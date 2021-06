Мало просмотров: Трамп удалил свой сайт, который должен был заменить ему Twitter

Дональд Трамп навсегда закрыл свой сайт From the Desk of Donald J. Trump, предназначенный для общения со сторонниками, об этом порталу CNBC сообщил старший помощник 45-го президента США Джейсон Миллер.

«Этот сайт был лишь вспомогательным средством для более широких мер, над которыми мы сейчас работаем», — поделился Миллер, не уточнив, о каких именно усилиях идет речь.

Некоторые издания, включая The Washington Post, считают, что причиной закрытия веб-страницы From the Desk of Donald J. Trump стало недовольство президента скромным числом просмотров.

Анализ сайта, проведенный в конце мая, показал, что за месяц его посетило меньшее число пользователей, чем, например, веб-страницу приюта домашних животных Petfinder и сайт рецептов Delish. Кроме того, один из советников Трампа, пожелавший остаться анонимным, рассказал газете, что бывшего президента вывел из себя тот факт, что первая попытка создать собственный сайт провалилась и многие посчитали ее неудачной.

Между тем Миллер не исключил вероятность того, что Дональд Трамп может в скором времени перейти на другую платформу, чтобы поддерживать связь со своими сторонниками.

«Да, на самом деле, это так. Следите за обновлениями,»— сказал Миллер.

В начале года Facebook, YouTube и Twitter запретили Трампу использовать их сервисы, сочтя его распространителем дезинформации и инициатором атаки на Капитолий, произошедшей 6 января. После этого 45-й президент США заявил, что создаст собственную социальную сеть.

«Новая социальная сеть станет хитом, она полностью изменит рынок, и все будут с нетерпением ждать и наблюдать за тем, что там будет делать президент Трамп», — сообщил тогда Миллер.

Личной социальной сети у экс-президента так и не появилось, однако был запущен сайт From the Desk of Donald J. Trump. При этом помощник Дональда Трампа подчеркнул, что веб-страница не является той самой площадкой, о которой он говорил ранее, а создана она лишь для того, чтобы поддерживать связь с прессой и общественностью.

Ранее ряд СМИ сообщил, что аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены.

К такому выводу их подтолкнули сообщения множества пользователей Twitter, которые заметили, что старые сообщения Трампа в этих социальных сетях все еще видны.

Однако впоследствии директор Facebook по связям с общественностью Энди Стоун написал в Twitter, что аккаунты Трампа все еще заблокированы на неопределенный срок. Представитель компании Брэнди Хоффин Бар также подтвердил, что в отношении этих аккаунтов ничего не изменилось — посты экс-президента видны пользователям, но сам он зайти в свой профиль не может.