Самая быстрая Tesla загорелась с водителем внутри и не хотела его выпускать

Спустя всего несколько недель после официальной презентации новейший электрокар Tesla Model S Plaid загорелся на дороге, сообщает Washington Post. Инцидент случился на окраине Филадельфии. Владелец автомобиля заметил, как из его машины неожиданно пошел дым, а затем появился огонь.

По словам адвоката пострадавшего Марка Герагоса, его клиент на некоторое время оказался заблокирован внутри электрокара, но все же смог выбраться из него самостоятельно. Model S Plaid проехал еще около 25 метров, прежде чем оказался полностью охвачен пламенем.

Tesla пока не выпустила официального комментария касательно ситуации.

Tesla Model S Plaid erupts in flames and briefly traps owner after electronic doors fail, attorneys say Twitter — The Washington Post (@washingtonpost) July 2, 2021

В Национальном управлении безопасностью движения на трассах США (NHTSA) заявили, что они в курсе произошедшего и собирают необходимую информацию, чтобы разобраться в причинах возгорания.

«Если [в автомобиле] будет обнаружен дефект, который несет в себе угрозу общественной безопасности, NHTSA примет все необходимые меры, чтобы защитить граждан», — сообщила представитель управления Люсия Санчез.

Адвокат Герагос, представляющий интересы водителя, призвал Tesla отозвать те Model S Plaid, которые уже были переданы клиентам компании.

«Это пугающая ситуация и очевидная серьезная проблема. Наше предварительное расследование все еще продолжается, но мы призываем Tesla отозвать автомобили с дорог до тех пор, пока не будет проведен полный анализ случившегося», — говорится в заявлении Герагоса.

Презентация Model S Plaid состоялась 10 июня 2021 года. Модель стала самой быстрой не только в линейке компании, но и среди всех серийных автомобилей мира. Глава компании Илон Маск сообщил о том, что первые 25 авто, оформленных по предзаказу, уже были переданы своим владельцам — очевидно, одним из них был хозяин загоревшейся машины, пожелавший остаться неизвестным.

Между тем это не первый случай внезапного самовозгорания Tesla. Аналогичный инцидент произошел в конце 2020 года в городе Фриско, Техас. Тогда владелец Model S 2015 года выпуска Усмаан Ахмад услышал глухие хлопки, находясь внутри автомобиля, быстро покинул электрокар, после чего машина вспыхнула. По мнению Ахмада, причиной возгорания стал взрыв аккумулятора.

«Я не хотел бы, чтобы кто-нибудь еще испытал что-то подобное», — заявил пострадавший, отметив, что его родители также ездят на Tesla.

В апреле текущего года в США случилась авария с участием автомобиля Tesla. Автомобиль ехал без водителя и на большой скорости врезался в дерево, после чего произошло возгорание, унесшее жизни двух человек.