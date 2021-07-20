Вышла новая версия iOS. Почти никто из владельцев iPhone не заметит разницы

Владельцам мобильных устройств на базе iOS стало доступно обновление под номером 14.7. В нем заявлена поддержка свежего девайса Apple — внешнего аккумулятора MagSafe Battery Pack. Есть и другие новые функции — но заметят их явно не все. Чем седьмой релиз iOS 14 отличается от шестого, выясняла «Газета.Ru».

Обновление-рекордсмен

Американская корпорация Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы iOS 14.7. Как отмечает Forbes, ее появление сделало четырнадцатую версию рекордсменом по числу релизов.

iOS 13 тоже обновлялась семь раз, но последнюю версию выкатили уже после релиза iOS 14 в сентябре 2020 года. Правда обновление было минимальным и ограничилось одной функцией по отслеживанию контактов с больными коронавирусом.

Ожидается, что осенью 2021 года выйдет iOS 15, но точная дата пока не названа. И можно предположить, что iOS 14 ожидает по крайней мере еще одно обновление.

Свежий апдейт предназначен для iPhone начиная с модели 6S, а также для обеих генераций SE. Улучшения доступны и для iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 4 и iPad пятого поколения, для всех остальных актуальных планшетов и для iPod touch седьмого поколения. Версия 14.7 имеет средний размер загрузки около 1 ГБ. Обновление уже доступно российским пользователям техники Apple. Что нового? Эта версия iOS 14 содержит несколько полезных дополнений, также исправлены существующие ошибки. Первой в списке заявлена поддержка внешнего аккумулятора MagSafe Battery Pack, недавно выпущенного Apple. Аксессуар подходит для iPhone 12 всех вариаций и крепится на задней крышке смартфона. Новый пауэрбанк от Apple собрал противоречивые отзывы — смартфон становится тяжелее и толще, его сложнее держать в руках и класть в карман. По оценке MacRumors, MagSafe Battery Pack не обеспечит для большинства моделей iPhone 12 даже один полный заряд смартфона. В прошлом уже Apple выпускала специальный чехол-аккумулятор Smart Battery Case. Принцип был схож с MagSafe Battery Pack — продлить время работы устройств без подзарядки. Однако аксессуар не снискал популярности, так как имел те же недостатки, что и новинка — утяжелял и утолщал девайсы. Хотя тут стоит отметить, что новый внешний аккумулятор выполнен в меньшем форм-факторе. А еще? В приложении «Дом» добавлено управление таймерами на умной колонке HomePod от Apple с голосовым помощником Siri. Обновление упрощает настройку нескольких таймеров для разных действий сразу. Также через смартфон можно будет передать команды Siri внутри HomePod. В приложении «Погода» и «Карты» увеличили число стран, где доступна информация о качестве воздуха. В настоящее время смартфон показывает эти данные в некоторых штатах США, а также в Великобритании, Индии и Германии. С выходом iOS 14.7 информация появится у жителей Франции, Италии, Испании, Канады, Южной Кореи и Нидерландов. В медиатеке подкастов появилась сортировка — теперь пользователям не обязательно изучать все доступные форматы и выпуски. В фирменное приложение от Apple добавлена ​​возможность отображать все подкасты или только те, на которые подписан пользователь. В Apple также исправили ошибки с воспроизведением Dolby Atmos и Lossless в приложении «Музыка». Отмечается, что ранее воспроизведение любого трека с таким форматом могло неожиданно прекратиться. Также владельцы iPhone 11 снова могут видеть сообщение об обслуживании аккумулятора. Ранее владельцы iPhone 11 жаловались на то, что после перезагрузки эти данные пропали из меню. Дисплеи Брайля, используемые незрячими и слабовидящими людьми, в старой версии iOS могли отображать неверную информацию при создании электронных писем в приложении «Почта». Эти ошибки также были исправлены. Что было раньше? В последний раз 14-я iOS обновлялась 24 мая этого года. В релизе появились подписки в приложении «Подкасты» и брелка AirTag, позволяющего отслеживать местоположение вещей.

На AirTag и аксессуары с поддержкой приложения «Локатор» разрешили добавить адрес электронной почты вместо номера телефона для использования в режиме пропажи.

Также Apple исправила ошибку с разблокировкой Apple Watch. Из-за уязвимости умные часы могли перестать работать — проблема касалась функции «Заблокировать iPhone».

Кроме того, в «Настройках» появилось отображение расширений для блокировки нежелательных вызовов.