Проект на 54 млрд: в России собираются чипировать людей

В России разрабатывается новая федеральная техническая программа «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», выяснил «Коммерсант».

Инициатива, среди прочего, направлена на развитие технологий в области вживления так называемых чипов — устройств, которые с помощью электросигналов позволят напрямую передавать в мозг информацию со внешних устройств.

По сведениям источника газеты, близкого к Минобрнауки, правительство уже сформировало рабочую группу по проекту, а его разработка находится на начальном этапе.

Документ представлен Российской академией наук и МГУ им. Ломоносова (4 июня они совместно с «Росатом» подписали соглашение по созданию отечественной нейроморфной системы искусственного интеллекта) и в марте был одобрен президентом Владимиром Путиным, который в свою очередь поручил заняться проектом премьер-министру Михаилу Мишустину и руководителю администрации президента Антону Вайно.

Инновационная программа рассчитана на 2021-2029 годы. Ожидается, что на ее реализацию потребуется 54 млрд рублей: необходимые средства пойдут из национальных проектов «Наука», «Демография», «Здравоохранение», «Производительность труда и поддержка занятости» и «Цифровая экономика».

Кому поможет чипирование

Проект обеспечит наращивание научной базы в изучении нейрокомпьютерного интерфейса, считают ученые. По сути, эта система — набор программно-аппаратных комплексов, которые обеспечивают обмен информацией между мозгом и электронными устройствами, то есть эти микрокомпьютеры могут принимать сигналы от мозга и посылать их.

Планируются, что устройства будут использоваться в разных областях. Так,

выдвинута идея создания программы «человек-техника», которая подразумевает непосредственное и дистанционное управление по принципу аватара такими сложными системами, как самолеты, автомобили, АЭС и прочее.

В частности, это позволит человеку осуществлять деятельность в недоступных местах, например, с высоким уровнем радиации и космосе. Прототипы с обучающими интерфейсами смогут автономно формировать цели, оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие и принимать решения, говорится в тексте документа.

В то же время, как отмечает директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех»» Денис Кулешов, программа поможет в развитии технологий, связанных с диагностикой и лечением заболеваний. Подобный проект уже существует в России: он направлен в том числе на незрячих людей или пациентов с параличом.

«На людей после перенесенного инсульта надевают специальную шапочку с электродами, с которых сигнал передается на экзоскелет: человек посылает на устройство мысль, что хочет сжать мячик, и прибор его сжимает. Это помогает быстрее пройти реабилитацию», — подчеркнул специалист.

Также ожидается, что с помощью технологии «мозг-компьютер» человек удаленно сможет управлять системой «умного» дома.

Академик РАН Константин Анохин отметил, что президент поставил задачу, «чтобы Россия стала одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира».

Обезьяна Маска

В феврале основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил об успешном вживлении его стартапом Neuralink, занимающимся как раз интерфейсом «мозг-человек», импланта с небольшими проводами в мозг обезьяны, который в теории будет возможно подключить практически к любому гаджету с Bluetooth.

Целью конкретного чипа было наделить подопытных животных возможностью играть друг с другом в видеоигры. В долгосрочной перспективе технологии Neuralink будут предназначены для людей с последствиями травм головного и спинного мозга и помогут им в восполнении утраченных способностей.

Был опубликован ролик, как обезьяна с чипом Neuralink без использования джойстика играет в видеоигры на компьютере, управляя происходящим «силой мысли». Ранее же стартап Маска, успешно вживил подобный биотехнологический чип в организм свиней. На одной из презентаций миллиардер позвал одну подопытную особь к себе, которая начала есть, а на экране, подключенном к ее устройству, стали видны изменения в мозге.

Конкретных сроков проведения клинических испытаний на людях стартап не называет. Со временем, как прогнозирует Маска, процедура вживления и использования чипа будет стоить всего несколько тысяч долларов.