WWDC 2021 состоится 7 июня. Чего ждать от презентации Apple

Ежегодная конференция от Apple WWDC 2021 состоится 7 июня в виде прямой трансляции из штаб-квартиры Apple Park, говорится в официальных приглашениях от лица компании. Старт мероприятия назначен на 20.00 по московскому времени, сообщает Mashable.

Традиционно в рамках WWDC «яблочная» компания представляет новые версии своих операционных систем — iOS, MacOS, iPadOS, tvOS и watchOS. Не исключено, что купертиновцы представят подробности о новых функциях управления своими устройствами для людей с ограниченными способностями — впервые о них стало известно на прошлой неделе.

Что же касается объявлений новых устройств, то здесь все не так однозначно.

Mashable отмечает, что на последней презентации в апреле Apple и так показала очень много гаджетов, включая 24-дюймовый iMac, AirTags и iPad Pro, так что не исключено, что 7 июня не будет ни одного продуктового анонса, а все мероприятие будет посвящено исключительно программному обеспечению.

В свою очередь известный инсайдер Джон Проссер заявил о том, что на WWDC может быть представлен обновленный MacBook Pro на базе процессора Apple Silicon. Такое же предположение ранее высказал репортер Bloomberg.

Проссер указал на тот факт, что на официальном приглашении Apple все три героя смотрят в ноутбуки, что может быть намеком на грядущий анонс.

Пользователь Twitter Джейн Манчун Вон пошла еще дальше и считала код в отражении одного из анимодзи, изображенных на приглашении. Как оказалось, они соответствуют трем смайликам.

«Вот, что представят на WWDC 2021: Apple Fork and Knife, Apple Sleep и MacBook», — сообщила девушка. Некоторые комментаторы предположили, что эмодзи вилки и ножа, а также спящего человека и ноутбука могут намекать на фразу «Ешь, спи, сиди в Macbook».

WWDC 2021 products:

Apple Fork and Knife

Apple Sleep

MacBookTwitter Twitter — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 24, 2021

Ожидается, что новый MacBook Pro получит совершенно новый дизайн, фирменный «яблочный» процессор, а также, вероятно, обновленную технологию дисплея mini-LED. По слухам, внешний вид ноутбука будет напоминать современную версию iPad Pro. MacBook Pro будет представлен в двух версиях — 14 и 16 дюймов. Кроме того, инсайдеры ожидают возвращение порта HDMI и слота для SD-карты, а также добавления специального разъема для MagSafe.

Несмотря на то, что главный фокус WWDC традиционно направлен именно на софт, в рамках конференции не раз анонсировались новые устройства от Apple.

Так, например, в 2019 году компания представила Mac Pro, а также монитор Apple Pro Display XDR, а в 2017 году — умный динамик HomePod, обновленные моноблоки iMac и новый планшет iPad Pro.