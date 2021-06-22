Маленький iPhone и еще пять неудачных продуктов Apple

iPhone 12 Mini

Из-за низких продаж производство iPhone 12 Mini было остановлено, пишет портал MacRumors со ссылкой на заявление исследовательской фирмы TrendForce.

Выпущенный в октябре 2020 года iPhone 12 mini оснащен 5,4-дюймовым дисплеем, который особенно понравился любителям небольших смартфонов и журналистам — некоторые даже назвали его «любимчиком» среди «яблочных» телефонов.

Но несмотря на эти отзывы, высокого спроса на iPhone 12 mini зафиксировано не было — отчет аналитической фирмы Consumer Intelligence Research Partners [CIPR] за октябрь и ноябрь прошлого года показал, что на самый маленький iPhone пришлось всего 6% продаж Apple.

На момент написания материала iPhone 12 mini все еще можно приобрести на официальном сайте Apple, где он предлагается в шести цветах, включая фиолетовый.

HomePod

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Мини-версия iPhone 12 — не единственное устройство Apple, которое было снято с производства из-за низких продаж. В марте этого года такая участь постигла и умную колонку HomePod.

Дело в том, что выпущенная три года назад умная колонка не полюбилась пользователям из-за высокой цены, которую не смогло оправдать отличное качество звука.

Как отмечалось в заявлении корпорации, Apple сосредоточит усилия на производстве бюджетной версии колонки — HomePod mini, которая сразу после выхода стала хитом.

iPod Nano

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В 2017 году Apple «убила» свой культовый плеер — iPod Nano.

Это решение было принято компанией в связи с плановым сокращением линейки iPod и отказом от устаревшей техники.

Последняя версия гаджета была представлена аж в 2012 году. К 2017 году вся линейка компании поддерживала сервис Apple Music, в Nano же был только устаревший iTunes.

Особую симпатию у пользователей вызвала модель 2010 года — Nano 6. Устройство было оснащено 1,55-дюймовым сенсорным экраном, а вместе с браслетом его можно было использовать в качестве часов. Однако Apple позже сделала плеер прямоугольным, лишив тем самым пользователей модного цифрового аксессуара.

Стоит также отметить, что iPod Nano — прямое продолжение культовой модели Classic.

iPod Classic

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Пожалуй, iPod Classic — один из самых известных гаджетов Apple, который основатель компании Стив Джобс презентовал в 2001 году.

Гаджет отличался достаточно крупными размерами, колесиком Click Wheel, включающим в себя и сенсорное и кнопочное управление, а также внушительной памятью в 160 ГБ, которая позволяла вместить около 40 тысяч песен.

Однако в 2014 году поддержка модели Classic была прекращена.

Спустя 7 лет в сети появились слухи о том, что Apple планирует возобновить производство своего первого плеера. Окажется ли это правдой, покажет только время.

iBook

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iBook — это линейка ноутбуков, о которой многие даже не слышали. Первая модель iBook G3 был представлена в 1999 году и позиционировалась как недорогое устройство для школьников, студентов и частных пользователей.

На тот момент устройство предлагало пользователям броский дизайн в оранжевом или голубом цветах, достаточно мощные характеристики и даже возможность подключения к сети Wi-Fi.

Линейка iBook просуществовала в модельном ряду Apple с 1999 по 2006 год. Однако во время переезда устройств на процессоры Intel она была заменена на всем известный MacBook.

iPhone 5C

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В 2020 году список устаревших устройств Apple пополнил смартфон iPhone 5C, выпущенный в 2013 году в качестве бюджетного преемника iPhone 5.

Гаджет был выполнен из цветного поликарбоната и имел начинку пятой модели, из-за чего проигрывал металлической и более продвинутой модели iPhone 5S. Кроме того, пластиковый смартфон был лишен датчика отпечатков пальцев Touch ID. Из-за вышеперечисленных факторов гаджет не оправдал ожиданий многих пользователей, которые предпочли ему 5S.