Рулон, оборотень и картина на стене. Самые странные телевизоры

С августа в США для предзаказа будет доступен телевизор от LG, который может скручиваться и прятаться в подставку. До него на рынке также появлялись телевизоры с инновационными технологиями, например, с поворачивающимся или прозрачными экранами. Однако обычно пользователи с сомнением относятся к подробным новинкам и в магазины не бегут. Какие необычные модели телевизоров существуют на рынке, почему их никто не берет, и зачем вообще компании выпускают подобную технику, — разбиралась «Газета.Ru».

LG OLED R

LG выпустит на рынок США сворачивающийся телевизор LG OLED R. По данным портала The Verge, устройство можно приобрести за $100 тыс. [почти 7,5 млн руб.], а предзаказ начнется в августе.

Впервые прототип телевизора был представлен публике на выставке CES в 2018 году. Его основная особенность — возможность экрана сворачиваться и исчезать в подставке телевизора, которая напоминает журнальный столик.

Кроме того, телевизор имеет режим Line View, который позволяет развернуть экран частично. В этом случае пользователь может использовать часть дисплея для отображения фотографий, часов или управления музыкой.

При этом качество изображения и возможности такого телевизора ничем не уступают другим современным устройствам. OLED R поддерживает технологии Dolby Vision и Dolby Atmos, а также обладает разрешением экрана 4K с частотой 120 Гц. У него есть и функция Auto Low Latency, которая мгновенно переключает телевизор в игровой режим при обнаружении сигнала с консоли.

LG OLED R TV aussi disponible en France apparemment mais prix (probablement quivalent 000) sur demande uniquement : https://t.co/eYr7CCtk1o — Cyrille Varnier - The Big Picture (@cvrlh) July 14, 2021

LG GX Gallery

LG GX Gallery — телевизор, удачно маскирующийся под картину. Телевизоры серии Gallery поставляются со специально разработанным настенным креплением, так что они висят на стене заподлицо.

Все телевизоры серии Gallery ультратонкие — их толщина составляет всего 20 миллиметров.

Также они поддерживают такие функции как Dolby Vision IQ, Dolby Atmos и голосовое управление, а сам экран оснащен самоподсвечивающимися пикселями, которые делают цвета более насыщенными.

Приобрести LG GX Gallery можно за серьезные $6 тыс. [около 440 тыс. руб.].

close 100% LG GX Gallery LG

Samsung Shapeshifting Sero TV

Особенность этого телевизора заключается в том, что его экран может менять горизонтальное положение на вертикальное.

На данный момент Samsung Shapeshifting Sero TV выпускается только в 43-дюймовой версии — смелое решение в век очень больших экранов.

Устройство нельзя вешать на стену: телевизор имеет напольную подставку, которая делает Samsung Shapeshifting Sero TV похожим на мольберт.

Идея, реализованная Samsung, заключается в том, чтобы создать телевизор, который сможет показывать изображение в правильной и удобной для зрителя ориентации. Однако некоторые обзорщики отмечают, что данной возможности нельзя найти какое-либо другое применение, кроме просмотра TikTok. В России его можно купить за 95 тыс. рублей.

close 100% Samsung Shapeshifting Sero TV Samsung

Panasonic TP-55ZT110

Компания Panasonic представила прозрачные OLED-дисплеи TP-55ZT110. Диагональ экранов составляет 55 дюймов, и работают они при температуре от 0 до 40 °C.

При этом благодаря модулю затемнения TP-55ZT110 можно использовать не только как прозрачный, но и как обычный дисплей.

Этот модуль снижает прозрачность устройства, что также улучшает качество изображения за счет увеличения контрастности.

По задумке разработчиков, такой смарт-экран будет легко интегрировать в доме как стеклянную панель. Другая область применения — в различных рекламных и маркетинговых целях, например, на витринах. Цена пока не называется, однако на официальном сайте компании уже можно оставить заявку для покупки.

close 100% Panasonic TP-55ZT110 Panasonic

Интересно и бесполезно

Зачастую такие инновационные телевизоры оказываются не нужны пользователям. По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, создавая нечто совершенно новое и не всегда утилитарное, производители просто привлекают к себе внимание.

«Часто такая техника может стоять в торговых точках годами, заманивая посетителей. Они смотрят на такой телевизор, удивляются, но не покупают.

Это штучный товар, эксклюзив не для всех. Его задача – не обеспечить прибыль, а сделать марку товара запоминающейся, выделяющейся из бесконечного перечня обычного товара, который покупатель точно различить не может.

А здесь всегда есть эффект «Вау!» — покупатель пусть не купит, но точно запомнит марку телевизора и, возможно, вернется в магазин, чтобы приобрести что-то простое. Это концепт-кары в мире бытовой техники – их массовое серийное производство не предусмотрено, но компании таким образом пытаются выделиться на общем фоне с конкурентами», — объяснил Деев.

Управляющий партнер B&C agency Марк Шерман выразил похожую точку зрения. По его словам, прорывные модели создаются для того, чтобы справится с жесткой конкуренцией.

«Именно поэтому здесь появляются прорывные модели, которые позволяют отодвигать привычные нам границы дозволенного. Тем более что очень дорогие флагманы со временем стремительно дешевеют и становятся всем привычными, создавая новые тренды. Поэтому цена в данном случае рассчитана на очень богатых людей, которым важно иметь у себя самые последние достижения в области электроники. Однако в дальнейшем на эту модель будут ориентироваться другие производители, начнется снижение цен, разные модификации, поскольку на сама деле это очень удобная и функциональная модель, которая позволяет по-новому взглянуть на место телевизора в доме, тем более что по качеству изображения и звука ТВ по-прежнему нет равных», — заключил Шерман.