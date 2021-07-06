Пятилетний юбилей: как Pokémon GO сводила с ума игроков

Pokémon GO — это мобильная игра с поддержкой дополненной реальности, вышедшая в 2016 году. Игрок становится тренером покемонов и пытается собрать как можно больше монстров, которых можно находить в реальном мире с помощью камеры смартфона и технологии AR.

За пять лет своего существования Pokémon GO успела породить множество нелепых, а иногда и печальных ситуаций, в которые попадали заядлые ловцы покемонов.

Так, некоторые игроки считали хорошей идеей охотиться на монстров прямо за рулем автомобиля.

Такое поведение часто приводило к ДТП, иногда со смертельным исходом. Согласно данным портала New Scientist, в период с июля по ноябрь 2016 года в одном из округов штата Индиана Pokémon GO стала причиной 134 из 286 аварий на дороге.

Однако не только водители пренебрегали правилами безопасности.

Так, 15-летняя жительница Пенсильвании попала под машину в процессе ловли покемонов. Девушка решила пуститься в погоню за карманным монстром и перебежать через оживленную четырехполосную дорогу. По ее словам, она никогда бы не стала перебегать дорогу, если бы не ускользающий от нее покемон.

Также известны случаи, когда фанаты игры становились невольными участниками, а иногда и жертвами преступлений.

Как сообщает CBS News, четверо преступников организовали нападения на невнимательных пользователей Pokémon GO. Злоумышленники оставляли маячок для других игроков в безлюдном месте, привлекающих охотников на покемонов. В результате им удалось ограбить 11 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

Газета The Guardian пишет, что некоторые игроки в процессе ловли натыкались на неожиданные находки.

Так, 19-летняя Шейла Виггенс из США нашла труп, пока охотилась на покемона. По ее словам, игра повела ее к реке, где она и обнаружила тело. Аналогичный случай был зафиксирован в Дании — играющий в Pokémon GO подросток также обнаружил человеческий труп.

Бывали случаи, когда ловцы монстров забредали на закрытые территории.

Так, полиция Индонезии задержала 27-летнего француза Ромена Пьера, который во время игры в Pokémon GO незаконно проник на военную базу города Чиребон. Во время вечерней пробежки француз обнаружил, что неподалеку от него находится покемон. Чтобы поймать его, он перепрыгнул через забор и попал на территорию военного комплекса, на КПП которого его и поймали.

Подобный случай вторжения произошел в Канаде — жительница одного из городов открыла огонь по игрокам в Pokémon GO, которые искали покемонов в ее дворе.

В России также случались курьезные инциденты с игрой. Так, многим пользователям Pokemon GO известна из-за дела Руслана Соколовского. В 2016 году видеоблогер снял видео, как он ловит покемонов в храме. Этот ролик стал поводом для уголовного дела об оскорблении чувств верующих и возбуждении религиозной ненависти. Кроме того, после этого Pokémon GO неоднократно предлагали запретить на территории РФ.