Huawei MatePad 11: максимальное плавное изображение

20 июля россиянам откроется предзаказ на MatePad 11 — новый планшет от компании Huawei. Главной продающей функцией устройства является его частота обновления экрана — 120 Гц. Важно отметить, что на данный момент этой характеристикой обладает далеко не каждый современный смартфон; она позволяет обеспечить более плавную «картинку» на экране, предоставляя пользователю максимально позитивный опыт при просмотре медиаконтента или использовании мобильных приложений. Huawei MatePad 11 является первым планшетом в линейке компании, поддерживающим такую частоту обновления экрана.

Однако это не единственное преимущество Huawei MatePad 11. Планшет поддерживает подключение стилуса M-Pencil второго поколения и магнитной клавиатуры HUAWEI Smart Magnetic Keyboard. Пользователь сможет использовать стилус так же, как он использует ручку в реальной жизни — это возможно, благодаря минимальной задержке отклика и высокой чувствительности к нажатиям. Зарядка и сопряжение стала еще проще — достаточно поднести стилус к планшету для моментального примагничивания.

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Также Huawei MatePad 11 поддерживает цветовое пространство DCI-P3, из-за чего картинки и видео выглядят на экране ярко и сочно. При этом воздействие на зрение пользователя было снижено — планшет получил сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light и Flicker Free для защиты глаз от голубого цвета и мерцания, снижая нагрузку на глаза даже спустя несколько часов напряженной работы.

Изменения коснулись и интерфейса устройства. Huawei MatePad 11 получил совершенно новый дизайн рабочего стола, благодаря которому все часто используемые приложения будут всегда под рукой. Кроме того, некоторые программы теперь поддерживают специальные виджеты, которые можно разместить на главной странице — они позволят в реальном времени получать информацию из этих приложений без необходимости каждый раз открывать их заново.

Новый планшет можно легко сопрячь с ноутбуком Huawei, которые могут взаимодействовать друг с другом в трех разных режимах. Один из них точно понравится дизайнерам и всем тем, кто занимается созданием и обработкой изображений — в этом режиме планшет MatePad 11 превращается в блокнот для рисования, а созданные эскизы моментально отображаются на компьютере. Второй режим позволяет сделать из планшета второй дисплей и использовать его для своих нужд. Третий режим связывает установленную на устройстве операционную систему HarmonyOS и Windows, благодаря чему пользователь может передавать контент с одного устройства на другое при помощи обычного перетаскивания.

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Производитель не забыл и о звуке — внутри Huawei MatePad 11 установлена четырехканальная аудиосистема, обеспечивающая глубокий и качественный звук, который буквально захватывает все помещение. Это неудивительно, так как за звук в планшете отвечают опытные инженеры компании Harman/Kardon, специализирующейся на акустике.

20 июля также откроется предзаказ на планшеты серии Huawei MatePad Pro с диагональю экрана 12,6 дюйма и 10,8 дюйма. Внутри старшей модели Huawei MatePad Pro 12,6 установлен флагманский процессор Kirin 9000E, продвинутая аудиосистема с 8 высокоамплитудными динамиками, а полезная площадь безрамочного OLED-экрана составляет 90%. Он поддерживает быструю зарядку Huawei SuperCharge, а также функцию «Мультискрин» Huawei Share. Кроме того, к запуску готовится и более компактная версия Huawei MatePad Pro с дисплеем в 10,8 дюйма в лёгком и тонком корпусе: толщина 7,2 мм, вес всего 460 г.

Стоимость базовой модели Huawei MatePad 11 с объемом памяти 64 ГБ в России составит от 34 990 рублей. В свою очередь, Huawei MatePad Pro (12,6) без стилуса и клавиатуры в комплекте обойдется пользователю в 69 990 рублей, а версия Huawei MatePad Pro (10,8) — в 55 990 рублей.