Как правильно настроить роутер и улучшить сигнал Wi-Fi

Эксперты рассказали «Газете.Ru», какие приборы мешают роутеру Wi-Fi, как получать интернет от проводки и стоит ли покупать гаджеты для улучшения сигнала.

Самопроверка

Если вы испытываете проблемы со скоростью домашнего интернета, в первую очередь следует проверить тарифный план, посоветовал «Газете.Ru» редактор направления гаджеты журнала «Ситилинк» Павел Сумцов. «Возможно, у вас тариф с маленькой скоростью или скорость сети ограничена из-за исчерпания трафика или несвоевременной оплаты тарифа», — отметил он.

Также важно проверить, подключены ли все необходимые кабели и провод питания, горят ли индикаторы, обозначающие сигнал интернета. Порой проблемы могут быть связаны с заломами интернет-кабеля. В таком случае стоит выпрямить кабель и сложить его круговыми движениями, чтобы избежать новых заломов — это может помочь в восстановлении скорости.

Переместить роутер

Не лучшая идея держать роутер в замкнутом пространстве, например, в шкафу. Стены и даже книжные полки могут ослаблять Wi-Fi сигнал. Перемещение роутера может серьезно улучшить скорость и увеличить площадь покрытия. Универсальный совет — не ставить его в углу, под шкафом или в ящике стола. Также из-за плохой вентиляции роутер может перегреться, заявил редактор «Ситилинка».

Лучше размещать роутер в центре квартиры, чтобы сигнал распространялся по всем комнатам. Эксперт заметил, что совсем высоко или низко маршрутизатор вешать не надо, достаточно высоты 1-2 метра над полом.

Если роутер используется на стационарных устройствах, то и их местоположение стоит рассматривать с точки зрения того, чтобы игровые консоли, ноутбуки и другие гаджеты находились ближе к роутеру. Гаджеты, не требующие высокой скорости соединения, наоборот, можно отодвинуть чуть дальше.

По возможности роутер следует хранить дальше от приборов, распространяющих электромагнитные волны. Это в том числе радионяни, беспроводные клавиатуры и микроволновые печи.

Изменить канал или диапазон

Сигнал Wi-Fi имеет несколько каналов, а роутер использует лишь один из них для связи с устройствами по всему дому. Если соседи живут близко, а ваши роутеры используют один канал, то возможны подвисания. В таких ситуациях помогает переключение на другой канал, советуют эксперты Kaspersky Daily.

Для настроек необходимо изучить бумажную документацию или посмотреть инструкцию в интернете. Сначала стоит попробовать настроить роутер на канал 1, 6 или 11 — обычно у них наименьшее количество помех при подключении нескольких устройств.

В настоящее время огромное число роутеров используют двухдиапазонную технологию передачи данных на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Зачастую разницу между ними можно определить по названию сети. Специалист от провайдера обычно настраивает роутер таким образом, что сеть 5 ГГц будет иметь цифру 5 в названии сети.

По словам Павла Сумцова, режим 2.4 ГГц обеспечивает больший радиус покрытия, но скорость интернета меньше, чем в режиме 5 ГГц. Кроме того, частоту 2.4 ГГц поддерживают больше устройств, а потому каналы на этой частоте часто перегружены.

Он порекомендовал перейти на 5 ГГц для ПК, смартфонов и планшетов, если они поддерживают эту частоту.

Также в настройках роутера может быть возможность сделать одну из частот приоритетной для определенных устройств.

Обновить роутер или купить Wi-Fi-репитер

Радиус покрытия Wi-Fi сигнала у разных маршрутизаторов отличается. Для большого дома лучше найти роутер, который может соединяться с репитерами, передающими сигнал в отдаленные уголки. Более дорогой, но и качественный вариант в таких случаях — системы узловой сети, то есть набор из нескольких устройств, которые будут давать сигнал в разных уголках дома.

По мнению Павла Сумцова, для квартир можно обойтись системой попроще, то есть одним репитером. «Для загородного дома я бы рекомендовал Mesh-сеть: ее проще масштабировать и настраивать», — пояснил специалист.

Гаджеты питаются от розетки и самостоятельно подсоединяются к интернету от роутера, а затем усиливают сигнал. Как правило, гаджеты помогают избавиться от большинства мертвых зон Wi-Fi.

Однако усиленные беспроводные сигналы все равно будут не такими мощными, как непосредственно от роутера. В связи с этим репитеры и усилители стоит использовать не подключения главных гаджетов, а дополнительных, которыми пользуются нерегулярно.

Перед покупкой важно убедиться, чтобы стандарт Wi-Fi (например, 802.11ac) у репитера и усилителя соответствовал стандарту домашнего роутера.

Использовать сетевой адаптер

Альтернативой репитеру может служить прибор для подключения к электросети. Сетевой адаптер использует домашнюю проводку в качестве сетевого кабеля и передает сигнал в каждую комнату, где она есть.

Сеть можно создать везде, где есть розетки. Фактически сетевой адаптер создает из проводки кабель Ethernet, а сам сетевой адаптер становится еще одной точкой доступа.

Для подобной сети нужно не менее двух устройств — проводных или беспроводных. Их выпускают несколько производителей, в том числе Netgear и TP-Link.

Сначала сетевой адаптер подсоединяется к роутеру, затем — к розетке. Как минимум еще одно такое устройство добавляется в любую другую комнату, что обеспечит беспроводное соединение.

Специалисты Kaspersky Daily отметили, что сетевые адаптеры «штука непредсказуемая и иногда категорически отказываются дружить с местными кабелями». Они посоветовали покупать адаптеры в магазинах, где есть возможность возврата — на случай, если они так и не заработают.

Установить или сменить пароль

Очевидный совет, но стоит иметь в виду и важность смены пароля. Пароль необходим не только для защиты от хакеров, но и чтобы соседи не могли подключиться к вашему роутеру и смотреть сериалы. Такое «совместное использование» определенно снизит скорость соединения.

Также стоит проверить, что используется стандарт шифрования AES. Он обеспечивает высокий уровень безопасности и не влияет на скорость интернета. Регулярная смена пароля хотя бы раз в год также позволит минимизировать риски того, что кто-то сможет взломать и пользоваться роутером.

Отключить все неиспользуемые устройства

На скорость Wi-Fi влияет одновременное подключение сразу нескольких гаджетов. Стоит проверить, что сеть используют только нужные устройства, а не гаджеты категории умных вещей (IoT), которые применяются лишь периодически. Также качественные роутеры позволяют определять приоритет устройств и сервисов.

Проверить компьютер

Проблема может быть связана не с самим интернетом, а с определенной техникой. Например, если медленный интернет фиксируется только на определенном ПК или ноутбуке, то стоит открыть диспетчер задач и проверить, какие программы работают в фоновом режиме.

Зачастую часть из них может быть настроена на автоматическое обновление и соответственно «съедать» скорость. Исправить это можно в настройках. Также существует проблема, когда гаджет подключен к сети на частоте 5 ГГц, но находится достаточно далеко от роутера. В таком случае стоит попробовать сеть с 2,4 ГГц — у нее больший радиус покрытия.