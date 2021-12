Хам, гений, провокатор. Как Илон Маск меняет будущее

Американский журнал Time назвала «Человеком года — 2021» Илона Маска, самого богатого человека в мире. Он не только размышляет, но и создает будущее человечества, уверены в редакции. С помощью разработок компаний миллиардер хочет упростить жизни людей, улететь на Марс и спасти Землю от экологической катастрофы.

Аватар эпохи

Редакция американского журнала Time посчитала, что в этом году именно бизнесмен Илон Маск достоин звания «Человека года», так как изобретения его компаний определяют не год, а десятилетия человечества. Бизнесмен водит созданную им машину, которая уже практически не нуждается в водителе, «одним щелчком пальца» влияет на фондовый рынок через Twitter и мечтает о полете на Марс.

В 2021 году Маск стал первым миллиардером в истории, чье состояние превысило $300 млрд.

Главный редактор Time Эдвард Фельзенталь уверен: Маск обладает экстраординарным влиянием на жизнь на Земле и в перспективе, и на жизнь за пределами планеты. Основными проблемами настоящего Фельзенталь назвал экзистенциальный кризис человечества в связи с изменениями климата и неравенство в доходах и правах.

Он также отметил, что у людей открываются новые перспективы в связи с технологическим развитием. «Никто не воплощает собой темы этого года лучше, чем человек 2021 года», — добавил главред.

«Это человек, который стремится спасти нашу планету и дать нам жизнь на новой: шут, гений, провокатор, провидец, промышленник, шоумен, хам. Это сумасшедший гибрид Томаса Эдисона, Финиса Барнума, Эндрю Карнеги и доктора Манхэттена из «Хранителей», — говорится в статье журнала.

Для Маска его огромное состояние — побочный эффект его способности не только видеть, но и делать то, что другие не могут делать в таких сферах, где ставки слишком высоки, считает Антонио Грасиас, близкий друг Маска на протяжении двух десятилетий. «Он вырос в суровых условиях и родился с очень особым умом», — отметил Грасиас.

По словам друга предпринимателя, лишь небольшой процент людей способны делать все так, как Маск — принимать важные решения в условиях чрезвычайного давления и не прекращать попытки изменить курс жизни всего человечества.

Сквозь препятствия

Такие космические амбиции редко обходятся без последствий, и Маску по-прежнему приходится отвечать властям государств планеты Земля. Предприятия Маска неоднократно были оштрафованы за многочисленные нарушения нормативов.

Ходят легенды о том, что у Маска жесткий стиль управления, который приводит и к конфликтам с сотрудниками.

Бывшие коллеги описывают Маска как мелочного, жестокого и раздражительного, особенно когда его расстраивают или спорят с ним.

Во время пандемии Маск был скептически настроен к опасности коронавируса и мог нарушать требования местных властей, продолжая работу заводов. Маск рассказал Time, что он и его дети вакцинированы, но он выступает против обязательной вакцинации.

«Люди все время делают рискованные вещи. Я считаю, что нам нужно остерегаться эрозии свободы в Америке», — объяснил он свою позицию по прививкам от коронавируса.

Некоторые считают Маска суперзлодеем, однако по мнению журналистов Time он не такой. Его ракеты, созданные с нуля на основе новаторского видения самоучки, вдохнули новую жизнь в космические мечты Америки и помогут расширить доступ к интернету по всему миру.

«Человек из будущего, где технологии делают все возможным, — это возврат к прошлому, до того, как Америка остановилась и перестала производить что-либо, кроме правил, ограничений, ограничений, препятствий и Facebook», — констатировали корреспонденты журнала.

«Он гуманист — не в том смысле, что он хороший человек, потому что он не такой. Он хочет вечной славы за свои великие дела, и он является достоянием человечества, потому что определяет собственное дело как нечто великое для человечества», — считает основатель организации «Марсианское общество» Роберт Зубрин.

По его мнению, для Маска деньги — средство, а не цель. В пример устремлений бизнесмена Зубрин привел то, как сегодня оценивают Томаса Эдисона — точно не на основании того, какое из его изобретений принесло наибольшую прибыль.

Покоритель Марса

Редакция Time считает, что после второго года странных трансформаций и перемен во всем мире в связи с пандемией Маск — это аватар безграничных возможностей.

«Наш провозвестник переделанного мира, где устаревшие методы отбрасываются, а беспрецедентное становится логичным, где Земля и человечество все еще могут быть спасены», — говорится в статье.

Tesla является основным источником его огромного богатства и славы, а также его наибольшим влиянием на планету на сегодняшний день. Но именно космос вдохновляет его самые смелые и крайние амбиции, уверены журналиста издания.

«Цель в том, чтобы сделать жизнь многопланетной и позволить человечеству стать космической цивилизацией», — отметил Маск.

По его словам, следующая важная задача — построить самодостаточный город на Марсе и доставить туда животных и существ с Земли.

«Вроде футуристического Ноева ковчега. Но мы привезем больше двух», — добавил бизнесмен.

Однако все успехи Маска продиктованы и повышенным риском. Для NASA, как и большинства частных аэрокосмических компаний, даже одна авария — это неудача, на восстановление которой могут уйти годы.

SpaceX старается как можно быстрее повторить попытку после неудачи, и на это уходит очень много денег. 25 ноября, в День благодарения Маск написал сотрудникам по электронной почте, что новый двигатель Raptor столкнулся с производственным кризисом, что может привести к банкротству SpaceX.

По словам Маска, так он хотел напомнить сотрудникам, что нельзя терять преимущество или успокаиваться.

«Я удивлюсь, если мы не приземлимся на Марсе в течение пяти лет», — откровенно сказал он во время интервью Time.

Однако он конечно осознает, что шансы на приземление не так уж высоки и компанию может ждать провал. «Я бы сказал оптимистично, что это 50%. Каково это думать о самой мощной из когда-либо построенных ракет, взрывающейся огненным шаром на миллиард долларов? Очень страшно!» — с ухмылкой сообщил Маск.

Редакция Time объявляет «Человека года» ежегодно с 1927 года. Фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения звания не существует. Неофициально считается, что награду получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество, причем это могут быть как позитивные, так и негативные действия.

«Человек года» выбирается редколлегией журнала после предварительного отбора кандидатов и обсуждения между сотрудниками издания. Первоначально звание звучало как «Мужчина года» (Man of the Year), несколько раз журнал объявлял «Женщину года» (Woman of the Year). В 1999 году титул получил название «Персона года» (Person of the Year), однако в русском языке традиционно используется термин «Человек года».