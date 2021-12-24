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Технологии

Не Китаем единым. Почему в России могут снизиться цены на гаджеты

Представитель РАТЭК Гуськов назвал причины снижения цен на электронику для россиян

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Производство смартфонов Lava на заводе Lava

Производство смартфонов Lava на заводе Lava's Noida, Индия

Digit/YouTube
Индия намеревается стать новым центром производства компонентов для электроники. Это грозит проблемами для Китая, столкнувшегося с энергетическим кризисом. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что для россиян это хорошая новость: конкуренция двух держав снизит цены на гаджеты и расширит ассортимент рынка.

Спасение от повышения цен

В разговоре с агентством Bloomberg министр железных дорог, связи, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау заявил, что в ближайшие два-три года по меньшей мере 12 крупных производителей микросхем начнут возводить свои заводы на территории страны. По словам главы ведомства, в Индии создается полноценная экосистема производства микросхем.

У Индии есть все шансы оперативно построить несколько новых заводов по производству компонентов для электроники, считает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов.

«Индия давно достаточно крупный производитель, у них есть собственные разработки. Это огромный рынок, огромное количество людей, больше миллиарда. У них все есть для этого: техническая база, научная база, большой рынок сбыта, опыт производства электроники», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, разворачивание дополнительных мощностей возможно в течение нескольких лет, учитывая, что задача поставлена властями Индии.

Гуськов отметил, что участие Индии поможет удешевить стоимость перевозок и цены на гаджеты, в том числе и для россиян.

«Для любого рынка это хорошо. Больше конкуренции, больше брендов, это хорошо и для российского потребителя. Больше выбора, ниже цены», — заметил специалист.

Генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что постройка заводов в Индии в перспективе может положительно повлиять на поставки гаджетов в Россию.

«Пока они запустят все, это явно будет не раньше конца следующего года. Думаю проблема с поставками в 2022 году сохранится. Потом уже, когда они запустят производства, ситуация должна начать стабилизироваться», — считает специалист.

По словам Гуськова из РАТЭК, наличие нескольких производственных центров создаст дополнительную международную конкуренцию, а также будет страховкой в случае внештатных ситуаций. Например, при введении полного локдауна в одной из стран.

Кто пойдет?

Индийский министр Вайшнау не уточнил, какие именно компании входят в дюжину тех, которые начнут строить свои фабрики. С его слов, переговоры ведутся с крупными игроками рынка, и многие проявляют интерес. «На контакт идут почти все крупные вендоры», — уверяет министр.

Кусков из TelecomDaily считает, что в первую очередь интерес к Индии проявят B-бренды, торговые марки, которые производят гаджеты по сниженным ценам и с приемлемым качеством.

«A-бренды, такие как Apple, Samsung, связаны долгосрочными контрактами. Но если что-то не будет получаться там, то они могут присмотреться и к Индии», — отметил эксперт.

Специалист заметил, что главные производители гаджетов могут присмотреться к индийским предприятиям и для диверсификации источников получения компонентов. Он рассказал, что поставки из Индии могут вестись не только по морю, но и железнодорожным транспортом. «Все зависит от того, на чем будет выгоднее везти», — объяснил он.

У Индии есть и собственные бренды, но заводы могут заинтересовать и международные технокомпании, сообщил Антон Гуськов из РАТЭК. По его мнению, когда у страны больше одного миллиарда жителей, то можно попробовать обратить внимание производителей и на внутренний рынок.

Гуськов уточнил, что среди продаваемых в России гаджетов доминирует Китай.

«У нас есть товары из Вьетнама, там производства многих компаний, существует зона облегченной торговли. Южнокорейские товары есть. Но да, Китай в целом для всего мира больше всех производит», — пояснил представитель РАТЭК.

Индия и Китай

Крупный бизнес будет идти туда, где лучше условия, поэтому выбор компаний между Китаем и Индией будет зависеть в первую очередь от этого, считает Гуськов.

«В Индии уживаются одновременно высокие технологии, небоскребы, космические технологии и люди, которые бегут босиком по лесу. Это типично для стран с огромным населением», — констатировал специалист.

По его мнению, для индийских рабочих постройка заводов станет положительным моментом — стоит ожидать роста зарплат и повышения квалификации, так как сами компоненты будут становиться все более сложными.

«Когда Китай только становился сборочной площадкой для всего мира уровень зарплат был один. Сейчас он совсем другой», — добавил спикер РАТЭК.

В Bloomberg считают, что Индия намерена отдать часть своей территории под полупроводниковые заводы в стремлении снизить собственную зависимость от других государств.

В настоящее время Индия импортирует почти весь объем микросхем для местных фабрик по производству различных устройств.

Власти намерены развернуть на территории страны многочисленные полупроводниковые заводы с целью охватить все основные этапы производства. В первую очередь это фабрики по выпуску кристаллов чипов, а также дисплеев для гаджетов.

По словам Кускова из TelecomDaily, в Индии удобный климат для постройки заводов. «Все-таки тепло, строятся предприятия гораздо меньше времени. Но кроме самой коробки необходимо оборудование закупать», — добавил Кусков. По его мнению, заводы в Индии заработают не раньше 2023 года.

«Китай тоже не будет сидеть на месте. У них есть проблемы, главная из них — энергетический кризис. Но страна понимает, что это возможность для развития и будет продолжать реализовывать свои проекты», — уверен Кусков.

Эксперт заметил, что во второй половине 2022 года уже будет понятнее, куда идет ситуация с дефицитом. «Там клубок проблем, не только заводы, но и сложности с контейнерными перевозками. Стабилизироваться ситуация начнет либо в конце 2022-го, либо уже в 2023 году», — заключил Кусков.

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