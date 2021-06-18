Банеры в виртуальной реальности: в чем проблема VR-рекламы от Facebook

Facebook запустила ограниченный тестовый показ рекламы в трех приложениях для VR-гарнитуры Oculus Quest [VR— виртуальная реальность], сообщает портал The Verge.

В ближайшие несколько недель Facebook будет размещать рекламу в дуэльном шутере Blaston, а также в двух других неназванных программах. Также известно, что разработчики будут получать часть доходов от рекламы, которая появилась в их приложениях.

Позже на основе отзывов тестировщиков Facebook планирует расширить проект и показывать рекламу всем пользователям гарнитуры. Однако это достаточно противоречивое решение сразу подверглось критике со стороны СМИ.

Так, первый вопрос заключается в том, насколько далеко пойдет компания в своем стремлении транслировать таргетированную рекламу, которая приносит ей около 97% дохода. Для ее успешного показа компания собирает пользовательские данные всеми возможным путями.

Проблема здесь заключается в том, что Oculus Quest может собрать даже больше информации о человеке чем смартфон. Гарнитура фиксирует точное движение головы и рук, снимает окружение с помощью камер и записывает звук. В будущем такие гаджеты, возможно, будут иметь функцию отслеживания глаз, которая сможет точно указать, что именно в виртуальном мире заинтересовало пользователя.

Сейчас Facebook заявляет, что не собирает большую часть этих данных, а та информация, которая все же попадает в руки компании, никогда не будет использована для показа рекламы.

В то же время компания призналась в том, что использует информацию об активности в Oculus для поддержки своего рекламного бизнеса. Так, в Facebook направляется информация о том, каким играм и приложениям пользователи отдают предпочтения

Кроме того, сейчас Facebook работает над разработкой фитнес-трекера и думает над идеей создания AR-очков [AR— дополненная реальность]. По словам генерального директора Facebook Марка Цукерберга, очки должны будут работать как продолжение человеческого разума, то есть беспрепятственно делиться информацией и предпринимать действия, когда этого захочет владелец. Естественно, эти продукты будут получать большой массив информации о жизни пользователей, и скорее всего у Facebook уже есть план, как ее монетизировать.

Помимо этого, у многих возник вопрос о том, как реклама повлияет на развитие VR индустрии. Во-первых, до сих пор остается неясным, какие именно приложения и игры будут содержать рекламу, и будут ли они хорошо работать. Как известно, компания готова поделится доходом с разработчиками приложений, что может привести к созданию сотен некачественных продуктов, в которых будет множество рекламных вставок. Кроме того, неизвестно и то, как будет выглядеть VR-реклама. Facebook заявляет, что в настоящее время изучает новые форматы, уникальные для VR-оборудования.

Основатель Oculus Палмер Лаки однажды пообещал, что они никогда не будут показывать пользователям рекламу в виртуальной реальности, однако у их материнской компании другие планы. Глава Facebook Reality Labs Эндрю Босуорт несколько лет назад заявил, что вся жизнь содержит рекламу, так что VR-гарнитура не должна быть исключением.

«Facebook уверяет, что рекламные предложения в VR и AR не будут основаны на персональных данных. Но поверить в это довольно сложно. Для работы, например, с дополненной реальностью устройство будет собирать очень много информации о том, что окружает человека, а любой виртуальный шлем «увидит» массу биометрических данных. Крайне сложно поверить, что вся эта информация не будет каким-то образом использована... Главная проблема - в защите пользовательских данных. Потому что если контроль над таким устройством и хранящейся в нем информации получат мошенники, последствия могут быть катастрофическими»,— считает руководитель отдела PR и маркетинга мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.

Она также отметила, что сейчас у любого человека уже развита «баннерная слепота», когда большая часть рекламы просто игнорируется. Поэтому вероятно, что через 10 лет появится и «слепота» к виртуальным рекламным форматам.

«Разумеется, Facebook следит за пользователями, отслеживает их поведение не только внутри сети, но и получает данные извне. Такой подход помогает ему более точно таргетировать рекламу, охватывать более релевантную аудиторию. Не всем пользователям нравится, что за их действиям пристально наблюдают. Но Facebook будет и дальше собирать о нас любые доступные данные, рассказывая про конфиденциальность, безопасность и безобидность этой информации. Выбор есть всегда: пользоваться или не пользоваться социальными сетями и Интернетом. Но не менее важно знать, что наше поведение в сети очень внимательно изучается искусственным интеллектом и прочими неодушевленными алгоритмами, куда бы мы не зашли», — предупредил руководитель Digital-проектов коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров.