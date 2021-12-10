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Технологии

Не выбрасывайте старый гаджет. Для него есть другие полезные задачи

Самые неочевидные способы использования старых гаджетов

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Вместо того, чтобы выбрасывать или продавать старый смартфон, можно перепрофилировать устройство во что-то полезное, например, видеорегистратор или пульт для управления всей домашней техникой. О том, как можно обеспечить ненужному мобильному гаджету вторую жизнь при помощи не самых очевидных функций и методов использования — в материале «Газеты.Ru».

Видеорегистратор

Видеорегистратор — это один из самых главный гаджетов каждого автовладельца. Но не стоит торопиться, если появилась необходимость в покупке видеорегистратора — возможно, найдется бесплатный аналог в виде ненужного смартфона.

Такое нестандартное использование смартфона может оказаться особенно полезным, если в гаджете есть широкоугольная камера, которая захватывала бы больше деталей, чем при съемке на основную.

Для того, чтобы использовать старый телефон в качестве видеорегистратора, достаточно докупить крепление, зарядку от прикуривателя, если в машине нет USB-разъема, и провод. Съемку можно вести в стандартном приложении «Камера» или же установить специальную программу из Google Play. В таких приложениях есть множество режимов, в том числе определение скорости передвижения и столкновений, автоматическая съемка при особых сценариях или же удаление старых записей с целью освобождения места в памяти устройства.

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Навигатор

Старый телефон также может быть отличным навигатором в автомобиле или велосипеде. Для этого не потребуется наличие SIM-карты с интернетом или раздача Wi-Fi с основного смартфона. Достаточно установить необходимое приложение, например, «Яндекс.Карты» или «2ГИС» и скачать карту города, чтобы пользоваться навигацией автономно.

Единственное, во что понадобиться вложить деньги — это устойчивое крепление для руля или лобового стекла, а также автомобильное зарядное устройство от прикуривателя с USB-кабелем.

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Пульт ДУ

Современные смартфоны по неизвестным причинам стали реже оснащаться инфракрасным портом, в то время как в старых смартфонах он встречался чаще. В случае, если дома есть гаджет с ИК-портом, а также множество бытовой техники, среди которых телевизор, умная или ТВ-приставка, кондиционер, вентилятор, проектор и DVD-плеер, можно настроить смартфон в качестве многофункционального пульта дистанционного управления.

Для управления домашней техникой во многих смартфонах имеются встроенные утилиты, но если ее нет, то можно скачать специальное приложение и превратить устаревший смартфон в полезный гаджет.

После настройки в программу можно добавить неограниченное количество техники и управлять ей прямиком со смартфона. Если дома действительно много техники, это не только сэкономит деньги на замене батареек, но и упростит управление с нескольких пультов.

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Медиа-центр

Старый смартфон можно также использовать в качестве домашнего медиа-центра. Для этого достаточно подключить его к проводной или беспроводной колонке и установить Spotify, Apple Music или «Яндекс.Музыку».

Помимо колонки можно приобрести специальную док-станцию, на которой бы находился и одновременно заряжался нечасто используемый гаджет. Связка из смартфона, подставки и колонок — это «маст-хэв» любой вечеринки.

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Видеоняня

Если в семье есть младенец, то старый смартфон можно превратить в видеоняню. Для этого понадобится только доступ в интернет и одно из сотни доступных приложений в App Store и Google Play.

Установив приложение, можно разместить телефон на детской кроватке.

Обязательно стоит проверить, подключен ли гаджет к персональной сети Wi-Fi и к розетке. Важно помнить, что беспроводная сеть должна быть безопасной — в противном случае злоумышленники могут получить доступ к Wi-Fi и картинке со старого телефона.

После полной настройки можно будет подключиться к устройству и наблюдать за происходящем в детской комнате как с компьютера, так и с мобильного устройства на Android и iOS.

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Камера видеонаблюдения

Если пользователь переживает за свою безопасность, имея при этом как минимум один неиспользуемый смартфон, он может сделать из него камеру видеонаблюдения с минимальными вложениями.

Для этого понадобится выбрать место, где будет размещена камера, скачать специальное приложение, большинство из которых бесплатные, купить штатив или крепление и достаточно длинный кабель для подзарядки.

Возможно, самым сложным в этом процессе является определение места установки камеры.

Приложения, предназначенные для смартфонов, используемых в качестве камер безопасности, предлагают широкий функционал. Например, самые популярные решения в Google Play способны не только снимать потоковое видео, а также предлагает функцию сирены, двустороннюю голосовую связь, обнаружение движения и фильтр низкой освещенности.

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