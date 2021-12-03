Культовый шутер Call of Duty в опале

Франшиза Call of Duty переживает непростые времена. Новая Vanguard оказалась объективно слабой игрой и показывает соответствующие низкие продажи. Данные опроса лишь подтверждают усталость геймеров от шутера. В это же время глава Activison Blizzard Бобби Котик оказался под прессингом требований уйти в отставку из-за секс-скандала.

Объективно слабая игра

Даже начать играть в Vanguard может оказаться не так просто, как кажется. Проект установлен, кнопка запуска нажата, а на экране ничего не происходит — лишь неподвижная обложка с главными героями и логотипом.

Выясняется, что сама по себе внушительная Vanguard имеет аппетиты и на свободное место на диске. Очистка пары десятков ГБ меняет дело, и шутер наконец включается.

Vanguard работает по стандартной формуле с расстрелом множества врагов и пробежкой до следующей контрольной точки. Сюжет подается от лица нескольких «Мстителей» XX века. Флэшбеки их первых важных сражений должны помочь игроку понять мотивацию и характер каждого. Вот мы в Нормандии, а затем в осажденном Сталинграде. Следом за коммуналками оказывается в пустыне Египта, а напоследок — в Берлине времен скорой капитуляции.

Но играть в это не всегда интересно, несмотря на постоянную смену локаций и персонажа. Даже разгадка «Проекта Феникс», главного связующего элемента всей истории, в итоге оказывается весьма обыденной.

Из модных тенденций — у каждого персонажа есть свои «суперспособности». Например, британец Артур умеет отдавать приказы своим соратникам, а американец Уэйд обладает рентгеновским зрением и автоприцелом на врагов. Интересно, но кардинально на геймплей не влияет.

Радует вновь обращенное внимание серии на Россию. Если в Black Ops Cold War это был район Санкт-Петербурга, то в Vanguard воссоздан Сталинград, по которому мы гуляем за снайпершу Полину. Но исторической достоверности тут конечно ждать не следует.

Еще одна непонятная черта Vanguard — необходимость подавать самые драматичные эпизоды через катсцены, то есть заранее снятые ролики не на движке игры. Это крайне сильно рушит впечатление от проекта, ведь невооруженным глазом каждый раз заметен такой переход.

Игрок не сможет лично убить одного из главных злодеев, но с самого начала сюжет обставлен так, что именно этого мы ожидаем в финале.

Не менее неприятный элемент — постоянные быстрые убийства. Игроку потребуется время, чтобы осознать — подбегающая к нему собака убьет его тут же, без всяких кровожадных анимаций поедания плоти. То же самое касается сумевших подойти к игроку врагов с ножом.

Про баги и глюки уже давно появилось множество публикаций в соцсетях. Самый известный — советские солдаты, двигающие в воздухе шахматные фигуры на столе с карточной игрой.

За время прохождения корреспонденту «Газеты.Ru» удалось оказаться внутри пары коробок, расположенных на локациях. Конечно, многое из этого уже исправлено патчами, однако проблемы, судя по последним сообщениям, все еще присутствуют.

Не те продажи

Новая Vanguard показывает худшие продажи за 14 лет серии, на 40% ниже прошлогодней Black Ops Cold War.

Хуже с точки зрения числа проданных копий был релиз оригинальной Call of Duty 4: Modern Warfare в 2007 году.

Дебютные продажи новинки оказались в разы меньшими, чем у первой Black Ops. На старте Vanguard обошли и Ghosts (у нее на 52% лучше продажи) с Infinite Warfare (на 16%).

Как сообщал gamesindustry.biz, физические розничные продажи упали на 26% по сравнению с прошлогодней игрой, а цифровые продажи — сразу на 44%.

Это неутешительный результат, однако Vanguard все равно смогла провести один из сильнейших запусков в году. Как обычно, лучше шутера выступил только футбольный симулятор FIFA 22.

Критический прием Vanguard можно косвенно объяснить тем, что игры Call of Duty про Вторую Мировую войну обычно хуже покупают, чем проекты про более современные конфликты.

Также необходимо учитывать переход на консоли нового поколения, их дефицит у игроков, а также скорые релизы конкурентов — Battlefield 2042 и Halo: Infinite. К тому же, есть бесплатная (free-to-play) Call of Duty: Warzone, которая вышла еще в 2020 году и остается чрезвычайно популярной.

Игроки устали от серии

Ресурс gamesIndustry.biz провел опрос среди британских и американских игроков, чтобы выяснить, почему они отказались от приобретения шутера.

Только 21% опрошенных сообщили, что купили новинку. При этом 42% из числа опрошенных купили по меньшей мере одну игру серии Call of Duty за последние пять лет. То есть как минимум половина из поклонников решила в этот раз повременить с покупкой.

Журналисты попросили у остальных назвать причину, по которой пропустили очередную часть Call of Duty. Респонденты могли выбрать несколько причин. Больше всего (55%) игроки в качестве причины называли то, что заняты другими играми.

По результатам опроса, 34% игроков отказались от покупки Vanguard, так как устали от франшизы Call of Duty.

Следующие причины также крайне важны для понимания отношения игроков к серии. 24% признались, что не заинтересованы играми в сеттинге Второй мировой и этого было достаточно, чтобы не рассматривать Vanguard к покупке.

Четверть игроков передумали покупать шутер, изучив рецензии. 14% решили не тратить на игру деньги, так как довольны Warzone, бесплатным проектом. Еще 11% заявили, что ждут другой игры. Из этой группы 38% сообщили, что планируют играть в Halo: Infinite, а 25% планируют проводить время за Battlefield 2042.

Секс-скандал у разработчика

Разработчиком Vanguard по традиции стала Sledgehammer Games. Именно эта студия, которая входит в гигантскую игровую корпорацию Activision Blizzard, обычно делает проекты Call of Duty про Вторую Мировую. И в последние месяцы материнскую компанию регулярно сотрясают секс-скандалы.

Сначала был опубликованы результаты расследования случаев, связанных с дискриминацией, неподобающим поведением и домогательствами внутри компании. От этого начали падать акции Activision Blizzard.

Затем появилась информация о том, что генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик знал о случаях сексуальных домогательств в компании, но не уделял им должного внимания.

Сотрудники Activision Blizzard, инвесторы и деловые партнеры начали критиковать лично Котика вскоре после публикации. Дошло до того, что издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный осведомленный источник сообщило о возможном решении Котика уйти с поста, если он не сможет решить проблемы внутри компании.

Журналист агентства Bloomberg Джейсон Шрайер считает, что Котик не должен продолжать руководить компанией, но подозревает, что у гендиректора есть все шансы устоять. Причина — совет директоров полон друзей Котика и они уже высказались в поддержку руководителя Activision Blizzard.