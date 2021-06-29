Отдали дань моде: в Samsung представили новую ОС для Smart-часов

В минувший понедельник Samsung во время конференции Mobile World Congress представила интерфейс для «умных» часов One UI Watch, сообщает портал Mashable.

One UI Watch появилась в результате слияния двух разных операционных систем: американской Wear OS и южнокорейской Tizen.

И будет доступна на Galaxy Watch следующего поколения, которые должны выйти до конца лета.

Новый пользовательский интерфейс позволяет отображать на часах то, что находится в смартфоне. Всякий раз, когда пользователь устанавливает приложения на свой телефон, они также автоматически загружаются и на умные часы. В нынешний версиях ОС их надо устанавливать вручную.

Пока точного списка приложений, которые будут поддерживать часы, нет, однако скорее всего туда войдут сервисы Google, например, Google Maps, YouTube Music, Google Calendar и другие. Samsung также упоминала о таких приложениях, как Calm, Sleep Cycle, Strava, Adidas Running и Spotify.

Кроме этого, One UI Watch предлагает несколько новых функций, которые сделают опыт использования «умных» часов проще и приятнее.

Так, меню настроек было переработано, и теперь оно больше похоже на меню телефона. Также теперь часовые пояса и заблокированные контакты со смартфона автоматически синхронизируются с часами. Для разработчиков Samsung продемонстрировала новый инструмент дизайна watchface, который позволит им создавать новые циферблаты для платформы. Также известно, что интерфейс часов станет более отзывчивым и на 30% быстрее, чем раньше, увеличится и время работы часов.

Однако после показа новой ОС на Samsung обрушилась волна критики. Журналисты отметили, что новая система очень похожа на ту, что используются в Apple Watch, так как там часы также являются наручной копией iPhone.

По словам специалиста по тестированию мессенджера Gem4me Анастасии Ильичевой, Samsung не первый раз использует тактику «сначала посмотрю, как это сработает у конкурента».

«Когда-то, например, они шутили над пропавшими из наборов Apple наушниками, а затем сами убрали их из коробок с новыми телефонами. Видимо, компания посчитала возможную прибыль и решила, что для их бизнеса подобный шаг также целесообразен. Apple — лидер рынка, и на него многие равняются, так что неудивительно, что решения Apple так или иначе перенимают другие производители», — отметила эксперт.

Руководитель проектов iMARS Elect Любовь Бирюкова отметила, что сегодня как никогда популярна унификация интерфейсов. Ведущие компании стараются максимально упростить восприятие информации. В эту же тенденцию влилась и Samsung, изменив визуализацию в новой версии Galaxy Watch.

Таким образом, не следует говорить, что интерфейс скопирован, он просто приведен к общепринятому стандарту.

«Что касается пользователей, то как и всегда они разделились на «яблочников» и тех, кто предпочитают Android. Если первые впечатлены, радуются новым функциям и готовы выбирать девайс для себя не только по функционалу, но и по внешним характеристикам, то сторонникам Android придется привыкать к новым возможностям. Сделав шаг в пользу унификации, Samsung прибавила себе репутационных очков, расширив свою потенциальную аудиторию и создав реальную конкуренцию Apple Watch», — считает Бирюкова.

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман также уверен в том, что интерфейс часов Samsung One UI Watch навеян трендами настоящего времени.

«Компания Apple также следит за актуальностью своего интерфейса, поэтому сходство вполне объяснимо. Кроме того, и Samsung, и Apple регулярно проводят исследования. Опросы проводятся среди активных пользователей для актуализации своих продуктов. Респонденты имеют схожие портреты, поэтому полученные данные могут быть похожи. Samsung и Apple являются давними конкурентами, при этом сходство в некоторых аспектах не мешает компаниям продавать свои продукты, активно продвигать их на рынке и находить своего клиента», — рассуждает Шерман.