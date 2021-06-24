Быстрее, проще, безопаснее: какой будет Windows 11

Microsoft показала новую операционную систему Windows 11.

ОС обзавелась новым меню «Пуск», которое теперь расположено по центру панели задач, однако в настройках его можно будет вернуть в более привычное положение— в левый угол. В самом меню есть два отдела: закрепленные приложения и быстрый доступ к файлам и документам.

Также слева на панели задач есть отдельная иконка для виджетов, которые можно развернуть на весь экран. Сами виджеты предназначены для быстрого перехода к новостям, прогнозу погоды и другому интернет-контенту, и похожи на живые плитки, которые убрали из Windows 11.

Дизайн операционной системы также изменился: иконки приложений теперь выполнены в едином стиле, а углы окон приложений стали более округлыми.

Кроме того, команда Microsoft добавила новый способ взаимодействия с окнами — теперь при наведении мышки на кнопку «Развернуть», система предлагает несколько вариантов их быстрого размещения на рабочем столе.

Вдобавок к этому, у пользователей появится возможность объединять несколько запущенных приложений в одну группу для более удобного взаимодействия с системой. Заданное расположение можно будет сохранить.

Также ОС получит темную и светлую темы. Разработчики обещают, что каждый пользователь сможет кастомизировать операционную систему на свой вкус — возможностей для этого будет гораздо больше, чем в предыдущих версиях.

Особое внимание было уделено производительности. В частности, обновления для Windows теперь будут весить на 40% меньше и смогут устанавливаться в фоновом режиме, а все приложения и сама ОС будут запускаться гораздо быстрее за счет улучшения работы с фоновыми задачами.

Кроме того, во время презентации было отмечено, что Windows 11 — «самая защищенная ОС», когда-либо созданная Microsoft. Однако ничего более конкретного сказано не было.

Особенно Windows 11 должна понравиться геймерам — во время презентации ее назвали «лучшей Windows для игр».

Во-первых, появится поддержка функции Auto HDR, работающей на Xbox. Теперь игроки смогут включать ее в играх и наслаждаться более качественным изображением.

Во-вторых, в ОС теперь интегрированы Xbox Game Pass и сервис xCloud. Таким образом, пользователям будут доступны игры из xCloud, что обеспечивает кроссплатформенный гейминг.

Магазин Microsoft Store также обновился и пополнился новыми Android-приложениями, программами Adobe и стриминговыми сервисами. Для разработчиков приложений добавили возможность использовать собственные платежные системы, в этом случае Microsoft не будет собирать с них налог.

Windows 11 будет бесплатным обновлением для всех пользователей Windows 10 и выйдет этой осенью.

Однако стоит отметить, что новая Windows не будет поддерживаться 32-битными компьютерами, однако 32-битные приложения операционная система поддерживать будет. Также пользователям, желающим установить новую ОС, понадобиться минимум 4 ГБ оперативной памяти и видеокарта с поддержкой DirectX 12.