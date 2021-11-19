«Русский ответ YouTube невозможен»

Бывший генпродюсер Rutube и основатель «инкубатора» блогеров «Спасибо», Ева!» Юрий Дегтярев в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как «Ева!» стартовала с подачи РПЦ, как Стивен Кинг описал Rutube, сценариях блокировки YouTube в РФ и о возвращении 2011 года в TikTok.

Юрий Дегтярев известен как создатель и управляющий проекта «Спасибо», Ева!» Площадка объединила главных российских видеоблогеров в одном месте. Именно там развивались Руслан Усачев и Илья Мэддисон, а также будущий солист Little Big Илья Прусикин, комик Данила Поперечный и группа «Хлеб». В разделе «Источник» на сайте проекта могли публиковать свои видео с YouTube любые желающие. Это место стало сценой, на которой хотели найти свою аудиторию тогда еще неизвестные блогеры. Например, именно там появились первые серии мультфильма «Нинель Пофиг» автора проекта «Школоблоггеры» Андрея Нифедова.

Ситуация изменилась в начале 2012 года, когда была взломана почта пресс-секретаря Росмолодежи и «Наших» Кристины Потупчик и главы Росмолодежи Василия Якеменко. Стало известно, что проект «Спасибо», Ева!» финансирует государственное агентство по делам молодежи. Авторы писем обсуждали в том числе выплаты блогерам. Оказалось, что большинство из них не знало о происхождении гонораров. Авторы один за другим стали покидать проект, не желая ассоциироваться с площадкой. Пиковой точкой развития «Спасибо», Евы!» считается сериал «Полицейские будни», в котором снялись почти все главные блогеры рунета.

Еще раньше Дегтярев основал My Duck's Vision, креативную студию. Вместе с Сэмом Никелем (Артур Гальченко) и другими он публиковал вирусные и провокационные ролики. В конце 2008 года Дегтярев стал главным редактором Rutube, а в 2010-м — генеральным продюсером. Видеосервис тогда уже принадлежал «Газпрому».

Об отключении YouTube

— Все эти обсуждения про Rutube, замену YouTube. Как думаете, отключат YouTube в России? Какой триггер нужен для этого?

— Очень хочу, чтобы причиной отключения YouTube в России стал Камикадзе [блогер Дмитрий «kamikadze_d» Иванов]. Мне хочется, чтобы человек с псевдонимом Камикадзе стал причиной уничтожения чего-то. Это было бы иронично. Жду, что он выпустит последнюю причину, по которой YouTube если не закроют, то сильно ограничат в возможностях.

А что касается Rutube. Это все мне напоминает фильм «Кладбище домашних животных», если бы это была комедийная версия. Там по сюжету умирает кошка любимая, ее закапывают. Она возвращается в какой-то кривой форме, понимают, что с ней что-то не то и ее убивают. И на этом история заканчивается. С Rutube такая история — было что-то ручное, вроде и не мешало, и роль свою выполняло. Потом все непонятно закончилось, все это закопали. И затем это почему-то ожило, вернулось в странной форме непонятной, это опять прибили и закопали. И вот этот цикл закапываний и воскрешений мне непонятен.

Какая-то комедия, какой-то сюр эти бесконечные попытки воскрешения Rutube. Оставьте уже его либо доживать, либо пусть красиво уйдет. Или пусть реинкарнирует во что-то совершенно новое, с новым названием. Но хватит эксплуатировать эту старую плоть!

— Разговоры про блокировку YouTube давно ведутся. Тот же «Царьград», немецкий RT. Это поиск некого рычага в переговорах с сервисом?

— Но YouTube и правда делает не все так. Думаю, что единственной возможностью раскрутки Rutube и вправду будет закрытие YouTube. И всех аналогов. Или замедлить, как сейчас модно.

При этом от замедления YouTube Rutube так и не ускорится. Спустя 10 лет Rutube все еще плеер, который не запускается с первого нажатия. Он все еще не работает. Везде все работает, а Rutube все еще нет.

— У вас есть внутренняя информация, закроют ли YouTube?

— Кто угодно, кто сейчас говорит, что у него есть какая-то внутренняя инфа, закроют или нет, будет врать. Потому что такой инфы нет. Это не какой-то суперплан, который в недрах зреет. Думаю, это будет точка кипения, когда YouTube заблокирует канал без веской причины для блокировки. Как тот же RT условно.

Причиной могут быть и неправильные действия YouTube в общении с организациями, которые им занимаются. Например, невовремя ответят на письмо с требованием разблокировать ролик [Никиты] Михалкова.

Но я не думаю, что будет прямо закрытие — под бесконечные санкции будут попадать. А как иначе? Мы говорим о платформе, которая никаким образом не модерирует все, не пропускает через плеяду редакторов, как на «Википедии».

Есть вариант, что в параллельной реальности закрытие будет инициировано контактами Александра Жарова [гендиректор «Газпром-Медиа», в прошлом глава Роскомназдора прим. ред.], которые он приобрел в Роскомнадзоре. Потому что ему выгодно поднять Rutube. Но это теория заговора. Такое бы уже вытекло, никто в наше время не удержал бы секрет.

— «Русский ответ YouTube» вообще возможен или нет?

— Мой ответ: категорически невозможен. В 2021 году он невозможен. Но был возможен раньше. В 2010 году была развилка, прям физически — кто победит.

— В смысле Россия или США?

— Ну да. Внимания у нас было поровну. И потом YouTube ввел монетизацию, и борьба закончилась.

TikTok победил всех

— За последние 10 лет многое изменилось, и не только люди и их интересы. Вот, например, появился TikTok, который по формату совершенно другой. Его можно считать победителем всех соцсетей?

— Да, 100%. TikTok с точки зрения самой системы гениален. Лента подборок! Это же со всех сторон гениальный продукт, и он захватил свою аудиторию. Он действительно дал вариант зародить идею съемки видео кому угодно. Не умеешь ничего делать — танцуй как все в челлендже. Умеешь в минимальный креатив — открывай рот под смешные фразы.

Потому TikTok и победил. И сама система распространения — всем дает просмотры, дает искренний вирусный эффект. Тот же YouTube не имел такого инструментария подсказок. Никаких челленджей, рекомендаций. Тогда хватало факта публикации видео и удобства просмотра.

— Учитывая то, как сейчас работают соцсети, как снимать вирусный контент? Изменились ли основные принципы?

— Тогда можно было не сильно стараться. Как бы парадоксально ни звучало, но тогда было достаточно самого факта, что ты снял и выложил видео. Все вокруг говорили, что ты клоун. То есть все воспринималось как одиозный перформанс.

Сейчас, конечно, такого нет. А ответ про сейчас — TikTok. Он дал ощутить шлейф YouTube 2007 года, когда действительно можно было снять что-то и это набирало просмотры. TikTok вернул нам 2007 год. Дал то, что раньше давал YouTube.

Раньше YouTube хорошо шел в связке с «Живым журналом» (ЖЖ). Рецепт вирусного ролика того времени: пост из ЖЖ вывести в топ «Яндекса», чтобы оттуда трафик пришел на ролик. Нужно было мастерить сложные конструкции с распространением контента.

А сейчас не надо мастерить. Есть TikTok. Ты подрыгайся, а если есть фишечка с лицом, то зацепишь внимание. Например, симпатичный или голова плоская, как у Юрия Дудя. А если физическое оправдается чем-то внутренним, тогда суперзвезда. Новый Даня Милохин, условно. Сейчас думать долго не требуется, возможно, это даже вредит.

Телевидение vs интернет

— К вопросу телевидения и интернета. Есть федеральные телеканалы, которым выдают государственные бюджеты. Можно говорить, что они так же эффективны в продвижении информации, как раньше?

— Телек — это телек. У него большая, преданная аудитория. Думаю, телевидение уже если и не работает в продвижении информации, то точно подрабатывает.

Его аудитория считает, что если по телеку показали, то хорошо, а интернет — это помойка, где вообще все подряд. И интернет действительно себя изрядно дискредитировал с точки зрения качества информации. Телевидение — это ограничения по количеству каналов и присутствие редакторской работы. А интернет — это по сути большой склад неотсортированного. Порой задумываешься, может, действительно посмотреть телевидение — может, там действительно информация, отредактированная профессионалами. В интернете все равно остается три-четыре источника, которые читаешь, а все остальное можно и закрывать.

— Так может, это скорее из-за того, что контента так много стало?

— Да, и поэтому уже думаешь вернуться к чему-то старому доброму. Как когда-то прогнозировали, что радио умрет, или подкасты. И все лишь потому, что YouTube появился. Даже я был адептом этой точки зрения.

Телек не будет умирать. Если будут люди типа Николая Картозии [гендиректор телеканалов «Пятница!», «Суббота!»]. Я бы вообще все бюджеты у всех каналов отнял и дал бы их Картозии и его команде. Поставил бы его главным над каналами, пускай управляет, у него хорошо получается.

Думаю, телек протянет таким образом еще очень долго. И были бы точно форматы, где ведущая — это бой-баба с мужскими замашками, а ведущий — с женскими. У Картозии есть эта фишка.

— «Спасибо», Ева!» работала до большинства существующих сегодня ограничений для контента. И их становится больше. Например, ваше видео с Сэмом Никелем, который жмет руку президенту, а перед этим трогает множество девушек за грудь. Сказала бы та же Елена Мизулина или ее дочь, что это хорошее видео?

— Я думаю, что если будет команда, то Мизулина прокомментирует это видео. Никто не будет смотреть задним числом, когда это было снято, это в интернете. А ведь это снято тысячу лет назад, еще не было никаких законов.

Очевидно, что нужна организация, Росмолодежь образца 2011 года. Тогда вопросов, что делать с YouTube и молодежью, не возникнет по определению. Это столкновение молодой крови с высоким уровнем примеси тестостерона с их родителями. Проблема отцов и детей, не более того. Мизулина — это мать, которая считает, что ее ребенок, если снимает контент, то ерундой занимается. Ребенок должен уроки учить, думает она. Это нерешаемый вопрос. И это лишь одна из его вариаций.

Еще пример такого — Госдума и Моргенштерн. Он вдруг не понимает значения праздника 9 Мая, и все спускают на него всех собак. Но все проще же. Есть организации, которые подписываются под функционалом своей работы, что занимаются молодежью. Та же Росмолодежь.

Вот хочется спросить Росмолодежь: Моргенштерн же не стал знаменитым вчера, как так получилось, что вы не взяли его в качестве объекта внимания? Я не говорю агитировать за Путина, за власть. Просто почему вы не позвали его на очередной лагерь, типа «Тавриды»? Почему не объяснили базовые темы? Он искренне не понимает, зачем 9 Мая нужно. Он не хочет оскорблять, он тупо не понимает. Так чем занимаются те институты, которые должны объяснять эти вещи? Этого нет, и получается борьба. Кого-то посадили, на его месте еще трое возникли. Трех посадят, еще 12 появятся. Бесконечная возня.

— В Киевском университете культуры и искусств открыли факультет TikTok. В Москве в НИУ МЭИ открыли «Академию блогеров». Есть десятки заведений, в которых преподают блогинг. Как относитесь к подобному?

— Кто всему этому учит? Если всю тематику действительно сузили до блогинга, тогда скорее происходит что-то не то. Чему они будут учить пять лет, когда все меняется ежеминутно.

Университет, запускающий факультет блогинга, напоминает батю, который ничего не понял и заговорил на молодежном сленге. Этому все-таки учить не надо. Блогеры — это самоорганизовывающаяся система. Как камеру включать? Найди оператора, который умеет включать камеру. Сценарий писать? Найди сценариста. Сам иди в театральный.

Перспективным направлением я считаю создание в университете факультета психоанализа для помощи блогерам. То есть ходили бы туда блогеры, чтобы специальные психологи подбадривали их. Туда же и блогеров, которые со временем уже потеряли популярность. Сколько людей уже непонятно где, и не все это нормально вынесли по итогу. А просто к психологу пойти — он не то будет говорить. Нужен узконаправленный факультет про эту тематику, это точно будет пользоваться спросом.

— Кто сейчас вообще главный блогер рунета? С точки зрения видеоконтента.

— Александр Рогов, стилист, ведущий. Да и чем мерить известность? Миллионами школьников, которые на него подписаны? Вопрос качества аудитории.

— Собственно, это тренд, что журналисты становятся блогерами. Но у большинства при таком вопросе обычно первым приходит на ум Юрий Дудь.

— Тут надо позанудствовать и разобрать термин «блогер». Изначально он неправильно применяется к создателям видеоконтента. Термин узурпировали. Он возник в ЖЖ. Блогер — это человек, который прожил день, и ему есть что рассказать аудитории. И чем интереснее сформулирует мысли, тем больше аудитория. Это был блогер, то есть человек, который пишет. Журналист в ЖЖ.

А потом появились видеоблогеры. Но это не то, кривой термин. Я ни дня не был видеоблогером. Мы создавали видеоконтент. Но никто так и не придумал нормального термина. Решили: «Ладно, вы все блогеры, плевать».

Дудь — журналист, интервьюер, который выкладывает контент на YouTube. Он не блогер, ни разу блога не выпустил, наверное. Он, наоборот, антиблогер. Кто про Дудя что знает, какую информацию? Он максимально скрытен, никто не знает про него ничего. Он — журналист с каналом на YouTube. Как и Алексей Пивоваров.

— А Ксения Собчак? Она тоже ушла в интервью. Еще наверняка видели формат обсуждения новостей. Человек зачитывает и комментирует. Все очень полюбили его. Это развитие?

— Это новая форма старого. Ничего нового не происходит в интернете. Теперь интервью не один Познер делает, потому что только ему дали эфир на Первом канале и больше никому.

Теперь мы сами выбираем эфир и с кем его проводить. Гидра разрослась просто. Собчак или Дудю не дали эфир на Первом канале, но ничего страшного — YouTube дал, YouTube пофигу.

Наказать блогеров

— Есть примеры наказания за пропаганду наркотиков в видео: у Моргенштерна в клипах, а у Дудя — из-за выпуска с Ивангаем. Как в такой ситуации быть?

— Наркотики пропагандировать реально дерьмово. Это реально дерьмово.

— У того же Дудя куча дисклеймеров о вреде. Он не положительно отзывался о наркотиках.

— Слушайте, тоже такая отмазка, этот дисклеймер. Зрителем может быть чувак, который и читать его не будет. Или тот же подросток, который смотрит Моргенштерна. И тут он лишний раз слышит про наркотики, что это такая штука, которую можно пережить. Что употребил и рок-звездой стал в конце. То есть в сухом остатке посыл неправильный. И какой бы дисклеймер не писал, он от такого восприятия не убережет.

— А как быть тогда? Игнорировать эту тему?

— Это вопрос формы. Можно обсуждать и говорить на эту тему, как Дудь. Какой дисклеймер собьет интонацию? Он же вот живой, сидит у Дудя. Об этом надо конечно говорить, но другим языком.

Нельзя закрывать тему, я не за цензуру. Говорите, но пусть этим занимаются те, кто получают за это деньги. Росмолодежь, другие молодежные организации. Где эти все бесконечные форумы подростковые? Почему об этом говорит Моргенштерн, а не они?

Ушел в перформансы

— Кто был в интернете в 2010-х, тот помнит ваши проекты. Может быть, не знает лично вас, но помнит «Скандальную правду», скетчи My Duck's Vision и все, что делала «Спасибо», Ева!». А чем занимаетесь сейчас?

— My Duck's Vision продолжает существовать. Мы как креативное агентство занимаемся тем, чем и всегда. Как говорим — то, чего бы без нас не было.

— А сейчас это тоже вирусные видео?

— Да, в том числе. А также различные креативные спецпроекты.

— Это именно российский рынок?

— Да.

— Расскажите, что из вирусного не записали на ваш счет, но этим занимались именно вы?

— Из последнего: на пасху с Никасом Сафроновым делали спецпроект — раскрашивали яйца динозавров. Была коллаборация. Мы на том этапе развития, когда конвертируем известность в новые проекты. Если 10 лет назад не ко всем героям или знаменитостям можно было прийти с предложением совместного проекта... Подумали, что почему бы этим не пользоваться и не заходить с идеями. У нас идей много и в разных направлениях, не только видео. Раньше приходилось долго объяснять, сейчас стало проще гораздо.

Как появилась «Спасибо», Ева!»

— Вы были и главредом, и генпродюсером Rutube. И после этого появилась «Спасибо», Ева!» Там был сайт, но все-таки основные силы были брошены на YouTube.

— Изначально «Спасибо», Ева!» зарождалась в недрах Rutube. Когда я еще работал там, к нам зашел некий представитель молодежного крыла РПЦ с коллегами. Не помню уже, кто именно. Так как мы везде раскидывали информацию, что являемся инкубатором новых персонажей, то пришли к нам.

Они предложили — почему бы не создать сразу персонажей, которые своими действиями будут притягивать людей к тематике религии. Тогда возникла идея найти через духовные школы, университеты и семинарии найти симпатичных юношей и девушек. Возьми, подсвети их вниманием, они будут говорить. И дать каждому формат, через который они бы фоном пропагандировали ценности РПЦ.

Например, взяли бы симпатичного парня, который бы делал обзор на Twitter. И если бы стали узнавать, а кто это такой, то бонусом оказывалось бы, что он сильно верующий человек. И собрать конгломерат верующих героев, каждый из которых отыгрывал бы свой формат. В итоге все те форматы, которые появились на «Спасибо», Еве», они затачивались на Rutube еще за два года до возникновения «Евы» под другую идею. Поэтому и такое религиозное название.

— Это 2011 год, высокая активность российских блогеров на YouTube. Это же по сути объединение топовых блогеров. Вы их объединили тогда для того, чтобы избежать войны российских блогеров, или это личное желание собрать всех именно у себя?

— Тематика висела в воздухе... Я могу скромно сказать, что если бы это не сделал я, это сделал бы кто-то другой. На тот момент времени я считал, что это попытка если не избежать, то оттянуть конкуренцию между блогерами — всем объединиться единым фронтом против закостенелых структур вроде тусовки телевизионного шоу-бизнеса. То есть некий противовес телевизору.

— Сейчас у «Евы» новых видео нет. Какой статус у проекта?

— Я сказал бы так — он в криокамере. Я не признаю его закрытия, я его официально не закрывал. И «Спасибо», Ева!», как и любое существо в криокамере, ожидает развития технологий в будущем, которые позволят воскресить его.

— Какой повод должен быть для воскрешения?

— Я и не знаю. Мне очень сложно здесь сказать. Если бы знал, то уже что-то сделал. А пока это все в криосне.

О государственном финансировании и блогерах

— Смотрели Руслана Усачева у Дудя?

— Да.

— Он говорил, что не знал про финансирование роликов «Спасибо», Евы!» госструктурами. Он действительно не знал?

— Я вам на этот вопрос ответа не дам. Я знаю ответ на него, но есть причина не говорить. Я не закрывал проект, мне очень важна мифологизация вокруг этой темы. Чем больше мифов будет создаваться — тем лучше. Я однажды отказал в интервью Дудю по этой причине.

— Когда?

— В 2018 году, когда давал интервью Данила Поперечный. Тогда было время как раз перед выборами, и кто ярче сможет об этом рассказать, чем я? Никто.

Я, может, однажды запишу клип, как Oxxxymiron, который ответит на вопрос. И тема будет закрыта. Мне это пока невыгодно. Пока мифы существуют, существует и проект. Я исключительно такую цель преследую.

Мне есть что сказать. У меня десятки скринов переписок и фотографий, которые могут прекратить любой миф или родить десятки новых. Меня пока устраивает все так, как сейчас. А если срезать все мои упоминания у Дудя, то получится отдельный выпуск про меня. Как будто был там. Но я сделаю следующий ход, когда мне это перестанет быть выгодно, надоест или меня просто переклинит.

— И как это будет выглядеть? Как ролик «Скандальная правда о Руслане Усачеве»?

— Нет. Думаю, что это будет что-то во вселенной виртуальной реальности. Это точно не история про контент на YouTube. Сейчас видео на YouTube не будет острием актуальности. «Спасибо», Ева! 2.0» будет не про контент на YouTube. Конечно же, если вообще будет.

— А про что будет?

— Не знаю точно. Про что-то совершенно другое. И я подсознательно жду, не ставлю на этом точку.

— Вы лично с кем-то виделись из авторов?

— Недавно ходили с Кириллом Трифоновым из группы «Хлеб» на концерт «Психеи». Это у нас традиция, именно на «Психею», как старые рокеры.

О крабах, настоящем и будущем

— Вы говорили, что в Латвию ездили. Дмитрий Иванов уехал из России, Руслан Усачев вот тоже. У вас не было такого желания, чтобы совсем уехать из России?

— Уехать насовсем? Не было никогда такого желания. Я в целом люблю передвигаться, люблю движение. Мне не нравится сидеть на месте.

Если есть еще интересная идея для передвижения, то вообще. Из последнего — был в Португалии на нересте крабов-скрипачей. Я озадачился мыслью, что ни один краб-скрипач в мире не слышал, как играет скрипач. И на нересте мы организовали колонки и включили Паганини. И было первое поколение крабов-скрипачей, которые услышали Паганини. Вот такая причина у меня для поездки в Португалию.

— Кем себя видите через пять лет? Чем будете заниматься?

— Думаю, буду заниматься тем же, чем и сейчас. Вопросами, которые требуют организаторских способностей. И все еще буду на поводу у своих идей.

— А вирусный контент по QR-кодам или вакцинации делали?

— Мне это неинтересно, сколько уже можно. И эти темы, и эти теории заговора. Я сейчас другим занимаюсь, мне интересны перформансы.

— У вас были личные встречи с Путиным?

— Последний раз видел Путина на инаугурации в 2018 году. Был второй раз. Первый раз был в 2012 году. И очень хочу в 2024 году.

— На инаугурации именно Путина?

— Вообще на инаугурацию, неважно. Хочу три медальки собрать, как в игровом автомате. Памятные медальки. Первый раз — случайность, вторая — закономерность, а третья — стабильность.

— Лично не общались?

— Не припомню.

— А с Медведевым?

— Тоже не общался. Я необщительный человек.

— Вы серый кардинал?

— Вынужденный серый кардинал. Я не специально. Мне не нравится публичность как таковая.