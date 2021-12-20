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Технологии

Компания Маска запрещала покупателям критиковать Tesla. Они ответили

Водители проигнорировали запрет Tesla на публикации о ДТП с электрокарами

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Илон Маск

Илон Маск

Alex Gallardo/AP
Для подключения к системе автопилота от Tesla водители должны подписать соглашение о неразглашении. Таким образом компания Илона Маска пыталась помешать критиковать функционал электрокара. Однако водители пошли против данных требований и продолжили публиковать ролики с ДТП, в которых фигурируют автомобили бренда.

Защита от хейтеров

В своих приглашениях водителям протестировать новые версии экспериментального программного обеспечения FSD (Full Self-Driving) компания Tesla упоминает необходимость подписания NDA, то есть соглашения о неразглашении. Компания Илона Маска открыто продолжала подобную практику борьбы с критиками несколько месяцев, пока не столкнулась с общественным давлением.

NDA подразумевает невозможность для пользователей сообщать о проблемах технологии в соцсетях и в СМИ.

Журналисты уже выяснили, что программное обеспечение компании для помощи водителю пока так и не делает автомобили полностью автономными. То есть водитель все равно должен быть готов взять управление на себя в суровых метеоусловиях и на сложных развязках.

Бета-версии обеспечивают ранний доступ к новым функциям, над которыми Tesla все еще работает. О необходимости контроля говорит и сама компания в письмах потенциальным участникам тестирования: «Полностью автономное управление может сработать неправильно, поэтому вы всегда должны держать руки на руле и внимательно смотреть на дорогу».

Чтобы определить, кто получает доступ к бете, производитель электрокаров использует страховой калькулятор, созданный для выставления водителям «оценки безопасности». Тем, кто набрал 100 из 100 возможных баллов за неделю и проехал не менее 100 миль (примерно 161 км), и отправляются приглашения. По данным Tesla, у нее около 2 тыс. пользователей FSD.

IT-специалист Дэвид Свендсен считает, что Tesla все равно негласно продолжает требовать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации или как-то иначе влияет на участников программы, отсеивая негатив.

«В последнее время я видел очень мало видео об ошибках FSD», — отметил он.

Один из последних роликов с ДТП из-за FSD был опубликован на YouTube в середине декабря, но позже был удален. Фрагмент переопубликовали в Twitter.

На нем автомобиль едет в темное время суток по двухполосной дороге и внезапно Tesla Model Y съезжает в сторону. Водитель за доли секунд успевает взять управление на себя и остановить электрокар перед столкновением с другими авто. Проблема с автопилотом произошла, когда по встречной полосе проезжала машина.

Жесткое соглашение

В соглашении, которое Tesla отправляла водителям для доступа к бета-версии FSD, компания просила их «сохранять конфиденциальность опыта участия в программе» и не «делиться какой-либо информацией об этой программе с общественностью», в том числе делать снимки экрана, создавать сообщения в блогах или публикации в соцсетях.

Согласно копии полного соглашения, Tesla призвала не делиться какой-либо информации о бета-тестировании в таких сервисах, как Facebook, Instagram, Reddit, TikTok, Snapchat и YouTube.

В том же соглашении Tesla указала, что участники не должны использовать свои электрокары для работы в сервисах такси Uber, Lyft, Turo, Scoop. Также Tesla предупредила, что загрузка бета-версии FSD означает невозможность вернуться к предыдущим версиям ПО.

В современных версиях соглашения компания также указывает, что автомобиль, участвующий в бета-тестировании, автоматически включает передачу данных телеметрии, включая информацию об использовании автопилота, изображения и видео.

Однако водители начали активно игнорировать эту практику и публиковать контент, связанный с FSD, вопреки запретам. А после публикаций в СМИ по теме Маск лично был вынужден сообщить о том, что практика нецелесообразна.

Когда журналист указал ему на требование NDA, Маск задумался и прямо сказал: «Не знаю, зачем эти соглашения. Пожалуй, они нам и не нужны. Все все равно их нарушают».

Несмотря на это заявление, в настоящее время нет подтверждения того, что компания официально отказалась от NDA в новых бета-версиях. Последняя из них под номером 10.7 стала доступна пользователям 20 декабря.

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