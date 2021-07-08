На работу по видеорезюме: как компании ищут соискателей в TikTok

TikTok поможет пользователям найти работу — в социальной сети запустилась пилотная программа по подбору кандидатов при помощи видеорезюме. Теперь пользователь сможет записать собственную визитную карточку и отправить ее работодателю. Пока их список ограничен, но, возможно, такой шаг сервиса создаст тренд, особенно учитывая условия пандемии и удаленной работы.

На сайте развлекательной платформы говорится, что TikTok популярен у авторов, создающих образовательные ролики, помогающие в учебе и получении работы. В связи с этим и было принято решение сделать сервис местом для поиска сотрудников потенциальными работодателями.

Программа основана на формате коротких видео, которые и сделали проект феноменом среди новых соцсетей.

В ролике пользователь должен рассказать о себе, перечислив навыки, таланты и опыт в стремлении заинтересовать выбранного известного работодателя.

В программу уже вошли такие компании, как Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra и Movers+Shakers. Этот список неполный и в будущем может быть расширен. Все посты, которые являются видеорезюме, будут сопровождаться специальным хэштегом #TikTokResumes. Благодаря этому их можно будет отследить и сортировать для отбора кандидатов.

Стартовая позиция

Для нового направления создан и отдельный специальный сайт (www.tiktokresumes.com), где перечислены все доступные вакансии. Пока что программа доступна только для проживающих в США и будет действовать до конца июля. Менеджер по маркетингу Кэйла Диксон отметила, что TikTok таким образом продолжает развивать проекты для помощи студентам в устройстве на работу.

Она подчеркнула, что пандемия внесла множество коррективов в жизни молодых людей. Диксон считает, что в текущих условиях необычный способ поиска работы, знакомый многим как хобби, может и поднять настроение, и помочь в начале карьеры.

При изучении открытых позиций заметно, что многие доступные вакансии достаточно часто встречаются и на стандартных сервисах по поиску работы, которые есть во множестве стран мира. Соцсети, такие как Facebook и Twitter, тоже быстро научились быть площадками по поиску работы не хуже специализированного LinkedIn. Использовали подобные практики и крупные компании, описывая должности и условия прямо в постах.

Однако видеорезюме — явление новое и оттого пока непопулярное, актуальное только для малого числа рабочих мест, которые не требуют особых навыков и знаний. В работах с четким набором требований предпочтение все еще отдается формату текстового резюме, мотивировочного письма и собеседования, отметила в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель молодежного направления сервиса hh.ru Ирина Святицкая.

Святицкая пояснила, что пока в новом проекте TikTok рассматривают сотрудников на стартовые позиции, сменную работу в период летних отпусков или стажировку.

«Эксперимент соцсети интересен для мирового рынка труда, хотя он не является чем-то принципиально новым и «чистым» с точки зрения уникальности платформы проведения», — обратила внимание специалист.

По словам эксперта, наличие отдельного ресурса в сети подтверждает, что в итоге TikTok скорее создает «давно знакомый всем формат карьерного сайта».

Россия в тренде

Святицкая напомнила, что с форматом видеорезюме в России уже несколько лет работает сервис VCV. «Пандемия и распространение удаленного режима работы сделали обыденностью проведение онлайн-собеседований в видео-мессенджерах, и появление видеорезюме – логичный и закономерный шаг в цифровой трансформации поиска и устройства на работу», — добавила она. Эксперт выразила уверенность, что в ближайшее время видеорезюме станет распространенным форматом, особенно среди молодежи и профессий с минимальными требованиями к навыкам и опыту.

С ней согласна генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.

В комментарии «Газете.Ru» она привела в пример то, что по итогам исследования компании почти 40% сотрудников до 35 лет предпочтут онлайн-собеседование традиционному очному.

Чучалова уточнила, что еще в начале пандемии в 2020 году в SuperJob начали предлагать сервисы для удаленного поиска и найма. Среди них был и сервис с видеорезюме. Его запустили в марте прошлого года на 80 компаниях в том числе из сфер ритейла, перевозок и логистики.

«Нанимающий специалист мог выбрать формат взаимодействия с интересным кандидатом: запросить у него традиционное резюме или попросить записать видео анкету по вопросам. По итогам пилота мы видим, что сервис более востребован у начинающих специалистов и соискателей до 24 лет», — рассказала гендиректор SuperJob. Она добавила, что проект будут развивать и уже сейчас рассматривают варианты для его масштабирования.

Видеоинтервью — рабочая альтернатива стандартному процессу поиска сотрудников в условиях большого количества вакансий, недостатка времени и риска потери кандидатов на этапе отбора, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Яндекса». В компании отметили, что использовали формат видеорезюме при найме в бесплатную Школу продакт-менеджеров в рамках Академии Яндекса, а также неоднократно при поиске на стартовые офисные вакансии.

Кандидат после отклика на вакансию получает предложение записать видео с ответами на заранее подготовленные вопросы. «Для нас ключевое преимущество формата в том, что соискатели могут не только сообщить о своих знаниях и опыте, но и продемонстрировать коммуникативные навыки», — подчеркнули в пресс-службе.