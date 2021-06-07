«Мечтал об этом с пяти лет»: Джефф Безос летит в космос

20 июля 2021 года Джефф Безос полетит в космос, что сделает его первым «космическим миллиардером», который действительно отправится к звездам, сообщает Forbes. Полет будет проходить на корабле New Shepard от Blue Origin — принадлежащей Безосу ракетостроительной компании.

Глава Amazon подтвердил свои намерения в личном Instagram-аккаунте.

«С тех пор как мне исполнилось пять, я мечтал о том, чтобы отправиться в космос. 20 июля я осуществлю свою мечту вместе с моим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал Безос, дополнив публикацию хэштегом #GradatimFerociter. Эта фраза на латыни, обозначающая «Шаг за шагом», является девизом Blue Origin.

Третье место на корабле займет турист, ставший победителем онлайн-аукциона, который завершится 12 июня.

На текущий момент самая высокая ставка достигла $2,8 млн, сообщается на официальном сайте Blue Origin. Все средства, полученные в ходе аукциона, будут переданы в специальный фонд Club for the Future, созданный для привлечения молодежи в науку.

Полет, в котором будет участвовать Безос, станет для Blue Origin первым запуском людей в космос на высоту свыше 100 километров. Компания отправляла New Shepard в тестовом режиме около 15 раз. Как только корабль достигает необходимой высоты, от него отделяется капсула, рассчитанная на шесть человек. В результате пассажиры несколько минут испытывают невесомость.

Далее и ракета, и капсула возвращаются на Землю — последняя при помощи парашюта. Весь полет занимает около 11 минут. 20 июля состоится первый полет капсулы с настоящими пассажирами, и присутствие в ней Джеффа Безоса и его брата является неожиданным, но довольно смелым шагом.

«Вид Земли из космоса меняет тебя. Я отправляюсь в этом полет, потому что хотел сделать это всю мою жизнь», — заявил миллиардер.

Ранее желание отправиться в космос выражали и другие бизнесмены, связанные с этим направлением. Так, Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group и космической компании Virgin Galactic, в ноябре 2020 года заявил, что станет первым миллиардером, который отправится в полет. Скорее всего, он уже не успеет осуществить задуманное и эти лавры присвоит себе Джефф Безос.

Что касается другого «космического барона» Илона Маска, то он однажды сказал, что готов «умереть на Марсе» — известно, что колонизация красной планеты является одним из грандиозных планов миллиардера. Впрочем, бизнесмен не уточнил, когда именно он отправится в космос.