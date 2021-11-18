Apple позволит чинить iPhone самостоятельно, но есть нюансы

Apple объявила, что будет продавать оригинальные компоненты для самостоятельного ремонта гаджетов. Это крайне неожиданный шаг для компании, которую долгое время обвиняли в предвзятом отношении к несертифицированным сервисным центрам. Сможет ли рядовой владелец разбитого iPhone заменить его дисплей и что не так с программой самостоятельного ремонта Apple — в материале «Газеты.Ru».

Apple сдала назад

Apple будет поставлять клиентам запчасти, что позволит им самостоятельно чинить свои устройства. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Это существенное изменение в политике технологического гиганта, ведь купертиновцы долгое время настаивали на том, что только сертифицированные сервисные центры могут производить ремонт их гаджетов.

В рамках программы Self Service Repair клиенты смогут покупать комплекты с оригинальными деталями Apple и инструкциями о том, как самостоятельно починить свои гаджеты. С начала следующего года программа будет запущена в США для моделей iPhone 12 и 13, а затем распространится на некоторые компьютеры Mac и другие страны. Первыми доступными компонентами будут наиболее часто обслуживаемые модули: дисплеи iPhone, батареи и камеры.

Важно отметить, что клиенты не лишатся гарантии, самостоятельно починив устройство, если при этом не повредят его.

В 2019 году Apple начала продавать аналогичные комплекты и инструкции независимым ремонтным мастерским. По данным компании, в настоящее время 5 тыс. авторизованных и 2,8 тыс. независимых сервисных центров в США получают оригинальные запчасти Apple.

Не все так просто

Ранее обычному пользователю и неофициальным мастерским не были доступны оригинальные компоненты гаджетов Apple. Из-за этого им приходилось использовать неоригинальные или бывшие в употреблении детали. Вскоре после того, как Apple объявила, что запчасти к iPhone и другим гаджетам компании будут доступны для покупки третьим лицам, многие пользователи социальных сетей решили, что теперь смогут сэкономить на услугах сервисных центров — ведь можно будет заказать детали себе домой и самостоятельно заменить, например, аккумулятор. Vice: Apple учит своих ремонтников навязывать клиентам более дорогие услуги Компания Apple с помощью специальных тренировочных роликов учит сотрудников своих сервисных центров... 22 сентября 12:03

Однако реальность оказалась более суровой. Детали от Apple действительно будут доступны к покупке каждому желающему. Проблема заключается в том, что их замена, вскрытие и ремонт гаджетов все еще остаются сложным техническим процессом, который требует наличия определенных навыков и опыта.

С этим согласен и руководитель сервисного центра iSupport Кирилл Майзлер. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что рядовой пользователь, к примеру, не сможет заменить дисплей на iPhone 12 и 13 серии, так как это требует определенного опыта. Он отмечает, что Apple в своем сообщении уточнила, что речь идет о ремонте лишь опытными пользователями, но многие не обратили на это внимания.

«Самостоятельный ремонт предназначен для отдельных технических специалистов, обладающих знаниями и опытом в области ремонта электронных устройств.

Для подавляющего большинства клиентов посещение профессионального поставщика услуг по ремонту с сертифицированными специалистами, которые используют оригинальные запчасти Apple, является самым безопасным и надежным способом получить ремонт», — говорится на сайте Apple.

Майзлер также рассказал, что на другие марки смартфонов купить оригинальные запчасти возможно и сейчас. Но многие продавцы выдают хорошие копии или аналоги за оригинальные, из-за чего возникает потребность в некоем стандарте и понимании того, что это действительно фирменная запчасть.

«Для этого необходима фирменная упаковка и возможность сверить серийный номер запчасти на подлинность на том же сайте производителя. Очень хотелось бы подобной практики, так как от этого будут в выигрыше и сервисы и конечные потребители, ведь качество оригинальных запчастей не сравнится даже с самыми хорошими аналогами», — заключил эксперт.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что такое решение Apple связано с несколькими прецедентами, когда на компанию подавали в суд за невозможность ремонтировать оригинальными деталями устройства со стороны неавторизованных сервисных центров.

«Эта программа позволяет покупать компоненты для неавторизованных СЦ и чинить устройства. Концепция называется Right to repair (право на ремонт) и в рамках этой концепции они будут развиваться. Я думаю, что это позитивная вещь для всех, но обычные люди не смогут ремонтировать ничего дома», — рассказал Муртазин.

Он считает, что эту практику другие производители не станут повторять, потому что они изначально не ограничивают покупку необходимых модулей третьими лицами.

«Вы можете обратиться в тот же Samsung и купить компоненты. Не напрямую, но на рынке они есть. То есть [есть возможность] ремонтировать оригинальные аппараты оригинальными компонентами, другое дело, что гарантии на это нет», — заключил Муртазин.