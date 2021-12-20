Как выбрать слуховой аппарат

При выборе слухового аппарата важно учитывать тяжесть нарушений слуха, предпочтения, а также возраст пользователя, рассказали врачи. «Газета.Ru» выяснила, на что обращать внимание при покупке такого устройства.

Кому нужен слуховой аппарат

Перед тем, как совершать покупку слухового аппарата, необходимо пройти консультацию у сурдолога — специалиста, который занимается диагностикой и коррекцией слуховых нарушений у пациентов разного возраста.

Покупать самостоятельно слуховой аппарат в интернет-магазине, на «Авито», на «Юле» или других площадках так же абсурдно, как покупать очки в подземном переходе, основываясь на своих ощущениях, рассказал «Газете.Ru» сурдолог Лор Центра доктора Столярова Антон Прошин.

«Если проводить параллель с очками, то нужно также учитывать то, что патологии могут требовать консервативной терапии или хирургического вмешательства. Слуховой аппарат – это электронный, программируемый медицинский протез, который предназначен для электро-акустической коррекции слуха. И приобретать такое устройство без специалиста, без сурдолога как минимум небезопасно», — считает Прошин.

Врач создает индивидуальную аудиограмму и ставит диагноз, на основе которого дает рекомендации по подбору устройства. Показаниями к использованию слухового аппарата являются необратимые нарушения слуховой способности, снижение слуха различной тяжести, а также глухота.

«Слуховой аппарат нужен всем, кто плохо слышит, начиная от ребенка и заканчивая взрослым человеком. Существует четыре степени снижения слуха и любую из них нужно компенсировать, даже если она начальная», — уверен Прошин.

По его словам, в большинстве случаев пациенту нужно носить два слуховых аппарата одновременно.

«Один слуховой аппарат используется только когда на втором ухе норма, либо глухота, либо ЛОР-патологии, например, отит. Тогда речь идет об одном слуховом аппарате, но во всех остальных случаях их нужно два», – объяснил эксперт.

Виды слуховых аппаратов

Существуют внутриканальные, заушные и открытые слуховые аппараты. Внутриканальные модели самые маленькие, они располагаются глубоко в ушном канале и его практически не видно.

Такие устройства изготавливаются индивидуально, чтобы максимально соответствовать форме ушного канала и индивидуальности потере слуха.

Однако внутриканальные модели имеют свои недостатки. Например, малое время автономной работы и минимальный набор функций. Кроме того их нельзя использовать людям, у которых повреждена барабанная перепонка.

Цена на данные слуховые аппараты начинается от 30 тыс. рублей и может достигать 120 тыс. руб.

Заушные слуховые аппараты подходят для пользователей любого возраста и с любым типом тугоухости. Такие модели являются самыми большими из всех.

Устройство легко регулировать с помощью кнопок на корпусе, также оно имеет более долгое время работы за счет крупной батареи. Кроме того, они более прочные и зачастую оснащены дополнительными функциями, например, поддержкой Bluetooth или радио.

«Заушный тип имеет два подвида: классический, где все элементы располагаются в корпусе, и аппарат с ресивером в ухе. Первый вариант обычно очень громоздкий. Второй же форм-фактор более миниатюрный, потому что одна часть находится в ухе. За счет этого заушная часть менее заметная», – отметил Прошин.

Купить заушный слуховой аппарат можно за 10 тыс. руб. – такова средняя цена устройства.

Открытые слуховые аппараты носятся в ушной раковине. Они менее заметны, чем заушные модели и обладают большим функционалом, чем внутриканальные.

«Заушные аппараты компенсируют от первой степени снижения слуха до четвертой, пограничной с глухотой. Внутриушные компенсируют вплоть до третьей степени», – рассказал Прошин.

Приобрести открытую модель можно за 10-15 тыс. руб.

Мощность аппарата

От мощности аппарата зависит то, с какой степенью тугоухости он сможет справиться. Например, заушные устройства могут носить люди с любой степенью заболевания, а вот внутриканальные и открытые модели рекомендуется использовать пациентом с легкими слуховыми нарушениями.

Существует два способа обработки звука – аналоговый и цифровой. В первом случае микрофон преобразует звуковые волны в электрический сигнал. Затем он обрабатывается усилителем. Усиленная волна подается на динамик.

Аналоговые слуховые аппараты могут стоить в районе 5-10 тыс. рублей.

Цифровой способ подразумевает преобразование волны, которая затем обрабатывается специальной программой. После этого он проходит через обратный преобразователь и подается на динамик в виде волны.

Выбор зависит от вида и тяжести нарушения слуха. Так, если снижение слуха имеет сенсоневральный характер, то потребуется специальная обработка сигнала. В таком случае подойдет только цифровая обработка.

Устройство с поддержкой цифровой обработки звука обойдется покупателю в 15-30 тыс. рублей.

Дополнительные функции

Устройства могут иметь функцию качественного шумоподавления и устранения акустики. Стоимость такого слухового аппарата варьируется от 15 до 30 тысяч рублей.

Также некоторые модели могут синхронизироваться друг с другом или подключаться к другому устройству по беспроводной связи. Цена на устройства с такими возможностями колеблется в пределах 30-50 тысяч рублей.