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Технологии

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«Никакой экологичности»: создателя «зеленой» криптовалюты обвинили в лицемерии

Добыча «зеленой» криптовалюты Chia приводит к увеличению электронных отходов

«Экологически чистая криптовалюта» Chia, добыча которой, по словам ее создателя, требует меньше энергии, чем добыча биткоина или эфира, на деле оказалась не такой уже безобидной для окружающей среды. Как оказалось, майнинг Chia при помощи SSD-дисков приводит к очень быстрому изнашиванию последних, что в свою очередь приводит к увеличению электронных отходов. Возможна ли в наше время добыча криптовалюты, которую можно назвать eco-friendly — выясняла «Газета.Ru».

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После того, как компания Tesla заявила о том, что перестанет принимать биткоин в качестве оплаты из-за его негативного влияния на окружающую среду, общественность начала обращать внимание на криптовалюты, добыча которых требует минимального количества энергии. Одной из таких криптовалют стала Chia — проект создателя протокола BitTorrent Брэма Коэна.

По словам Коэна, в основе его криптовалюты лежит «принцип доказательства пространства и времени», а для ее майнинга пользователю потребуется около 10 ТБ свободного места на жестком диске, а также быстрое соединение с интернетом. Таким образом, Chia добывается не при помощи мощных видеокарт, как большинство криптовалют, а при помощи SSD-накопителей.

Однако, как оказалось, заявления Коэна об «экологичности» Chia не оправдались, сообщает портал Motherboard.

Майнинг криптовалюты, которую позиционировали как «зеленую альтернативу» биткоину, очень быстро изнашивает жесткий диск, приводя его в негодность, что в свою очередь приводит к увеличению электронных отходов, так как пользователи выбрасывают сломанный накопитель и идут в магазин за новым.

При этом популярность Chia привела к дефициту SSD, а также росту цен на них в некоторых странах, сообщила газета Guardian на прошлой неделе. Президент Chia Network Джин Хоффман в недавнем интервью признал, что криптовалюта действительно нарушила цепочки поставок, но отметил, что даже при наличии у его компании мощностей всех жестких дисков мира Chia все равно «потребляла бы энергии меньше, чем биткоин». 

Возможен ли в современных условиях по-настоящему «зеленый майнинг»? Если говорить об экологичности майнинга криптовалют, то надо указать, что все девайсы созданы и состоят из разных составляющих, которые долго разлагаются и загрязняют окружающую среду, рассказал «Газете.Ru» Владислав Булочников, основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex.

«И новая криптовалюта тоже никакая не экологичная. И жесткий диск, и видеокарта потребляют электроэнергию, которая производится пока из ископаемого топлива в основном. И с ростом объема майнинга на этот процесс потребуется все больше электроэнергии. Жесткие диски достаточно сложно утилизировать, и они все равно будут оставлять следы в природной среде. В будущем объем производства возобновляемой энергии будет расти, что постепенно приведет к разработке и использованию более экологичных девайсов.

Процессоры могут быть не из кремния, а из алмазов (квантовые компьютеры) – тогда и вред экологии будет меньше.

Но на текущий момент при существующей инфраструктуре все, кто потребляют электроэнергию, стимулируют рост вредных выбросов», — заключил эксперт.