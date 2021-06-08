Huawei MateBook 14: чем выделяется этот ноутбук бизнес-класса

Компания Huawei объявила о старте предзаказа на новый ноутбук Huawei MateBook 14, который является отличным представителем так называемого бизнес-класса персональных электронных устройств. В нем удачно сочетаются как стильный внешний вид, так и функциональная начинка, что делает его притягательным для широкого круга пользователей.

Универсальный «космический серый» цвет в случае с MateBook 14 дополнен металлическими фасками по бокам, что добавляет ему премиальности. Диагональ сенсорного 2К-дисплея ноутбука составляет 14 дюймов, а его рамки настолько тонкие, что практически незаметны при работе — соотношение экрана к крышке устройства 90%. Экран получил сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light. Кроме того, он не мерцает благодаря технологии постоянного затемнения.

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Как и другие устройства линейки MateBook, Huawei MateBook 14 является ультрабуком — его толщина составляет всего 15,9 мм, а вес — 1,49 кг, что особенно удобно для тех, кто часто ездит в командировки или возит ноутбук с собой на работу. Несмотря на такие характеристики, в корпусе MateBook 14 умещаются все необходимые разъемы — от стандартного 3,5 мм-джека для наушников до порта HDMI. В комплекте с устройством поставляет компактная зарядка 65 Вт, которая подходит для любых устройств, совместимых с USB-C. Производитель обещает 2,5 часа непрерывной работы при подзарядке MateBook 14 в течение 15 минут.

В максимальной комплектации внутри ноутбука установлен процессор Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, который повышает производительность многоядерных процессоров до 29% по сравнению с предыдущей версией лэптопа.

Даже если вы любите нагружать свое устройство энергозатратными задачами, охлаждающие вентиляторы Huawei Shark Fin и двойная конструкция тепловых трубок не дадут ему перегреваться. Между тем, работа вентиляторов устроена таким образом, чтобы не создавать лишний шум, который может помешать владельцу, так что сильного «гудения» от Huawei MateBook 14 вы не услышите.

В ноутбуке присутствует фирменная функция Huawei Share, которая позволяет связать мобильные устройства бренда в единую систему с возможностью мгновенного обмена файлами и принятия входящих звонков. Кроме того, пользователю будет доступен «Мультискрин», благодаря которому на ноутбуке можно запускать со смартфона Huawei до трех приложений.

8 июня также открывается предзаказ на обновленный флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro (2021) с сенсорным 3K-экраном в 13,9 дюйма. Он оснащен процессором Intel Core i7-1165G7 11-го поколения, функцией «Мультискрин», тачпадом с технологией Free Touch, а также системой охлаждения Huawei Shark fin с двумя вентиляторами и испарительной камерой.

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Huawei MateBook 14 будет представлен в России в цвете «космический серый», стоимость за версию с процессором Intel Core i5 составит 94 990 руб., а за версию с процессором Intel Core i7 — 109 990 руб.

Huawei MateBook X Pro в цвете «космический серый» обойдется покупателю в 139 990 руб. за версию с 512 ГБ памяти и в 149 990 руб. за версию с 1 ТБ памяти в цвете «изумрудно-зеленый».