Что лучше — электрическая зубная щетка или обычная

Некоторые ученые утверждают, что электрические щетки более эффективны при удалении налета и предотвращении заболеваний десен, чем обычные, классические. В чем принципиальное различие между двумя устройствами и что выбрать рядовому пользователю — выясняла «Газета.Ru».

Разница между электронной и обычной зубной щеткой

Существует множество различных типов электрических зубных щеток в зависимости от цены и способа действия. Например, некоторые щетки при работе двигаются из стороны в сторону, другие модели совершают круговые движения. При этом многие устройства предлагают рекомендации при помощи приложений в режиме реального времени.

Исследования ученых Якоба М., Уортингтона Х., Дикона С. и других свидетельствуют о преимуществах использования электрической зубной щетки. Спустя один-три месяца использования количество налета на зубах исследуемых уменьшилось на 11%, а после трех месяцев — на 21%. При этом у некоторых людей возникали побочные эффекты от использования электрических щеток, но ученые отмечают, что они были временными.

Электрическая зубная щетка также может быть альтернативой обычной щетке для детей, людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и людей, страдающих артритом или другими заболеваниями, которые затрудняют чистку зубов.

Врач-стоматолог, терапевт-эндодонтист стоматологического центра «Премьер» Станислав Стариков в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что обычно в электронных щетках режимы делятся на обычную чистку, глубокую чистку, осветление, полировку, уход за деснами, чистку для чувствительных зубов и уход за языком. В основном разница между этими режимами заключается в частоте вибраций и скорости вращения насадки.

Эксперт также подтвердил, что электрические зубные щетки справляются лучше, чем обычные.

«По моему мнению, самое главное в домашней гигиене полости рта — это правильные движения зубной щеткой. По моим наблюдениям, к сожалению, как правильно чистить зубы, не знают более 80% пациентов. Использование дополнительных методов гигиены полости рта, таких как зубная нить, ополаскиватели полости рта, ирригатор, также влияют на качество гигиены в домашних условиях.

Можно одинаково плохо чистить электрической щеткой и хорошо обычной за 200-300 рублей.

Пациент должен понимать, что и зачем он делает и как правильно заниматься гигиеной полости рта. В любом случае, перед тем как решиться, покупать или не покупать электрическую зубную щетку, лучше проконсультироваться со стоматологом», — отметил Стариков.

Стоматолог-терапевт, пародонтолог клиник «СМ-Стоматология» Наталья Тюрякова рассказала «Газете.Ru», что электрические зубные щетки совершают колебательные движения со средней частотой 18 тысяч оборотов в минуту, а ультразвуковые — примерно 60 тысяч оборотов в минуту. Она добавила, что последнему поколению звуковых щеток доступна частота колебаний около 100 тысяч в минуту.

«Эти показатели недостижимы для обычной зубной щетки. При этом за счет такой частоты колебаний щетка лучше убирает налет при чистке, в том числе плотный налет, с которым обычной щетке справиться не под силу. Второй плюс звуковых, ультразвуковых и электрощеток — это очень удобные головки. Они проникают в труднодоступные места, недостижимые для обычной щетки», — считает Тюрякова.

Она подчеркнула, что ультразвук оказывает антибактериальный эффект и массирует десны, что улучшает состояние полости рта при заболеваниях пародонта.

Есть также возможность отдельно приобрести специальные насадки для отбеливания, для имплантов или ортодонтических конструкций (брекетов). У обычных зубных щеток таких опций нет.

«Кроме того, у обычной щетки нет датчика нажима и таймера, фиксирующего время чистки. «Умные» щетки оповестят нас, если мы нажимаем на головку слишком сильно, что предотвращает травмирование мягких тканей. Таймер нужен для того, чтобы чистить зубы 2-3 минуты – именно столько нужно для качественного очищения зубов. Также в звуковых, ультразвуковых и электрощетках есть выбор из нескольких режимов. Чаще всего их три. Щадящий режим нужен для начинающих, когда еще нужно привыкнуть к использованию щетки, а также при заболеваниях полости рта, пародонта, для использования после лечения зубов или имплантации. Обычный режим подходит для нормального состояния зубов, а интенсивный – для более активного очищения от налета. Еще есть такие режимы, как массаж десен, режим отбеливания и т.д. – их число и назначение зависит от модели щетки», — пояснила эксперт.

Тюрякова также отметила, что для детей тоже выпускают звуковые, ультразвуковые и электрощетки со специальными режимами. Выбрать режим и насадку для щетки с учетом состояния полости рта поможет стоматолог.

Что выбирают россияне

Электрические зубные щетки — один из самых популярных товаров в категории мелкой бытовой техники, и даже несмотря на традиционно высокий спрос, их продажи по итогам 10 месяцев года выросли на 36%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Ozon.

«Электрические щетки многими воспринимаются как гаджет, и отчасти поэтому они — популярный подарок на гендерные праздники, пики продаж в этом году приходятся на февраль и март. Также этот товар пользуется высоким спросом в ноябрьские распродажи», — уточнил представитель компании Ozon.

Он добавил, что средняя цена на 12 тысяч доступных моделей составляет 2100 руб. Наиболее популярными называют аккумуляторные модели с одной насадкой для чистки по цене 2 тыс. руб.

«Подобные модели при небольшой стоимости позволяют впервые попробовать электрическую зубную щетку и принять решение об удобстве гаджета. Впоследствии можно совершить апгрейд в сторону более продвинутой модели с несколькими насадками, фирменным чехлом, функциями ультразвука и ирригатора. Стоимость таких щеток начинается от 3 тыс. руб.», — сообщил представитель пресс-службы Ozon.