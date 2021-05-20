Основатель ByteDance покинул свой пост. Что теперь будет с TikTok

Чжан Имин, сооснователь китайского интернет-гиганта ByteDance, владеющего TikTok, отказался от должности главы компании, сообщает Reuters.

«Правда в том, что у меня нет навыков, чтобы стать идеальным менеджером. Мне больше нравится анализ организационные и рыночные процессы и использование полученных данные для дальнейшего сокращения управленческой работы, а не фактическое управление людьми», — заявил Чжан в письме, адресованном сотрудникам.

Он также добавил, что считает себя интровертом, и ему больше нравится «быть онлайн, слушать музыку и размышлять о том, что будет дальше».

В течение следующего полугода обязанности главы компании будут переданы новому гендиректору ByteDance в лице второго сооснователя Рубо Ляна.

Чжан вместе с Рубо основал ByteDance в 2012 году. С тех пор его состояние, по оценкам Bloomberg, составляет $44,5 млрд. Несмотря на то, что он является одним из богатейших людей Китая, о Чжане Имине известно немногое — он ведет крайне закрытый образ жизни. По данным Business Insider, Чжан женат на свой однокурснице. Детей у них нет.

Капитализация ByteDance на текущий момент составляет $250 млрд. Компании принадлежит несколько социальных сетей и онлайн-сервисов, которые работают на территории Китая, но самым успешным из них является TikTok, запущенный в 2016 году.

Известно, что Чжан записывает собственные «тиктоки» и требует от старших руководителей, чтобы они делали то же самое.

«В течение очень долгого времени я просто смотрел видео в TikTok, не снимая их сам, потому что этот продукт в основном для молодежи. Но впоследствии мы сделали обязательным условием для всех менеджеров делать свои собственные видео в TikTok таким образом, чтобы они набрали определенное количество лайков. В противном случае им приходится отжиматься. Это был большой шаг для меня», — рассказал экс-глава ByteDance в интервью South China Morning Post.

Несмотря на то, что TikTok является очень популярным среди американцев, приложение столкнулось с серьезными претензиями местных властей. В 2020 году президент США Дональд Трамп угрожал заблокировать сервис в стране из-за опасений в передаче данных граждан в пользу китайского правительства. При президенте Джо Байдене угроза для TikTok частично миновала, но пока еще не исчезла.

Почему же Чжан Имин решил уйти именно сейчас и не отразится ли его отставка на судьбе TikTok? После того, как сервису удалось снять претензии к себе со стороны администрации США, которая при Трампе жестко пытались склонить ByteDance к продаже американского подразделения TikTok, основным большим проектом компании стал выход на IPO, рассказал «Газете.Ru» Валерий Емельянов, аналитик «Фридом Финанс».

«В апреле он был снова перенесен на неопределенное время, но очевидно, что ByteDance так или иначе станет публичной. И это, по всей видимости, вызывает личный дискомфорт у Чжана Имина. Нынешний гендиректор компании довольно прямо называет себя человеком закрытым и необщительным.

Слава и внимание прессы для него являются проблемой, что не такая уж редкость в мире IT.

Многие талантливые изобретатели находятся в тени своих более контактных партнеров по бизнесу, причем абсолютно добровольно», — считает Емельянов.

По словам эксперта, решение Чжана уступить свой пост Рубо Ляну — это желание оставить преемника, который лучше контактирует с людьми. Они оба работают в компании с самого основания, более того, оба жили в одной комнате в общежитии, когда учились в университете, что опять же указывает на эмоциональную подоплеку. Схожим образом не так давно поступил еще один тихий китайский миллиардер Колин Хуан, основавший маркетплейс Pinduoduo: он ушел с поста гендиректора, сняв голоса со своих акций, и продолжил заниматься тем, что любит больше всего – компьютерными исследованиями.

«Передача власти в ByteDance может занять до полугода, пока Чжан и Лян будут фактически работать вместе. В этот период вряд ли будут приниматься важные стратегические решения, в том числе маловероятно, что будет проведено IPO. После того, как полномочия будут перераспределены, компания сможет стать публичной и продолжить рост, в том числе за счет поглощения других сервисов», — заявил эксперт.

Для дочерних компаний ByteDance уход в тень нынешнего главы вряд ли станет глобальным потрясением – они продолжат развиваться в том же ритме, тем более учитывая тот факт, что на новой должности Чжан Имин будет отвечать за разработку долгосрочной стратегии корпорации ByteDance, считает Владимир Табуров, руководитель digital-проектов коммуникационной группы iMARS.

«В частности, TikTok, скорее всего, останется интересной для рекламодателей платформой и просто телевизором нашего времени, где каждый продолжит находить и создавать интересные вовлекающие других пользователей видео», — заключил Табуров.