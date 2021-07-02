Безос против Брэнсона: как миллиардеры устроили космическую гонку

Основатель космотуристической компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил о том, что планирует стать первым миллиардером, побывавшим в космосе — космолет Unity отправится в суборбитальный полет уже 11 июля, сообщает CNBC. На борту Unity, который по факту является не космическим кораблем, а самолетом с реактивным двигателем, будет сам Брэнсон, пилоты Дэйв Маккай и Майкл Масуччи, а также астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.

The countdown begins. #Unity22

Twitter. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

«Я всегда был мечтателем. Моя мама научила меня никогда не сдаваться и стремиться к звездам. 11 июля придет время превратить мечту в реальность», — заявил миллиардер в своем Twitter-аккаунте.

Экипаж отправится на высоту около 80 км и проведет в космосе около двух часов. На протяжении нескольких минут астронавты окажутся в состоянии невесомости.

«Это будет начало новой космической эры», — подчеркнул Брэнсон.

Virgin Galactic будет вести прямую трансляцию полета в Twitter, Facebook и YouTube.

Неожиданный полет Брэнсона в космос стал своеобразным ответом на заявление главы Amazon Джеффа Безоса о том, что он отправится в суборбитальный полет на корабле New Shepard от принадлежащей ему компании Blue Origin. Вместе с Безосом в космос отправятся его брат Марк, 82-летняя американская летчица Уолли Фанк и некий человек, который купил себе билет на корабль за $28 млн в рамках аукциона.

«С тех пор как мне исполнилось пять, я мечтал о том, чтобы отправиться в космос. 20 июля я осуществлю свою мечту вместе с моим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — прокомментировал предстоящий полет сам Безос.

Его команда окажется в космосе 20 июля, что, очевидно, не устроило Ричарда Брэнсона, который всегда говорил о том, что станет первым миллиардером, оправившимся в подобное путешествие. Именно поэтому его полет состоится на девять дней раньше главы Amazon.

Virgin Galactic и Blue Origin — частные компании в сфере космического туризма, поэтому их соперничество естественно и ожидаемо. Объединяет фирмы и то, что у их истоков находятся миллиардеры, которые имеют необходимые средства не только на реализацию своих детских мечтаний, но и на конкретные научные разработки, позволяющие дать толчок всей индустрии.

Популяризатор космоса, основатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что польза от конкуренции Безоса и Брэнсона очевидна.

«Во время этих запусков определенно можно проводить какие-то эксперименты с микрогравитацией, также развитие получит и индустрия ракетостроения. Так как эта область получит новый рынок, новый источник дохода, это может стимулировать развитие космических технологий и снижение стоимости доступа в космос», — рассуждает Егоров.

Кроме того, эксперт отметил, что гонка миллиардеров скажется на развитии космического туризма.

«Причем, если раньше космический туризм был связан только с орбитальными полетами, что оценивалось в десятки миллионов долларов, то теперь полеты будут значительно дешевле и возможность посещения космоса приблизится к человеку», — считает собеседник «Газеты.Ru».

Летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко согласился с тем, что состязание Безоса и Брэнсона может оказать влияние на развитие космических технологий. По его словам, миллиардеры будут создавать собственные корабли, привлекать инвестиции и лучших специалистов, которые в конечном итоге могут создать что-то инновационное и продвинуть науку вперед.

В то же время летчик-космонавт Елена Кондакова в беседе с «Газетой.Ru» выразила мнение, что космическая гонка американских миллиардеров никак не скажется на технологическом развитии — по ее словам, они просто удовлетворяют свои детские желания, потому что могут себе это позволить, и с настоящей наукой это никак не связано.