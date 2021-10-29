Новый фронт: конгресс США нацелился на алгоритмы соцсетей

Сенаторы США заявили о том, что прозрачность работы алгоритмов онлайн-платформ должна регулироваться на законодательном уровне. По их мнению, принять соответствующий законопроект необходимо уже в ближайшие месяцы.

Американские политики Ричард Блюменталь и Эд Марки призывают принять закон, который запретит использование автоматического воспроизведения видео и push-уведомлений, предназначенных для привлечения пользователей и удержания их внимания.

Сенаторы также настаивают на обязательном раскрытии работы алгоритмов, которые рекомендуют деструктивный контент как взрослым, так и детям.



Политики уверены, что непрозрачная работа рекомендательных сервисов цифровых площадок способствует разжиганию ненависти среди пользователей, вызывает гнев, депрессию и «расстройства пищевого поведения», особенно среди подростков, сообщает Reuters.

Как заявил Блюменталь, «проблема очевидна – крупные технологические компании охотятся на детей и подростков, чтобы заработать больше денег. <…> На этот раз все по-другому – будет подотчетность».



«Независимо от того, называетесь ли вы Facebook, YouTube, TikTok или Snapchat, все эти онлайн-платформы следуют одному и тому же сценарию противоправного поведения, подвергая опасности детей и подростков, – поддержал эту позицию Эд Марки, – Большие технологии потеряли наше доверие».



Комментарии политиков появились после недавнего слушания TikTok, Snapchat и YouTube в конгрессе США.

Сенаторы опрашивали ИТ-гигантов из-за опасений по поводу безопасности молодых пользователей цифровых площадок. В ходе почти четырехчасового допроса технологические компании пытались противопоставить себя от Facebook, который в последние месяцы стал объектом пристального внимания политиков по всему миру. Однако ответ на оправдания онлайн-платформ был прост: «Аргумента, что вы другие - недостаточно».



Слушание было проведено после утечки документов Facebook, обнародованных бывшей сотрудницей ИТ-гиганта Фрэнсис Хауген. Так, собственное исследование компании Цукерберга описало одну из многочисленных проблем онлайн-платформы как «рассказ наркомана» – дети попадали в зависимость от соцсети и не могли контролировать время, проведенное в соцсети или отказаться от ее использования.



После масштабной утечки внутренней документации ИТ-гигант заявил, что он хочет, чтобы властями были приняты меры регулирования цифровой площадки. Однако Блюменталь обвинил корпорацию во лжи и призвал Цукерберга последовать примеру Хауген и дать показания в сенате, а также опубликовать все внутренние исследования технологической компании.



«То, что мы слышим от Facebook – пустые слова, – считает сенатор, – Соцсеть заявляет, что хочет регулирования, но, в то же время, борется днем и ночью с этим регулированием, подключая армию юристов и вкладывая миллионы долларов в лоббирование своих интересов».



О регулировании рекомендательных сервисов в последнее время говорят во многих стран мира. ЕС уже работает над законами «О цифровых рынках» (DMA) и «О цифровых услугах» (DSA), которые позволят защитить права европейских пользователей и, в том числе, решить вопрос с непрозрачной работой алгоритмов.

В Китае совсем недавно был опубликован проект руководящих принципов по регулированию рекомендательных систем. В России же законопроект о рекомендательных алгоритмах социальных сетей и видеохостингов планируют внести в Госдуму РФ уже до конца этого года.