не впечатлен увиденными советами и хитростями. 

Героя зовут Хабане «Хаби» Лейм. Объектами насмешек Лейма становятся ролики в TikTok, которые якобы предлагают простой способ облегчить себе быт путем создания некого приспособления. На деле же оказывается, что никакой необходимости в лайфхаке нет, так как человечество уже давно придумало более удобное решение.

@khaby.lame

All right, just let me brush my teeth.Ok fatemi lavare i denti!! 50 million followers Thanks!##learnfromkhaby ##ImparaConTikTok ##LearnWithTikTok

suono originale - Khabane lame

Хаби Лейму 21 год, он проживает в Италии. До того, как стать блогером, он работал видеомонтажером и создавал игровые ролики с геймплеем. О его семье ничего неизвестно, но, судя по социальным сетям, он состоит в отношениях c инфлюэнсером Заирой Нуччи.

Свой аккаунт в TikTok блогер завел 15 марта 2020 года, и тогда его контент мало чем отличался от того, что обычно публикуют в этой социальной сети. Слава же пришла к тиктокеру лишь в апреле 2021 года, когда он нашел свою нишу. Из-за содержания своих роликов Лейма начали называть «антилайфхакер».

@khaby.lame

Sorry guys I didn't realize there was a hole in my sock

suono originale - Khabane lame

После этого количество подписчиков Лейма начало расти в геометрической прогрессии. На момент публикации этой заметки в его TikTok уже 52 млн фолловеров. Многие его ролики становятся вирусными и распространяются в YouTube, Instagram и других онлайн-площадках — российские соцсети не исключение. У него даже появились подражатели, которые пытаются делать аналогичный контент. Один из его самых популярных роликов прикреплен ниже — его посмотрели свыше 230 млн раз.

@khaby.lame

Ig:@khaby00

suono originale - Khabane lame

Главная «фишка» Лейма — это его выражение лица. В своих роликах он не произносит ни слова — лишь всем своим видом демонстрирует безразличие к увиденному лайфхаку. Иногда в конце видео в добавление к «покер фейсу» он вскидывает руки вверх, показывая деланное удивление. 

@khaby.lame

#foryoupage #comic

suono originale - Khabane lame

По данным портала Celebsfortune, собственный капитал Лейма составляет около $300-500 тыс., а каждый его пост в Tiktok оценивается в $17-$29 тыс. Для данной платформы это, может быть, не очень впечатляющие цифры, но пока Хаби Лейма можно считать лишь новичком. Очевидно, что его популярность будет только расти, а вместе с ней будут расти и доходы от рекламы.

@khaby.lame

#stitch con @anvihan

Ice Ice Baby - Vanilla Ice

Несмотря на неплохие показатели, Хаби Лейм пока не может считать себя человеком, для которого создание контента является основным источником дохода. Однако это цель, к которой он намерен стремиться. «Я очень этого хочу, и у меня уже есть несколько проектов в голове», — рассказал он в интервью Corriere della Sera.

Также молодой человек намерен помочь своим родителям, которые иммигрировали в Италию, когда ему был всего год. «Как и я, мои родители совершенно не ожидали такого успеха, и очень ему рады. Надеюсь, я смогу заниматься этим и дальше», — заявил тиктокер.

@khaby.lame

Bro why you ruined a T-shirt ?It was so easy.... - Fratello perchй hai rovinato una T-Shirt?#learnfromkhaby #LearnWithTikTok #ImparaConTikTok

suono originale - Khabane lame