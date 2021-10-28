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Технологии

Facebook сменил имя. ОНЛАЙН

Цукерберг переименовал Facebook в Meta

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facebookconnect.com
На мероприятии Facebook Connect американская корпорация официально сменила свое название. Глава соцсети Марк Цукерберг впервые публично выступил на фоне скандалов: слива документов, глобального мирового сбоя сервисов и обвинений в домогательствах. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию презентации.
Трансляция
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21:32

Лишь время покажет, как скоро мы сможем обсуждать зажигательные посты в Facebook в своем виртуальном пентхаусе. Но уже понятно, что компания Цукерберга делает огромную ставку на свою метавселенную, раз в ее честь переименовала компанию. С мыслями о светлом будущем, как и завещал глава Meta, заканчиваем нашу онлайн-трансляцию. Желаем всем читателям отличного вечера. Спасибо, что были с нами!

21:23

Цукерберг пояснил, как будут именоваться сервисы компании. Никакие названия не меняются: соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram останутся теми же. Однако теперь, по его словам, компания сосредоточит свои усилия на метавселенной и ее сервисах, и будет в них внедрять и возможности соцсети, которая и стала началом всего.

21:21

Глава теперь уже корпорации Meta заверил, что для совершения этого скачка в будущее «понадобится участие каждого». Свое выступление Цукерберг завершил высказыванием о том, что будущее будет «за пределами всего, что мы можем себе представить».

21:19

«Слово Meta происходит от греческого языка и значит вне, по ту сторону. И это очень близко тому, чем мы занимаемся. Ведь мы пытается выйти за пределы экранов смартфонов, за пределы тех рамок, что стоят перед людьми сейчас» — Цукерберг

21:18

«Наш бренд так связан с Facebook, соцсетью, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta» — Цукерберг

21:16

Цукерберг ругает гаджеты за то, что они и в 2021 году все еще требуют слишком много участия, слишком много времени у дисплеев. По его мнению, метавселенная изменит эту ситуацию и сделает возможным легкий и простой выход в виртуальную реальность с помощью очков.

21:15

«Нас считают соцсетью, но мы давно компания, которая соединяет людей. Facebook — это то, что мы могли создать тогда, учитывая реалии и технологии того времени» — Цукерберг

21:14

«Метавселенная — новая глава для интернета и Facebook» — Цукерберг

21:12

Показывают разработку — гаджет крепится на запястье руки и вычисляет, что пишет человек от руки в воздухе. То есть система понимает рукописный ввод, вычисляя движения мышц. Таким образом пользователь сможет составлять сообщения и отправлять в онлайн-переписке. Все сообщения будут видны перед глазами с помощью очков виртуальной реальности.

21:08

Показывают, как выглядит виртуальное общение с человеком на практике. Визуально собеседник в метавселенной выглядит реалистично и его движения есть не только у рук и ног. Например, при разговоре у него двигаются глаза и губы. Однако для этого все еще надо носить тяжелую VR-гарнитуру, которую еще нужно подключить к источнику питания с помощью провода.

21:06

Показывают, как выглядят обновленные 3D-аватары пользователей внутри метавселенной. Напоминает рассказы о графическом скачке в играх времен презентации игровой приставки PlayStation 3. Тогда тоже было модно показывать лица персонажей и указывать на то, как заметны поры на их коже.

21:04

Цукерберг напомнил, как одним из шагов к метавселенной стал релиз умных очков совместно с Ray Ban в сентябре. Новинка имеет встроенную камеру и позволяет делать снимки и записывать видео, а также принимать звонки и слушать музыку. По словам главы Facebook, таким образом компания начинает постепенно уводить своих пользователей от дисплеев смартфонов.

21:01

Цукербергу рассказывают, как в новинке улучшили линзы, благодаря чему пользователи смогут видеть реальный мир и более качественные вкрапления виртуальной реальности вокруг него. То есть Cambria это AR-очки, которые позволят реализовать все то, о чем говорили всю презентацию.

20:58

Цукерберг перешел к «железу», которое и позволит реализовать все эти функции метавселенной. В 2022 году обещают выпустить Project Cambria. Гаджет похож на усовершенствованные очки виртуальной реальности.

20:56

Реализация метавселенной займет годы и текущая презентация — лишь начало пути. Цукерберг вновь напоминает о том, что их разработки изначально крайне тщательно проверяют с целью сохранения безопасности и конфиденциальности пользователей.

20:54

Анонсировано приложение, которое позволит добавлять самые разные эффект на видео, вроде масок в Instagram. Тем не менее, обещают, что там будет куда больше настроек и возможностей. И что несмотря на это, программа будет простой и понятной любому пользователю.

20:50

Теперь часть презентации для разработчиков. В Facebook показали разработку, которая упрощает настройку действий человеческих рук. Также показана система, упрощающая работу над расшифровкой человеческой речи.

20:44

Бьюти-блогер Джеки Айна рассказывает о себе и своем контенте. Она расписывает достоинства метавселенной для развития ее линии косметики. Facebook пытается убедить авторов и бизнесменов в целом, что у них скоро появится совершенно новая и непохожая ни на что площадка. Однако есть ощущение, что делать покупки через сайты будет все равно удобнее, как и присматривать что-то в самом магазине вместо его образа в виртуальной реальности.

20:42

Обещают, что в метавселенной появятся новые типы авторов, которые будет создавать собственные вещи, предметы и даже целые миры, в которые будут приходить пользователи. При этом отмечают, что в отличие от игр, какой-то предмет можно будет использовать не только в одном проекте, но во всех.

20:38

Цукерберг считает, что плата за сервисы приводит к тому, что ими пользуется меньше людей и это мешает развитию человечества. По словам главы Facebook, их минимизация платы за чего-либо привела к успешным показателям компании. Намерены и далее как можно чаще избавляться от платы или минимизировать ее за наши технологии и сервисы, пообещал Цукерберг.

20:36

Теперь очередь за тем, как в VR легче и интереснее учиться. Например, приложение, в котором можно загрузить 3D-модель машины и научиться правильно менять запчасти. Или изучать планеты Солнечной системы с помощью голограмм, которые будут заметны в хорошем качестве с помощью очков.

20:34

Цукерберг заявил, что метавселенная — это еще и экологичнее, так как нужно меньше совершать поездок на работу. По его словам, большинство рабочих дел можно решить на удаленке, например, дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнерами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.

20:32

Facebook работает над тем, чтобы у рабочих дел был отдельный, рабочий аккаунт пользователей Facebook. Цукерберг пояснил, что таким образом удастся лучше сбалансировать работу и свободное время. По его словам, компания при работе над этой функцией прислушалась к просьбам пользователей.

20:28

На очереди фитнес и различные спортивные активности, вроде игры в баскетбол и фехтования. Все состязания проходят с виртуальными противниками, которых можно будет видеть с помощью обычных очков от Facebook. Цукерберг, получив укол виртуальной саблей, шутливо заметил, что это было «слишком реалистично».

20:26

Цукерберг анонсировал разработку GTA San Andreas специально для Oculus, чтобы можно было играть от первого лица. San Andreas — одна из самых популярных и любимых фанатами часть серии Grand Theft Auto.

20:24

В метавселенной обещают VR-игры, причем множество релизов в будущем. Среди перечисленных Beat Saber, Blade&Sorcery, а также игра в жанре королевской битвы Population: One. Больше информации обещают на отдельном мероприятии, Oculus Gaming Showcase.

20:21

В одной из игр Цукерберг посоревновался в серфинге. В виртуальной реальности он выбрал костюм и начал покорять волны. Все это визуально крайне напоминает то, как выглядели игры Nintendo на приставке Wii. Вероятно и в данном случае управление будет происходить с помощью специальных контроллеров.

20:19

Цукерберг пошутил о том, что для многих слово «метавселенная» сейчас ассоциируется с новым фильмом про Человека-Паука, который выходит в декабре. Затем он акцентирует внимание на том, как в метавселенной FB можно будет не только общаться и смотреть контент, но и играть.

20:17

Для примера показали, как пользовательница Facebook виртуально оказалась на концерте, куда пошла ее подруга. Затем они вместе пошли в метавселенную, чтобы изучить сувениры, доступные в виртуальном магазине исполнителя.

20:14

Horizon Home — новая разработка Facebook, которая позволит каждому пользователю создать собственный дом и гулять по нему своим аватаром или вместе с друзьями. Похожим образом будет работать Horizon Workrooms, только для создания рабочего места или места для проведения конференций или встреч.

20:13

Цукерберг отмечает, что весь контент из «обычного» интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.

20:12

Все, о чем пока рассказывает Цукерберг, коротко можно охарактеризовать как уход в виртуальную реальность с помощью очков. Но все локации будут основаны на реальных локациях, таких как дом пользователя, его рабочее место и развлекательные площадки.

20:09

Цукерберг перевоплощается в свою виртуальную копию внутри метавселенной. Все показанное можно будет увидеть с помощью очков виртуальной реальности. Он в том числе гуляет по виртуальной копии собственного дома, а также общается с разными людьми и принимает звонок по видеосвязи. Все общение проходит в Messenger.

20:08

Метавселенная — это по сути новый этап в развитии интернета, отмечает Цукерберг. Он отметил, что ее главная цель — соединять людей, помогать им общаться.

20:06

Цукерберг берет слово и начинает размышлять о том, что такое метавселенная, которую он хочет построить на основе сервисов и устройств Facebook. Он отмечает, что хочет помочь людям уйти от экранов и дисплеев, но сохранить возможность общения с любым человеком в любой точке света.

20:04

Сразу после короткого вступления главы Facebook нам показывают красочную нарезку, главная тема которой — каким будет будущее. Слоган: «Будущее будет создано нами».

20:01

Мероприятие начинается с речи Цукерберга. Он говорит о том, что, несмотря на все сложности, Facebook намерен развивать технологии для построения лучшего будущего.

19:55

Facebook может похвастаться прекрасными финансовыми показателями перед мероприятием. Прибыль компании за последний финансовый квартал превысила $9 млрд, несмотря на скандалы. Число активных пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%, а выручка — на 35%, достигнув $29,01 млрд благодаря буму онлайн-торговли. К тому же Цукерберг крайне серьезно настроен на создание метавселенной Facebook и вряд ли скандалы омрачат для него важность рассказа о новинках компании на сегодняшней презентации.

19:50

Следующим актом кампании стали публикации десятков СМИ на основе слитых Хауген документов, получивших название The Facebook Papers. А чуть позже стало известно, что против Цукерберга и его супруги Присциллы Чан был подан иск — бывшие работники обвинили пару в харассменте и дискриминации.

19:45

Позже анонимный источник раскрыла свое имя в интервью на американском ТВ. Им оказалась бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Она в том числе раскритиковала соцсеть за то, что она всегда ставит прибыль на первое место, не думая о безопасности пользователей. Менеджер подвергла критике именно Цукерберга и заявила о его негативном влиянии на компанию. С негативом про Цукерберга она выступила и на слушаниях в сенате. По ее мнению, следует усилить роль государств в деятельности компании и ослабить власть Цукерберга.

19:40

Однако мероприятие проходит не в лучшее для соцсети и ее сервисов время. Компания активно отражает один удар за другим. Началом стало появление цикла статей о секретах Facebook в The Wall Street Journal от анонимного источника.

В одном из материалов рассказывалось, как Facebook выяснил, что Instagram может негативно влиять на молодых пользователей и скрыл эту информацию от общественности. Эта публикация вышла на фоне планов компании запустить «детский Instagram». В итоге идею решили отложить до лучших времен.

19:30

Добрый вечер всем любителям соцсетей! Сегодня мы вместе будем наблюдать за главным мероприятием Facebok в этом году. Ожидается, что глава Facebook Марк Цукерберг лично объявит о смене названия компании. Пока новое имя держится в секрете.

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