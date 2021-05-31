«Никакой экологичности»: создателя «зеленой» криптовалюты обвинили в лицемерии

После того, как компания Tesla заявила о том, что перестанет принимать биткоин в качестве оплаты из-за его негативного влияния на окружающую среду, общественность начала обращать внимание на криптовалюты, добыча которых требует минимального количества энергии. Одной из таких криптовалют стала Chia — проект создателя протокола BitTorrent Брэма Коэна.

По словам Коэна, в основе его криптовалюты лежит «принцип доказательства пространства и времени», а для ее майнинга пользователю потребуется около 10 ТБ свободного места на жестком диске, а также быстрое соединение с интернетом. Таким образом, Chia добывается не при помощи мощных видеокарт, как большинство криптовалют, а при помощи SSD-накопителей.

Однако, как оказалось, заявления Коэна об «экологичности» Chia не оправдались, сообщает портал Motherboard.

Майнинг криптовалюты, которую позиционировали как «зеленую альтернативу» биткоину, очень быстро изнашивает жесткий диск, приводя его в негодность, что в свою очередь приводит к увеличению электронных отходов, так как пользователи выбрасывают сломанный накопитель и идут в магазин за новым.

При этом популярность Chia привела к дефициту SSD, а также росту цен на них в некоторых странах, сообщила газета Guardian на прошлой неделе. Президент Chia Network Джин Хоффман в недавнем интервью признал, что криптовалюта действительно нарушила цепочки поставок, но отметил, что даже при наличии у его компании мощностей всех жестких дисков мира Chia все равно «потребляла бы энергии меньше, чем биткоин».

Возможен ли в современных условиях по-настоящему «зеленый майнинг»? Если говорить об экологичности майнинга криптовалют, то надо указать, что все девайсы созданы и состоят из разных составляющих, которые долго разлагаются и загрязняют окружающую среду, рассказал «Газете.Ru» Владислав Булочников, основатель криптовалютной p2p-площадки Chatex.

«И новая криптовалюта тоже никакая не экологичная. И жесткий диск, и видеокарта потребляют электроэнергию, которая производится пока из ископаемого топлива в основном. И с ростом объема майнинга на этот процесс потребуется все больше электроэнергии. Жесткие диски достаточно сложно утилизировать, и они все равно будут оставлять следы в природной среде. В будущем объем производства возобновляемой энергии будет расти, что постепенно приведет к разработке и использованию более экологичных девайсов.

Процессоры могут быть не из кремния, а из алмазов (квантовые компьютеры) – тогда и вред экологии будет меньше.

Но на текущий момент при существующей инфраструктуре все, кто потребляют электроэнергию, стимулируют рост вредных выбросов», — заключил эксперт.