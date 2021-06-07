Имя нам — легион: чем известна угрожающая Маску группировка Anonymous

Илон Маск подвергся нападкам со стороны группировки хакеров-активистов Anonymous из-за его высказываний по поводу криптовалюты, сообщает портал Business Insider.

Киберпреступники опубликовали на YouTube видео, в котором раскритиковали миллиардера.

Маска обвиняют в постоянном необоснованном троллинге, который влияет на криптовалютные рынки. По мнению хакеров, Twitter-посты Маска «убивают» криптовалюту.

«В течение последних нескольких лет вы имеете лучшую репутацию среди всех миллиардеров. Вы достигли этого, так как пытаетесь осуществить мечту, знакомую всем нам, жить в мире электромобилей и космоса. Однако неожиданно так аккуратно созданный вами имидж разрушился и теперь люди начинают видеть в вас еще одного богатого нарцисса, который отчаянно нуждается во внимании... Вы можете думать, что вы самый умный человек в этой комнате, но теперь настало то время, когда вы встретите настоящего соперника. Мы — Anonymous, и имя нам — легион. Жди нас», — сказал человек в маске Гая Фокса цифровым модифицированным голосом.

Группировка Anonymous состоит из энтузиастов со всего мира, которые борются за справедливость и свободный интернет. Активисты объединились на форуме 4chan в 2003 году, однако мировое сообщество впервые узнало о них лишь в 2007-м. Тогда хакеры Anonymous организовали масштабную кампанию против саентологической церкви: они обрушили ее сайт с помощью DDoS-атак и даже устроили реальные протестные акции.

С тех пор группировка стала набирать популярность и действовать еще чаще, выступая против цензуры и поддерживая пиратское движение и революции. Также они собирали досье на таких известных личностей, как Дональд Трамп, рассекречивали важные документы правительственных организаций, вели войну с «Исламским государством (организация запрещена в России)» и атаковали тысячи сайтов. В 2012 году журнал Time упомянул их в числе «наиболее влиятельных персон в мире».

«Anonymous представляет собой децентрализованную группу из активистов и хактивистов, преследующих цель свободного и доступного интернета. Основная популярность и, как следствие, размер группы увеличились после ряда крупных успешных атак и протестов. Данная группа провела ряд DDoS-атак с целью протеста на сайты правительств, международных организаций и платежных систем. Организация имеет собственное приложение для вовлечения добровольцев в свои DDoS-атаки», — рассказал «Газете.Ru» ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Лифанов.

Стоит отметить, что Илон Маск далеко не единственная жертва группировки, которая остро реагирует на волнения в обществе и социальную повестку.

Так, по словам Лифанова, Anonymous организовывали взлом и публикацию личных данных пользователей социальных сетей, данных банковских счетов. Кроме того, Anonymous выкладывали в открытый доступ данные по политической и пропагандистской деятельности различных стран, компрометирующие правительства.

В прошлом году Anonymous опубликовала ролик, в котором угрожала разоблачением полиции Миннеаполиса, обвиняя ее в насилии и коррупции.

В видео говорилось о том, что убийство Джорджа Флойда, которое привело к множественным восстаниям во всех штатах США, всего лишь верхушка айсберга, и вскоре будут опубликованы доказательства более страшных деяний полиции. Вскоре после того, как видео было опубликовано, сразу несколько сайтов, относящихся к правоохранительным органам города, стали жертвами кибератак.

В 2019 году эта же группировка социально ответственных хакеров угрожала отомстить Великобритании, если власти не отпустят арестованного создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Хакеры заявили, что каждый человек, приложивший руку к аресту Ассанжа, должен опасаться, так как на него «скоро обрушится сила интернета». В качестве мести за арест Ассанжа хакеры остановили работу 30 правительственных сайтов с помощью DDOS-атак.