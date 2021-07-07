Бот-каратель депутатов: зачем в Бельгии ИИ смотрит собрания парламента

Бельгийский цифровой творец Дрис Депоортер создал диджитал-инсталляцию «Фламандские скроллеры», суть которой заключается в выявлении парламентариев, которые недобросовестно относятся к своей работе пишет портал The Next Web.

Проект Депоортера представляет собой искусственный интеллект, который автоматически отслеживает онлайн-трансляции заседаний местного парламента на YouTube и фиксирует тех политиков, кто сидел в телефоне во время работы.



Затем кадры, где видно, что законодатель занят не тем, чем нужно, публикуются в Twitter и Instagram-аккаунты проекта. Там политиков высмеивают и просят оставаться сосредоточенными на работе.

За первые сутки своей работы ИИ смог выявить четыре случая, когда законодатель «залипал» в телефоне. Однако после публикации роликов в социальных сетях некоторые пользователи отмечали, что ИИ может делать поспешные выводы. Большая часть работы сейчас проводится в онлайн-режиме, так что эти политики могли использовать телефон не ради развлечения.

Российские парламентарии не оценили проект Депоортера.

Во время беседы с «Газетой.Ru» депутат и член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обратил внимание на то, что проект «Фламандские скроллеры» скорее похож на неудачную шутку, чем на что-то осознанное.

«О работе законодателей нужно судить по ее результату, по принятым законам, их пользе для страны и общества. А не по тому, в какой позе или с каким выражением лица депутат слушает доклад. Можно набрать целый парламент людей, главной задачей которых будет сидеть с прямой спиной и серьезными лицами на протяжении всего заседания. Но принесут ли парламентарии, выбранные по такому признаку, хоть какую-то пользу? Сомневаюсь», — рассуждает Горелкин.

Также он остался недоволен стремлением ИИ публично высмеивать людей.

«Конечно, одно дело, если в мобильник будет заглядывать водитель автобуса — это опасно, и поэтому недопустимо. Но кто бывал на заседаниях любого парламента в мире, знает, что там ничего не происходит настолько быстро, чтобы нужно было каждую секунду смотреть в рот докладчику. Кроме того, депутат в мобильнике может параллельно просто работать — общаться с избирателями, изучать СМИ и общественное мнение, даже писать документ и давать комментарии прессе. Это все тоже его работа», — считает депутат.

«Слежка — вещь неприятная. Неважно, за кем она осуществляется — рабочий, клерк или политик. Слежка — это инструмент спецслужб, а не повод посмеяться в интернете», — отмечает депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, сегодня телефон — это не просто аппарат для совершения звонков, а инструмент для работы.

«Благодаря своему телефону, я читаю свежие новости, изучаю юридические тексты и даже вношу правки в документы. Признаюсь, что во время пленарных заседаний тоже часто работаю в смартфоне. В любом случае, в тех моментах, где требуется внимание человека, политика, телефон надо отложить», — считает депутат.

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил «Газете.Ru», что не имеет ничего против политиков, которых заметили на слушании с телефоном.

«Другое дело, если должностное лицо не знакомится со справками обсуждаемого проекта или общается с помощниками, а просто занимается собственным развлечением в телефоне — этому не будет никаких оправданий. То же самое и про зевающих или спящих политиков. У всех разных стиль работы и формат взаимодействия с информацией, нельзя за это судить человека, однако тунеядство на работе не должно поощряться. Поэтому куда важнее не просто детектировать наличие телефона, а анализировать его вовлеченность и сосредоточенность на важной работе. В противном случае мы получим только локальное субъективное мнение такого художника», — рассуждает Щельцин.