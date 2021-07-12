Ночной дозор: Amazon начнет наблюдать за людьми во время сна

Amazon разрешено применять специальные устройства для отслеживания перемещений в трехмерных пространствах — и компания намерена использовать это для наблюдения за людьми в процессе сна. Руководство IT-гиганта свои планы объясняет желанием ускорить восстановление организма и выражает уверенность в том, что пользователям такая слежка пойдет только на пользу. «Газета.Ru» рассказывает, зачем Amazon чужие сны и какие цели может преследовать основанная Джеффом Безосом компания.

Американская компания Amazon получила право на изучения процесса сна у американцев. Как пишет агентство Bloomberg, для этого будут использоваться специальные устройства. Официально своей целью корпорация ставит стремление изучить привычки людей во сне. Неофициально, считают эксперты, организация Джеффа Безоса, от управления которой он отошел совсем недавно, пытается таким образом получить еще больше информации о своих пользователях.

Amazon получила разрешение на подобные манипуляции от американской федеральной комиссии по связи (FCC). 9 июля компании выделили право на использование радарного датчика для определения движения и «включения функций бесконтактного отслеживания сна». Обращение со стороны компании было сделано еще 22 июня. Технология радара фиксирует любое действие в трех измерениях, позволяя пользователю управлять его функциями с помощью простых жестов и движений.

Эта опция, уверены в Amazon, может помочь людям с нарушениями подвижности, речи или тактильными нарушениями. Также функция сможет фиксировать действия людей во сне с высокой степенью точности.

«Использование радарных датчиков для отслеживания позволит лучше понимать и управлять здоровым сном. Это может принести значительную пользу для здоровья многих американцев», — говорится в заявлении компании. В Amazon считают, что радарные датчики позволят потребителям распознавать потенциальные проблемы со сном.

Компания не полностью описала устройство в своей документации, но указала на то, что это будет не мобильное устройство. При этом Amazon уже развивает тему здоровья и фитнеса путем выпуска фитнес-браслета Halo. Компания также давно разрабатывает технологию, позволяющую клиентам управлять устройствами с помощью руки или других жестов. Такой функционал фигурирует в патентах, связанных с умной колонкой Amazon Echo.

Руководитель практики юридической компании «Интерцессия» Григорий Скрипилев видит в подобной практике корпорации риски для пользователей.

«Подобные приложения позиционируются как приложения, заботящиеся о здоровье владельца мобильного устройства, однако после обработки информации о состоянии сна пользователя компании могут настраивать таргетированную рекламу различных товаров и услуг», — поясняет юрист «Газете.Ru».

Он подчеркивает, что официальные приложения вряд ли будут заниматься открытой торговлей данными, но продолжат использовать их в собственных целях.

Скрипилев призывает пользователей внимательно читать пользовательское соглашение, чтобы понять, какие разрешения получают приложения при отслеживании сна и как информация будет использована в дальнейшем.

Похожим образом действия Amazon оценивает управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. По его словам, функцию мониторинга сна могут использовать для повышения качества предложений по товарам и для лучшей настройки рекламы. Он уверен, что основная цель внедрения — развитие направления MedTech (медицинских технологий). Шерман приводит в пример Apple, которая отслеживает длительность сна и активности, чтобы пользователи могли использовать полученные данные для корректировки собственного ритма жизни. Эксперт считает, что у желающих пройти такой мониторинг могут возникнуть подозрения о слежке. Однако специалист склонен доверять Amazon — гигантская корпорация вряд ли будет портить свою репутацию ради небольших сумм от перепродаж данных.

Экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» позитивно оценивает эту инициативу для самой Amazon.

По его словам, разработка — «уже проторенная компаниями Google и Apple дорожка».

«Компания просто догоняет других крупных участников рынка и весьма эффективно позиционирует свой потенциальный вклад в защиту здоровья и информационную безопасность», — считает Лобода. Теперь важно доказать инвесторам, что Amazon это сделал осмысленно, а не в стремлении успеть за модным трендом.

Руководитель Digital-проектов коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров сделал прогноз о том, какие функции могут появиться у потенциального устройства от Amazon. «Изучая наш сон, искусственный интеллект устройства сможет обнаруживать какие-то заболевания или выявлять прочие закономерности нашего организма», — говорит специалист. Он тоже согласен, что в дальнейшем результаты могут быть использованы и в коммерческих целях: интегрироваться в платные медицинские приложения или программы, посвященные отслеживанию ключевых показателей здоровья.