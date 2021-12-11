Скам по-африкански и ограбление века: главные криптоскандалы 2021 года

В 2021 году криптомошенникам удалось совершить самую крупную кражу в истории существования блокчейна, обокрасть тысячи фанатов «Игры в кальмара», а также обмануть СМИ и с их помощью провернуть мошенническую схему. «Газета.Ru» собрала самые громкие криптовалютные скамы уходящего года.

Ограбление века

В августе 2021 года хакерам удалось взломать криптоплатформу Poly Network. В ходе атаки было похищено более $600 млн в различных цифровых валютах, что сделало этот случай крупнейшей кражей в сфере криптомонет, сообщает Mashable.

Poly Network сообщили об инциденте в своем Twitter-аккаунте и попросила «дорогого хакера» вернуть украденные средства.

Злоумышленник перевел большую часть криптовалюты обратно на платформу, а свой поступок объяснил желанием повеселиться.

В конечном итоге, сервис объявил, что не намерен привлекать хакера к ответственности. Вместо этого представители Poly Network предложили ему вознаграждение в виде $500 тысяч и должность советника по вопросам кибербезопасности.

Игра в кальмара

Криптовалюта Squid была создана по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Изначально монета задумывалась как часть реальной «Игры в кальмара». Создатели токена говорили о том, что ее владельцы будут участвовать в игре из шести раундов. Для участия нужно было купить определенное количество Squid. Победитель же мог забрать Squid всех участников.

Спрос на монету был крайне высок, об этом свидетельствует цена токена. Всего за несколько недель она выросла с 1 цента до $2,34, то есть на 2300%.

Однако в игре было одно странное условие – продать токен нельзя, после игры его можно будет лишь обменять на другие монеты или деньги. Также покупателей должно было насторожить то, что создателям никто не давал права на использование названия сериала.

Создатели обещали, что игра стартует в ноябре, но по факту в начале этого месяца они сняли всю сумму капитализации токена, которая превышала $2 млн.

Подобная мошенническая схема называется «выдергивание ковра». Создатели криптовалюты в таких случаях просто берут все инвестированные в их проект средства и обналичивают полную сумму.

«SQUID — самый нашумевший крипто-скам осени 2021. Хайповое название, заголовки в прессе про рост в десятки тысяч процентов — рецепт массовой истерии не очень сложен.

Людей не останавливало ни то, что SQUID никак не связан с Netflix, ни предупреждения CoinMarketCap о проблемах с продажей токена, ни подозрительно выглядящие соцсети проекта.

Практически никто тупо не делал свой рисерч прежде чем купить эти токены. Результат предсказуем», — рассказал «Газете.Ru» IT-эксперт, специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов (danya.ru).

СМИ попались

В 2021 году крупные мировые СМИ дважды были обмануты криптомошенниками, которые присылали им поддельные пресс-релизы, в которых говорилось о том, что мировые компании начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Так, в сентябре было объявлено, что Walmart начнет принимать лайткоин. Спустя пару месяцев подобные сообщения стали появляться о сети супермаркетов Kroger.

В итоге из-за частых упоминаний в СМИ цена на лайткоин и биткоин поднялась почти на 40%, однако после опровержения обе монеты рухнули. Как сообщает портал, мошенники, стоящие за махинацией, добивались взлета цены на криптомонеты, чтобы приумножить свои средства.

«Надеюсь, вы это не купили»

Twitch-стример с 4 млн подписчиков Адин Росс в одном из своих эфиров на протяжении 20 минут рекламировал монету MILF. Стример перевел в крипту несколько сотен долларов и наблюдал за ее курсом в прямом эфире. Кроме того, он активно призывал своих зрителей последовать его примеру, что они и сделали.

Вскоре после этого цена токена обрушилась на 98%— создатели монеты сняли все деньги, инвестированные в MILF.

Сам Росс заявил, что ему заплатили «кучу денег» за рекламу и во время эфира он просто надеялся на то, что никто из его подписчиков не купит MILF. Он также признался, что сам бы никогда не стал тратить на эти токены свои деньги.

«Подписчики, помните, я покупал токены MILF? Так вот, я уже говорил, но повторюсь, не покупайте эту фигню. Мне заплатили, и мне плевать. Надеюсь, вы не стали ее покупать», — заявил Росс.

Афера по-африкански

Летом 2021 года произошел еще один криптовалютный скам. Создатели криптобиржи Africrypt из ЮАР Амир и Раис Каджи пропали вместе с биткоинами пользователей почти на $2,3 млрд.

Еще весной 2021 года Каджи заявили, что их инвестиционная фирма была взломана, и все счета их клиентов были скомпрометированы. Однако потом выяснилось обратное и инвесторы обвинили братьев в краже, после чего они пропали.

Пока виновность Амира и Раиса Каджи не установлена. Однако, если они действительно украли $2,3 млрд в биткоинах, то, по данным портала Mashable, это будет самая крупная кража в истории.

Инвесторы Afcrypt все еще пытаются вернуть свои деньги.

«Для тех, кто активно светился в публичном поле, удариться в бега, когда «что-то пошло не так», далеко не редкость. В долгосрочной перспективе скрываться может быть довольно сложно: мир стал предельно прозрачным благодаря технологиям, всюду остаются цифровые следы, а системы распознавания лиц увидят и узнают вас в самой плотной толпе», — считает Шеповалов.

Как киберспортсмены нажились на детях

В начале июня 2021 года четверо создателей контента для киберспортивной организации FaZe Clan Фрейзер Kay Хаттри, Джарвис Jarvis Хаттри, Джейкоб Teeqo Сверден и блогер Nikan начали продвигать криптовалюту под названием SaveTheKids [рус. «Спасите детей»].

Участники FaZe Clan рекламировали на свою многомиллионную аудиторию новую монету, которая якобы должна была помочь благотворительным организациям.

Как только криптовалюта стала популярна, все члены организации продали свои доли, получив прибыль за счет вкладчиков.

«Агрессивная раскрутка с помощью инфлюенсеров и хотя бы косвенная привязка к сильному бренду — распространенный прием не только для скамов, но и в целом в «нормальных» криптовалютах. Кто-то тем или иным образом уже привязывался к NASA, кто-то — к Disney и это далеко не единственный пример. Если информационная кампания у инфлюенсеров уже идет полным ходом — пытаться «прокатиться» на хайповом токене даже в течение несколько часов может быть уже очень опасно», — отметил Шеповалов.