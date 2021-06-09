Троянский конь на американский лад: как ФБР обмануло сотни преступников

ФБР задержало 800 преступников с помощью смартфонов со встроенным мессенджером Anom, которыми тайно управляла в рамках специальной операции, сообщает портал The Verge.

Как отмечается в материале, спецслужба внедрила защищенные телефоны с Anom в преступные синдикаты, создав тем самым сеть из 12 тыс. устройств. В период с 2019 по 2021 год телефоны тайно передали в бюро около 27 млн сообщений.

С помощью этих данных в ходе операций Greenlight/Trojan Shield («Зеленый свет»/«Троянский щит») был проведен крупномасштабный обыск, в результате чего ФБР удалось изъять 8 тонн кокаина, 22 тонны конопли, 250 единиц огнестрельного оружия и денежные средства в размере $48 млн в разных валютах и криптовалютах.

Операция стала возможной благодаря информатору, который сообщил ФБР о разработке зашифрованных телефонов и предложил эту систему ведомству и Австралийской федеральной полиции [АФП] в обмен на смягчение наказания по уголовным делам. После этого он продал смартфоны преступным группировкам на черном рынке.

В устройствах отсутствовали все функции, присущие нормальным смартфонам. Единственное, что там было, это калькулятор, скрывавший в себе возможность отправки сообщений и фотографий, которая открывалась владельцу после ввода специального кода, пишет The New York Times.

«В течение многих лет представители организованной преступности по всему миру использовали эти устройства для организации международных поставок наркотиков, координации торговли оружием и взрывчатыми веществами и обсуждения заказных убийств. Пользователи настолько доверяли безопасности устройств, что часто излагали свои планы напрямую, без шифровки», — отмечает издание.

Каждое сообщение, отправленное через Anom, включало «мастер-ключ», который позволял правоохранительным органам расшифровывать его содержимое, и каждое устройство привязывало фиксированный идентификационный номер к имени пользователя, которое выбирал владелец. Сообщения тайно перенаправлялись на сервера, к которым могли получить доступ ФБР и АФП, а позже и другие полицейские ведомства.

Первые пользователи Anom были из Австралии, однако потом сеть охватила 90 стран. Большинство владельцев были из Германии, Нидерландов, Испании, Австралии и Сербии.

В пресс-релизе Европола говорится о том, что 300 преступных синдикатов использовали устройства Anom, включая итальянскую организованную преступность, байкерские банды и международные организации по торговле наркотиками.

В Федеральном бюро расследований высоко оценили проведенную операцию, добавив, что помимо поимки злоумышленников с помощью Anom, им также удалось подорвать доверие преступности ко всей индустрии зашифрованных устройств.