Huawei Vision S: умный экран с особым статусом

Компания Huawei открыла предзаказ на Huawei Vision S — первое устройство на базе операционной системы HarmonyOS в России. На первый взгляд можно подумать, что Huawei Vision S — очередной современный телевизор, однако это не так, так как он относится к семейству смарт-экранов. Его основное отличие от телевизора заключается в том, что Vision S позволяет пользователю не только наслаждаться медиа-контентом, но и открывает ему доступ к ряду иных высокотехнологичных функций.

Этот смарт-экран поставляется в двух вариантах — с диагональю 55 и 65 дюймов соответственно. При его использовании в глаза сразу бросается частота обновления кадров 120 Гц, что обеспечивает по-настоящему плавную картинку. Сертификаты компании TÜV Rheinland подтверждают низкий уровень синего излучения в спектре подсветки и отсутствие мерцания при просмотре контента на Huawei Vision S, что предотвращает чрезмерное утомление глаз при разных сценариях освещения.

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Huawei Vision S оснащен аудиосистемой с четырьмя фирменными динамиками с поддержкой функций искусственного интеллекта, что позволяет использовать умный экран в качестве домашнего кинотеатра — звук при воспроизведении видео очень глубокий и чистый. Кроме того, при помощи современных технологий Vision S способен определять характер контента и адаптировать настройки для формирования наилучшего изображения, создавая ту или иную атмосферу просмотра.

Однако вышеперечисленные функции — далеко не все, на что способен Huawei Vision S.

Этот смарт-экран претендует на то, чтобы стать центром современного умного дома. Прежде всего, экран оснащен камерой на 13 МП, что позволяет совершать видеозвонки буквально с дивана — при помощи Telegram или приложения MeeTime для пользователей Huawei. Камера удобно крутится на 180°, так что пользователь сможет выбрать тот ракурс, который удобен ему, в то время как большинство встроенных камер, например, на ноутбуках, снимают исключительно из одной точки. Видеозвонки по работе или в личных целях все еще сохраняют свою актуальность во время пандемии, так что функция вызова в рамках смарт-экрана будет полезной широкому кругу потребителей.

Неотъемлемой частью Huawei Vision S в России стала интеграция семейства виртуальных ассистентов «Салют» от Сбера.

Три голосовых помощника со своими уникальными характерами — «Сбер», «Афина» и «Джой» — помогут пользователю сделать заказ через сервис доставки еды, найти информацию в интернете или включить фильм или сериал. В каталоге приложений, доступном через «Салют», можно найти игры, стриминговые сервисы, а также просматривать контент в YouTube, что также делает смарт-экран настоящим центром развлечений.

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Так как в основе Huawei Vision S лежит фирменная операционная система Huawei HarmonyOS, это упростило взаимодействие смарт-экрана с другими устройствами бренда, например, смартфонами. Так, пользователь получает возможность вывести на Vision S изображение со своего телефона, или управлять экраном с помощью мобильного гаджета. Технология Huawei Share, используемая во всех современных устройствах компании, позволяет буквально в одно касание передавать фото, аудио, видео и другие файлы между гаджетами.

Старт продаж Huawei Vision S назначен на 2 июля. Стоимость модели с диагональю 55 дюймов составит 59 990 рублей, а с диагональю 65 дюймов — 89 990 рублей.