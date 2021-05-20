Взглядом и жестами: гаджеты от Apple получат новое управление

Apple представила ряд специальных функций, которые помогут людям с ограниченными возможностями легче управлять iPhone, iPad и Apple Watch, сообщает портал The Verge.

We believe everyone should have the tools they need to change the world. Accessibility is a fundamental right, and we're always pushing the boundaries of innovation so that everyone can learn, create and connect in new ways. #GAAD https://t.co/oZwQNG7p5x — Tim Cook (@tim_cook) May 19, 2021

«Мы верим в то, что все нуждаются в инструментах, с помощью которых можно изменить мир. Каждый человек имеет право использовать все возможности инновационных технологий, учиться, творить и общаться по-новому», — написал Тим Кук в своем официальном Twitter-аккаунте.

Так, начиная с 20 мая пользователи из Франции, США и Великобритании смогут использовать новую службу сурдоперевода SignTime, чтобы связаться с командой клиентской поддержки Apple. Чуть позже в 2021 году появятся обновления программного обеспечения для iOS, WatchOS и iPadOS. Они будут включать улучшенные возможности вспомогательных сенсорных функций, голосового управления, поддержки слуховых аппаратов и фоновых звуков. Скорее всего, компания представит их публике на всемирной конференции разработчиков WWDC21, которая пройдет летом, вместе с новой iOS 15.

Например, на WatchOS появится функция Assistive Touch, которая позволяет использовать часы, не прикасаясь к экрану — Apple Watch, благодаря датчикам и машинному обучению, могут обнаруживать движение мышц и сухожилий.

Это дает пользователям возможность управлять умными часами, сжимая или разжимая кулак: например, таким образом можно двигать курсор на экране часов, отвечать на входящие вызовы, получать доступ к центру уведомлений и центру управления.

iPadOS в свою очередь будет оснащена функцией слежения за взглядом пользователя, который будет выполнять роль своеобразного курсора.

Работать это будет так: пользователь задерживает взгляд на конкретной точке на дисплее, камера будет это фиксировать и считать за нажатие. Однако для работы новой функции необходимы устройства сторонних разработчиков, которые будут следить за направлением взгляда.

Кроме того, будет обновлен сервис VoiceOver. Согласно заявлению Apple, он сможет описывать пользователю объекты и людей на изображениях, также компания значительно улучшила уже существующие возможности, а именно идентификацию текста, таблиц и картинок.

Apple также планирует обновить программу Made for iPhone hearing devices, разработанную для поддержки слуховых аппаратов. Пользователи смогут загружать свои результаты тестирования звуковосприятия, чтобы система лучше регулировала усиление различных звуков и частот.

Для людей с неврологическими расстройствами Apple добавит фоновые звуки, чтобы помочь пользователям сосредоточиться, сохранять спокойствие или отдыхать.

Все звуки можно настроить на воспроизведение в фоновом режиме, чтобы замаскировать нежелательные окружающие или внешние шумы. Пользователям будут доступны сбалансированные, яркие или темные шумовые звуки, а также звуки океана, дождя или ручья.

Также Apple планирует внедрить новые Memoji, улучшенные настройки дисплея — параметры отображения и размер текста, а также функцию управления звуками, например, щелчком, хлопком или мычанием. Все эти звуки могут заменить пользователю физические кнопки.