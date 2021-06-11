«Нерыночное требование»: чем грозит отключение колдунщиков «Яндекса»

Справка: «Колдунщики» Обогащенными ответами или так называемыми колдунщиками в «Яндексе» именуют блоки, которые можно увидеть в результатах выдачи. Они дают нужный ответ в наглядном формате.



Компания поясняет, что подобный тип ответов теперь встречается в любом поисковике и воспринимается как сложившаяся мировая практика, которая делает поиск более качественным и полезным для пользователя.

Как заявили ТАСС в самом «Яндексе», отключение обогащенных ответов значительно ухудшит поисковый сервис. «Нас беспокоит высказанное заявителями в ходе заседания [9 июня] требование полностью отключить обогащенные ответы в поиске. Мы не согласны с ним, и не считаем целесообразным это делать», – сообщил представитель IT-компании.

Соображения о нецелесообразности такого предложения высказали сразу несколько участников рынка.

Так, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова отметила, что подобное предложение со стороны IT-коалиции выходит за рамки поиска решения по обогащенным ответам: «Это не рыночное предложение. В истории наметился определенный консенсус, после того как «Яндекс» анонсировал рынку партнерский формат колдунщиков. Предложение полностью отключить обогащенные ответы из поиска не учитывает интересы игроков, которым этот формат кажется полезным».

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что полностью убирать колдунщики бессмысленно: «В итоге крайними окажутся пользователи, для которых они и создаются. Если действительно будет какой-то рекламный или коммерческий формат колдунщиков — это нормально. Если не будет подобных вариантов, то пострадают, например, компании, которые недавно открылись, у них еще нет какого-то веса, но они хотят работать».

Экс-советник Президента РФ по развитию интернета Герман Клименко отметил, что подобное предложение IT-коалиции выглядит как неготовность к переговорам: «Я считаю, что игрокам рынка нужно договариваться. Это инициатива, которая, по большому счету, выполнена быть не может. Грустно, что внутри нашей же индустрии появились компании, которые начинают вводить деструктивность вместо того, чтобы вступать в диалог».

В самой IT-коалиции отметили, что их конечная цель – не запрет колдунщиков как таковых, а переход на открытые и равные для всех игроков форматы продвижения в сети.

«Ровно это уже изложено в февральском предупреждении ФАС к «Яндексу», которое компания до сих пор отказывается исполнять», – пояснил исполнительный директор коалиции Игорь Наймушин.

Девятого июня стало известно, что «Яндекс» подал иск к ФАС о признании решений и действий незаконными.

Источник, близкий к компании, пояснил «Ведомостям», что «Яндекс» оспаривает возбуждение антимонопольного дела и просит суд вернуть обсуждение на этап исполнения предупреждения. IT-компания заявила, что изначально ходатайствовала о продлении срока исполнения требований ведомства и подала исковое заявление, чтобы обжаловать отказ в продлении этого срока.

Ранее IT-компания анонсировала, что открывает для партнеров все форматы обогащенных ответов. Следующее заседание по делу состоится 21 июля.