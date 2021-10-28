Facebook сменил имя. ОНЛАЙН

Лишь время покажет, как скоро мы сможем обсуждать зажигательные посты в Facebook в своем виртуальном пентхаусе. Но уже понятно, что компания Цукерберга делает огромную ставку на свою метавселенную, раз в ее честь переименовала компанию. С мыслями о светлом будущем, как и завещал глава Meta, заканчиваем нашу онлайн-трансляцию. Желаем всем читателям отличного вечера. Спасибо, что были с нами!
Цукерберг пояснил, как будут именоваться сервисы компании. Никакие названия не меняются: соцсеть Facebook, мессенджер WhatsApp и фотосервис Instagram останутся теми же. Однако теперь, по его словам, компания сосредоточит свои усилия на метавселенной и ее сервисах, и будет в них внедрять и возможности соцсети, которая и стала началом всего.
Глава теперь уже корпорации Meta заверил, что для совершения этого скачка в будущее «понадобится участие каждого». Свое выступление Цукерберг завершил высказыванием о том, что будущее будет «за пределами всего, что мы можем себе представить».
«Слово Meta происходит от греческого языка и значит вне, по ту сторону. И это очень близко тому, чем мы занимаемся. Ведь мы пытается выйти за пределы экранов смартфонов, за пределы тех рамок, что стоят перед людьми сейчас» — Цукерберг
«Наш бренд так связан с Facebook, соцсетью, но мы уже не только она. Пришло время выбрать новый бренд для всего, чем мы занимаемся и что мы делаем. С сегодняшнего дня наша компания называется Meta» — Цукерберг
Цукерберг ругает гаджеты за то, что они и в 2021 году все еще требуют слишком много участия, слишком много времени у дисплеев. По его мнению, метавселенная изменит эту ситуацию и сделает возможным легкий и простой выход в виртуальную реальность с помощью очков.
«Нас считают соцсетью, но мы давно компания, которая соединяет людей. Facebook — это то, что мы могли создать тогда, учитывая реалии и технологии того времени» — Цукерберг
Показывают разработку — гаджет крепится на запястье руки и вычисляет, что пишет человек от руки в воздухе. То есть система понимает рукописный ввод, вычисляя движения мышц. Таким образом пользователь сможет составлять сообщения и отправлять в онлайн-переписке. Все сообщения будут видны перед глазами с помощью очков виртуальной реальности.
Показывают, как выглядит виртуальное общение с человеком на практике. Визуально собеседник в метавселенной выглядит реалистично и его движения есть не только у рук и ног. Например, при разговоре у него двигаются глаза и губы. Однако для этого все еще надо носить тяжелую VR-гарнитуру, которую еще нужно подключить к источнику питания с помощью провода.
Показывают, как выглядят обновленные 3D-аватары пользователей внутри метавселенной. Напоминает рассказы о графическом скачке в играх времен презентации игровой приставки PlayStation 3. Тогда тоже было модно показывать лица персонажей и указывать на то, как заметны поры на их коже.
Цукерберг напомнил, как одним из шагов к метавселенной стал релиз умных очков совместно с Ray Ban в сентябре. Новинка имеет встроенную камеру и позволяет делать снимки и записывать видео, а также принимать звонки и слушать музыку. По словам главы Facebook, таким образом компания начинает постепенно уводить своих пользователей от дисплеев смартфонов.
Цукербергу рассказывают, как в новинке улучшили линзы, благодаря чему пользователи смогут видеть реальный мир и более качественные вкрапления виртуальной реальности вокруг него. То есть Cambria это AR-очки, которые позволят реализовать все то, о чем говорили всю презентацию.
Цукерберг перешел к «железу», которое и позволит реализовать все эти функции метавселенной. В 2022 году обещают выпустить Project Cambria. Гаджет похож на усовершенствованные очки виртуальной реальности.
Реализация метавселенной займет годы и текущая презентация — лишь начало пути. Цукерберг вновь напоминает о том, что их разработки изначально крайне тщательно проверяют с целью сохранения безопасности и конфиденциальности пользователей.
Анонсировано приложение, которое позволит добавлять самые разные эффект на видео, вроде масок в Instagram. Тем не менее, обещают, что там будет куда больше настроек и возможностей. И что несмотря на это, программа будет простой и понятной любому пользователю.
Теперь часть презентации для разработчиков. В Facebook показали разработку, которая упрощает настройку действий человеческих рук. Также показана система, упрощающая работу над расшифровкой человеческой речи.
Бьюти-блогер Джеки Айна рассказывает о себе и своем контенте. Она расписывает достоинства метавселенной для развития ее линии косметики. Facebook пытается убедить авторов и бизнесменов в целом, что у них скоро появится совершенно новая и непохожая ни на что площадка. Однако есть ощущение, что делать покупки через сайты будет все равно удобнее, как и присматривать что-то в самом магазине вместо его образа в виртуальной реальности.
Обещают, что в метавселенной появятся новые типы авторов, которые будет создавать собственные вещи, предметы и даже целые миры, в которые будут приходить пользователи. При этом отмечают, что в отличие от игр, какой-то предмет можно будет использовать не только в одном проекте, но во всех.
Цукерберг считает, что плата за сервисы приводит к тому, что ими пользуется меньше людей и это мешает развитию человечества. По словам главы Facebook, их минимизация платы за чего-либо привела к успешным показателям компании. Намерены и далее как можно чаще избавляться от платы или минимизировать ее за наши технологии и сервисы, пообещал Цукерберг.
Теперь очередь за тем, как в VR легче и интереснее учиться. Например, приложение, в котором можно загрузить 3D-модель машины и научиться правильно менять запчасти. Или изучать планеты Солнечной системы с помощью голограмм, которые будут заметны в хорошем качестве с помощью очков.
Цукерберг заявил, что метавселенная — это еще и экологичнее, так как нужно меньше совершать поездок на работу. По его словам, большинство рабочих дел можно решить на удаленке, например, дома. Также можно отказаться от большинства командировок в другие города и страны — с деловыми партнерами встречи будут проходить в виртуальных конференц-залах.
Facebook работает над тем, чтобы у рабочих дел был отдельный, рабочий аккаунт пользователей Facebook. Цукерберг пояснил, что таким образом удастся лучше сбалансировать работу и свободное время. По его словам, компания при работе над этой функцией прислушалась к просьбам пользователей.
На очереди фитнес и различные спортивные активности, вроде игры в баскетбол и фехтования. Все состязания проходят с виртуальными противниками, которых можно будет видеть с помощью обычных очков от Facebook. Цукерберг, получив укол виртуальной саблей, шутливо заметил, что это было «слишком реалистично».
Цукерберг анонсировал разработку GTA San Andreas специально для Oculus, чтобы можно было играть от первого лица. San Andreas — одна из самых популярных и любимых фанатами часть серии Grand Theft Auto.
В метавселенной обещают VR-игры, причем множество релизов в будущем. Среди перечисленных Beat Saber, Blade&Sorcery, а также игра в жанре королевской битвы Population: One. Больше информации обещают на отдельном мероприятии, Oculus Gaming Showcase.
В одной из игр Цукерберг посоревновался в серфинге. В виртуальной реальности он выбрал костюм и начал покорять волны. Все это визуально крайне напоминает то, как выглядели игры Nintendo на приставке Wii. Вероятно и в данном случае управление будет происходить с помощью специальных контроллеров.
Цукерберг пошутил о том, что для многих слово «метавселенная» сейчас ассоциируется с новым фильмом про Человека-Паука, который выходит в декабре. Затем он акцентирует внимание на том, как в метавселенной FB можно будет не только общаться и смотреть контент, но и играть.
Для примера показали, как пользовательница Facebook виртуально оказалась на концерте, куда пошла ее подруга. Затем они вместе пошли в метавселенную, чтобы изучить сувениры, доступные в виртуальном магазине исполнителя.
Horizon Home — новая разработка Facebook, которая позволит каждому пользователю создать собственный дом и гулять по нему своим аватаром или вместе с друзьями. Похожим образом будет работать Horizon Workrooms, только для создания рабочего места или места для проведения конференций или встреч.
Цукерберг отмечает, что весь контент из «обычного» интернета можно будет смотреть в метавселенной в виде голограмм. По его словам, общение в таком формате также можно будет сделать приватным в настройках. В том числе можно будет кого-то блокировать. Также он заверил, что безопасность личных данных будет обеспечиваться и в метавселенной.
Все, о чем пока рассказывает Цукерберг, коротко можно охарактеризовать как уход в виртуальную реальность с помощью очков. Но все локации будут основаны на реальных локациях, таких как дом пользователя, его рабочее место и развлекательные площадки.
Цукерберг перевоплощается в свою виртуальную копию внутри метавселенной. Все показанное можно будет увидеть с помощью очков виртуальной реальности. Он в том числе гуляет по виртуальной копии собственного дома, а также общается с разными людьми и принимает звонок по видеосвязи. Все общение проходит в Messenger.
Метавселенная — это по сути новый этап в развитии интернета, отмечает Цукерберг. Он отметил, что ее главная цель — соединять людей, помогать им общаться.
Цукерберг берет слово и начинает размышлять о том, что такое метавселенная, которую он хочет построить на основе сервисов и устройств Facebook. Он отмечает, что хочет помочь людям уйти от экранов и дисплеев, но сохранить возможность общения с любым человеком в любой точке света.
Сразу после короткого вступления главы Facebook нам показывают красочную нарезку, главная тема которой — каким будет будущее. Слоган: «Будущее будет создано нами».
Мероприятие начинается с речи Цукерберга. Он говорит о том, что, несмотря на все сложности, Facebook намерен развивать технологии для построения лучшего будущего.
Facebook может похвастаться прекрасными финансовыми показателями перед мероприятием. Прибыль компании за последний финансовый квартал превысила $9 млрд, несмотря на скандалы. Число активных пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6%, а выручка — на 35%, достигнув $29,01 млрд благодаря буму онлайн-торговли. К тому же Цукерберг крайне серьезно настроен на создание метавселенной Facebook и вряд ли скандалы омрачат для него важность рассказа о новинках компании на сегодняшней презентации.
Следующим актом кампании стали публикации десятков СМИ на основе слитых Хауген документов, получивших название The Facebook Papers. А чуть позже стало известно, что против Цукерберга и его супруги Присциллы Чан был подан иск — бывшие работники обвинили пару в харассменте и дискриминации.
Позже анонимный источник раскрыла свое имя в интервью на американском ТВ. Им оказалась бывшая сотрудница Фрэнсис Хауген. Она в том числе раскритиковала соцсеть за то, что она всегда ставит прибыль на первое место, не думая о безопасности пользователей. Менеджер подвергла критике именно Цукерберга и заявила о его негативном влиянии на компанию. С негативом про Цукерберга она выступила и на слушаниях в сенате. По ее мнению, следует усилить роль государств в деятельности компании и ослабить власть Цукерберга.
Однако мероприятие проходит не в лучшее для соцсети и ее сервисов время. Компания активно отражает один удар за другим. Началом стало появление цикла статей о секретах Facebook в The Wall Street Journal от анонимного источника.
В одном из материалов рассказывалось, как Facebook выяснил, что Instagram может негативно влиять на молодых пользователей и скрыл эту информацию от общественности. Эта публикация вышла на фоне планов компании запустить «детский Instagram». В итоге идею решили отложить до лучших времен.