Как снизить негативное влияние смартфона на глаза

Несмотря на скорость развития современных технологий, человечество еще не придумало, как полностью защитить глаза от негативного воздействия со стороны смартфонов. Однако существует несколько рекомендаций, которые способствуют снижению риска ухудшения зрения и развития офтальмологических заболеваний при активном использовании гаджетов. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Почти электронная книга

Многие люди используют смартфон или планшет в качестве электронной книги, даже не задумываясь насколько это может быть вредно для глаз. Разница между настоящей электронной книгой, экран которой основан на черно-белых e-ink чернилах, и цветным экраном есть, и очень большая.

Но смартфоны и планшеты могут оказывать меньшее влияние на глаза, если придерживаться нескольких простых рекомендаций. Одно из них — использование черно-белого режима дисплея.

Чтобы применить его к экрану Android-смартфона, необходимо разрешить «Настройки разработчика». Для этого необходимо перейти в настройки, найти «Номер сборки» и произвести около десяти быстрых нажатий по этому пункту. После получения оповещения «Вы разработчик», нужно перейти в «Настройки», а оттуда — в «Систему». Там будет пункт «Для разработчиков», перейдя в который нужной найти раздел «Аппаратное ускорение визуализации», нажать на пункт «Имитация аномалии» и выбрать «Монохроматизм».

Также существует более простой способ включить монохромный режим. Для этого понадобится установить приложение «Цифровое благополучие», выбрать «Ночной режим» и настроить использование оттенков серого по своему усмотрению. После этого в меню быстрого доступа появится кнопка для моментального включения «Ночного режима», но на некоторых смартфонах придется его добавить вручную.

Для включения монохромного экрана на устройствах Apple следует зайти в «Настройки», перейти «Универсальный доступ», и в разделе «Дисплей и размер текста» найти меню «Светофильтры». Там активировать пункт «Светофильтры», после чего появится возможность активировать «Оттенки серого».

На некоторых смартфонах под управлением Android и на всех актуальных iPhone в этих меню есть еще и другие пункты, регулирующие отображение для людей, страдающих от разного вида дальтонизма — дейтераномалии, протаномалии и тританомалии.

Теплые тона

Существует мнение, согласно которому, теплые тона и фильтры синего цвета в экранах гаджетов помогают глазам лучше справляться с оказываемой нагрузкой.

True Tone — это технология, позволяющая смартфону самостоятельно менять температуру экрана в режиме реального времени в зависимости от освещенности. Использование такого режима понравится людям, страдающим от раздражения и усталости глаз от использования смартфонов. Особую пользу такие режимы могут приносить при использовании в темное время суток или при недостаточной освещенности. К тому же не помешает использовать True Tone и «Режим чтения» для профилактики.

На смартфонах под управлением Android включить теплые тона можно перейдя в «Настройки» — «Экран» — «Режим чтения». На многих гаджетах можно скорректировать температуру, выбрать тон, текстуру поверхности изображения, чтобы имитировать бумагу и даже совместить с монохромным экраном. Можно также воспользоваться более простым способом и включить «Режим чтения» из меню быстрого доступа.

Чтобы включить True Tone на iPhone и других гаджетах Apple необходимо перейти в «Настройки» — «Экран и яркость». На iPhone включить True Tone можно также и более быстрым способом при помощи «Пункта управления» свайпом вниз от правого верхнего угла экрана на iPhone X или смахнув вверх с любой части нижнего края экрана.

Стоит отметить, что изображения при включенном True Tone и других аналогов могут отображаться некорректно. Поэтому при редактировании фото следует отключить подобные режимы для более точной цветопередачи.

При этом не стоит забывать, что длительное чтение даже с бумажного носителя вредно для глаз, и поэтому следует делать перерывы особенно при работе с современными устройствами.

Мелкие детали

Многие офтальмологи рекомендуют использовать смартфон на расстоянии 40 сантиметров от лица. Однако, несмотря на то, что диагональ дисплеев современных смартфонов достигает почти семи дюймов, на таком расстоянии иногда бывает сложно разглядеть текст на экране устройства. Здесь пользователю может помочь смена размера шрифта.

Для того, чтобы задать необходимый размер шрифта в Android-смартфонах, нужно перейти в «Настройки» — «Экран» и найти там раздел «Размер текста». При выборе размера пользователю будет показан пример в виде предпросмотра, благодаря чему найти оптимальное соотношение будет намного проще.

Чтобы настроить размер текста в iPhone нужно перейти в «Настройки» — «Экран и яркость», после чего нужно будет установить флажок над пунктом «Размер текста» и перетащить ползунок до требуемых пользователю значений. В iPhone также есть возможность расширенных настроек для размера шрифта. Для этого нужно перейти в «Настройки» — «Универсальный доступ» и установить флажок у раздела «Дисплей и размер текста», после чего можно будет выбрать «Увеличенный текст».

Проблемы OLED и AMOLED-матриц

Многие современные смартфоны оснащаются OLED и AMOLED-матрицами, которые раньше встречались исключительно во флагманских моделях. Однако с их широким распространением многие люди столкнулись с ШИМ — широтно-импульсной модуляцией. Это один из способов регулирования яркости таких матриц, который имеет серьезный недостаток для некоторых пользователей. Этот минус заключается в мерцании, которое способно вызывать сильное напряжение глаз и головные боли.

Для того, чтобы уменьшить мерцание, рекомендуется пользоваться технологией DC Dimming, которая заметно уменьшает активность пульсации. Впрочем, эта технология имеет и недостаток в виде искажения цветов и небольшого уменьшения яркости.

Для использования DC Dimming в смартфонах на базе Android нужно зайти в «Настройки» — «Экран» и найти раздел «Устранение мерцания» или «DC Dimming» в зависимости от производителя.

Важно понимать, что широтно-импульсная модуляция не заметна «на глаз», но организм многих людей восприимчив к этой пульсации. Чтобы определить силу пульсации подручными средствами, можно включить видеосъемку на другом смартфоне и направить камеру на модель с OLED-дисплеем, медленно снижая яркость до минимума. Чем чаще «бегут» полосы по экрану — тем сильнее пульсация и тем важнее задуматься о включении DC Dimming.