Новости Спорт Политика Бизнес Экономика Общество Армия
Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Компания Маска испытала двигатели ракеты для полетов на Марс 08:51
Эрдоган: Турция готова управлять аэропортом Кабула, если договорится... 08:48
Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре... 08:40
Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый смартфон 08:39
Около 1,5 тысячи военных задействованы в учении... 08:31
Российские власти ищут способы для замедления роста цен... 08:25
Глава WADA рассказал о работе над восстановлением РУСАДА 08:23
Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона» 08:15
Россия получила новые заявки на экспорт истребителей Су-35 08:09
Британская спортсменка возмущена критикой ее коротких трусов 07:58
Технологии

Сам себе пауэрбэнк: гаджеты будущего будут заряжаться от пальцев

Ученые научились получать электроэнергию для устройств от спящего человека

Слушать
Остановить
close
100%
UCSD Jacobs School of Engineering
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего придумала тонкие накладки на пальцы, которые способны вырабатывать энергию из пота человека. «Газета.Ru» изучила, как в будущем эта разработка поможет заряжать гаджеты при помощи обычных касаний.

Перспективная разработка

В настоящее время большинство гаджетов доступны для использования в любом месте и в любое время. Как сообщает ArsTechnica, в первом квартале 2021 года в мире приобрели более 100 миллионов умных часов, фитнес-трекеров и других подобных девайсов. Однако есть проблема, которая пока не решена окончательно — как сделать удобным долгое применение этих устройств без необходимости регулярной зарядки.

Команда инженеров из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала новый тип биотопливного элемента, который использует энергию пота на пальцах людей.

Об этом говорится в статье, недавно опубликованной в научном журнале Joule. Специалисты провели успешную серию тестов, которые доказали, что их разработка позволит в будущем заряжать носимые устройства во время сна или от касаний пальцами по экрану или клавиатуре.

Главная сложность

Большинство переносной электроники питается от незначительных по размеру накопителей, таких как батареи. Однако они ограничены временем, в течение которого они могут поддерживать работу гаджетов при длительном использовании.

Помимо поисков способов дальнейшего снижения энергопотребления специалисты считают потенциальным решением накопители, вбирающие энергию от человека — без источника электроэнергии и замены аккумулятора или батарей.

В исследовании Калифорнийского университета говорится, что ранее были примеры, когда автономное питание успешно снижало потребление энергии, но пока этого не хватало для эффективной передачи данных и автономной работы.

Основная проблема — недостаточно высокий показатель EROI, соотношения полученной энергии к затраченной.

«Мы хотели создать устройство, адаптированное к повседневной деятельности, которое почти не требует затрат энергии — вы можете полностью забыть об устройстве и пойти спать или выполнять работу за столом, например, печатать, но при этом продолжать генерировать энергию», — рассказал о новом решении один из авторов публикации, профессор наноинженерии Джозеф Ван. По его словам, их устройство может похвастаться лучшим EROI в мире.

Принцип работы

Секрет новой разработки — в пассивном потоотделении на кончиках пальцев. Руки и пальцы выделяют намного больше пота, чем принято считать. Выделения быстро испаряются из-за постоянного контакта с воздухом, поэтому практически незаметны для людей.

Ученые пояснили, что на кончиках пальцев самая высокая концентрация потовых желез на всем теле человека.

Отмечается, что пота, полученного с пальцев во время повседневных задач, может быть не так много, как после интенсивной тренировки, но достаточно для подзарядки девайсов, и при этом не требуется энергозатрат со стороны самих пользователей.

Новый биотопливный элемент — тонкая гибкая полоска, которая легко наматывается на кончик пальца, как пластырь. Накладка впитывает пот, затем в ней происходят химические реакции, чтобы произвести электричество. Исследователи добавили пьезоэлектрический чип, чтобы производить еще больше энергии, просто прижимая кончики пальцев к объекту. Эта энергия накапливается в конденсаторе до тех пор, пока не понадобится для питания чего-либо.

Ученые обнаружили, что их биотопливный элемент способен производить почти 400 миллиджоулей за 10 часов сна. Этого достаточно для питания электрических наручных часов в течение 24 часов.

Час легкого набора текста или щелчков мышью производил почти 30 миллиджоулей от одного пальца. Если приклеить полоски ко всем пальцам, то это потенциально может дать в десять раз больше энергии.

Следующим шагом разработчики назвали повышение эффективности новой разработки и ее интеграцию с другими типами устройств для использования в конкретных ситуациях. В будущем, уверены они, изобретение позволит использовать множество технических переносных устройств без необходимости их зарядки или смены элементов питания.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу
В Минздраве объяснили, о чем может говорить высокая температура после вакцинации
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
«Уже хайпанули»: что в MMA говорят о контракте Моргенштерна
Специалисты MMA назвали хайпом и пиаром соглашение Моргенштерна с Hardcore FC
Россия получила новые заявки на экспорт истребителей Су-35
В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации
Посольство России предостерегло США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе
Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ-инфекцией

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+