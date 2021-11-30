Охота на кибермошенников: Лондон внедряет новые методы борьбы

Жертвы киберпреступников и активисты призвали правительство включить мошеннические онлайн-объявления в планируемый законопроект о безопасности в сети, который в настоящее время касается только пользовательского контента.

«Мы одобряем эту инициативу. Хорошее решение для этой огромной проблемы», — отметил Глен.

Проблема онлайн-мошенничества стоит для Великобритании довольно остро.

В первом полугодии 2021 года киберпреступники «заработали» рекордную сумму – 754 миллиона фунтов стерлингов (примерно 74,6 миллиарда рублей).

Это на 30% больше суммы за аналогичный период 2020 года и на 60% в сравнении с показателем 2017 года, согласно данным UK Finance (торговая ассоциация банковского и финансового сектора Великобритании).

Несмотря на то, что в попытках остановить киберпреступления участвуют несколько правительственных ведомств, представители министерства финансов все равно обеспокоены медленно принимаемыми решениями.

«Этот вопрос в приоритете, я не удовлетворен нашими достижениями на данный момент, — отметил Глен, добавив, что профилактика подобных происшествий должна быть важной частью принимаемых мер. — Проблема в поиске действительно эффективного решения, которое повлияет на ситуацию».

Недовольство вызывают и недостаточные меры со стороны крупных интернет-платформ по борьбе с онлайн-мошенниками, которые на них орудуют.

Управление по финансовому регулированию и контролю Великобритании (FCA) ранее уже сообщило представителям Facebook, Google, Amazon и eBay, что им необходимо прикладывать больше усилий для борьбы с онлайн-преступлениями.

В противном случае Великобритания готова применять санкции по отношению к ИТ-гигантами, которые недостаточно заботятся о безопасности своих пользователей.

В FCA считают, что именно социальные сети стали «порталом» для нарушителей, позволяющим получить доступ к огромному количеству пользователей, которые в итоге становятся их жертвами.