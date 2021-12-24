Больше минусов, чем плюсов. Стоит ли использовать беспроводную зарядку

Производители смартфонов все чаще внедряют в свои гаджеты поддержку беспроводной зарядки, однако она имеет ряд значительных недостатков, например, увеличенное время подзарядки и нагрев устройства. К чему еще следует быть готовым при использовании этой технологии — в материале «Газеты.Ru».

Скорость зарядки

Прежде всего, беспроводной способ подзарядки аккумулятора сильно уступает по скорости проводному.

В среднем по сравнению с использованием кабелей беспроводная зарядка занимает на 30-80% больше времени для полной зарядки устройства.

«Большинство смартфонов с возможностью беспроводной зарядки имеют индукционную катушку стандарта Qi с мощностью 5 Вт. Разумеется, существуют и более мощные зарядки, но при использовании такого стандарта производители гаджетов экономят на лицензионных отчислениях. Скорость при такой зарядке крайне низкая», – рассказал «Газете.Ru» модератор официальное сообщества Honor в России Антон Шамарин.

Редактор направлений гаджеты и ПК «Ситилинк Журнала» Михаил Гаглоев также отметил, что основной минус технологии беспроводной зарядки – низкий КПД.

«Более низкая эффективность означает, более медленную скорость. Впрочем, самые продвинутые модели смартфонов и зарядных подставок сейчас поддерживают беспроводную зарядку на мощности 50-60 Вт. До самых производительных «классических» адаптеров питания, которые выдают до 120 Вт все еще далеко, но уже вполне достаточно чтобы реализовать сценарий подзарядки «на ходу»,— рассказал Гаглоев.

Эксперты отмечают, что сделать беспроводную зарядку более мощной невозможно из-за опасности сильного электромагнитного излучения для здоровья человека.

Перегрев

Процесс беспроводной зарядки гаджета сильно нагревает телефон, что в свою очередь, плохо сказывается на аккумуляторе.

«Технология беспроводной зарядки основывается на явлении электромагнитной индукции. Данный способ передачи электроэнергии предполагает больший нагрев устройства, нежели при зарядке от кабеля. Как известно, это негативно сказывается на аккумуляторе, что в перспективе грозит уменьшением его срока службы. Наличие чехла на гаджете также ухудшает охлаждение нагретого устройства», — объяснил Шамарин.

Беспроводные зарядки достаточно сильно нагреваются во время работы, а значит нагревают и заряжающееся устройство, отметил Гаглоев.

«Для решения этой проблемы в конструкции зарядных станций часто используют охлаждающие вентиляторы, а встроенные контроллеры осуществляют постоянный мониторинг температуры и прекращают процесс при достижении опасных значений», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Неудобный формат

Беспроводная зарядка предполагает, что телефон будет лежать неподвижно на верхней части зарядной площадки.

Если пользователь положил телефон неровно или его что-то сместило, то заряжаться гаджет не будет.

«Для лучшей зарядки смартфон должен быть расположен таким образом, чтобы индукционные катушки заряжаемого гаджета и беспроводной зарядки находились друг над другом. Если смартфон положили на зарядку не идеально, то скорость зарядки может увеличиться. Он также может сдвинуться с места от продолжительной вибрации, и зарядка вовсе прекратится», — считает Шамарин.

Таким образом, использование телефона и одновременная беспроводная зарядка невозможны, что особенно неудобно, если пользователь находится не дома, а где-либо в общественном месте, и срочно нуждается в восполнении аккумулятора.

Недешевое удовольствие

Чтобы опробовать беспроводную зарядку, пользователю нужно купить площадку для нее. В среднем комплект для зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch стоит около 3 тыс. рублей. Если вы хотите приобрести оригинальную зарядку MagSafe, то вам придется доплатить за нее 4 тыс., двойная станция стоит 13 тыс. руб.

Зарядка для Android-смартфонов стоит в районе 1-2 тыс. рублей, фирменная беспроводная станция зарядки от Samsung может обойтись в 4 тыс. руб. Что же касается проводной зарядки, то подходящий адаптер питания и кабель зачастую входит в комплект нового смартфона и не требует дополнительных вложений.