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Технологии

Загадочный большой iPhone и отказ от 4G. Что готовит Apple в 2022 году

Apple выпустит новое устройство с большим экраном

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Keystone Press Agency/Global Look Press
В 2022 году Apple переведет все свои смартфоны на сети 5G — поддержку стандарта связи получит даже бюджетный iPhone SE, говорят инсайдеры. Всего к релизу в следующем году готовятся четыре устройства — причем от mini в линейке решили отказаться — актуальное поколение компактного флагмана провалилось в продажах. Что ждет поклонников марки — в материале «Газеты.Ru».

Третий заход с SE

В 2022 году все новые модели iPhone будут выпускаться с поддержкой стандарта связи 5G, он достанется даже бюджетному iPhone SE. Об этом сообщает японское издание Nikkei со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Третье поколение SE должно появиться на рынке уже в первой половине 2022 года. Подключение к сетям 5G будет обеспечиваться с помощью модема Qualcomm X60.

По данным собеседников издания, в смартфон установят процессор A15 — этот же чип планируется устанавливать и на остальные iPhone образца 2022 года.

Ожидается, что модернизация не затронет внешний вид устройства — у него будет все тот же корпус в форм-факторе «восьмерки» с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем.

Первый SE, представленный в 2016 году, значительно повысил объем продаж Apple из-за относительно низкой цены. SE 2 был выпущен в апреле 2020 года. Собеседники Nikkei отмечают, что Apple планирует заработать и на новой генерации бюджетника. Почти половину доходов компания получает именно за счет продаж смартфонов.

При этом в Nikkei призвали не ждать обновленную версию iPhone mini образца 2022 года. Источники констатировали, что компактный смартфон не снискал популярности.

Его покупали настолько плохо, что производство iPhone 12 mini завершилось уже в первой половине 2021 года — спустя несколько месяцев после презентации.

Вместо mini ожидается другое устройства — отдельная версия 6,7-дюймового iPhone Pro Max. Несколько источников подтвердили Nikkei, что в этом году готовятся два 6,1-дюймовых и два 6,7-дюймовых смартфона. То есть флагманских смартфонов останется столько же, сколько было и в прошлом году — четыре.

«В следующем году вместо mini будет относительно экономичная версия самого большого iPhone — Pro Max. Тем не менее дизайн версий следующего года еще пока не определен окончательно», — рассказал один из собеседников, знакомый с работой над новыми iPhone.

Помимо iPhone, Apple также готовит обновленные версии ноутбуков MacBook Pro и беспроводных наушников AirPods для выпуска во второй половине 2021 года.

Apple возлагает надежды на успешные продажи этих устройств в связи с восстановлением экономик стран мира после пандемии коронавируса.

Запоздалая реакция?

На первый взгляд, Apple уже довольно сильно отстала в гонке за 5G. Samsung, Oppo, Xiaomi и Huawei представили свои модели смартфонов с новым стандартом связи еще в 2019 году, а первый iPhone с 5G вышел спустя год.

Однако данные исследования компании Strategy Analytics говорят о том, что Apple быстро нарастила позиции в нише мобильных устройств с поддержкой стандарта связи пятого поколения.

Так, в последнем квартале 2020 года на долю компании пришлось более 40% всех 5G-телефонов, отправленных в магазины. В первом квартале 2021 года этот показатель был слегка меньше — 29,7%.

Однако пока смартфоны Apple с 5G — это крайне дорогие устройства, особенно если сравнивать с конкурентами из Китая. Ситуацию может изменить выход более доступной модели SE.

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